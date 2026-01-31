Собаки понимают слова, а не просто команды — мозг реагирует совсем не так, как думали раньше

Когда вы произносите знакомое слово вроде "мяч", собака нередко реагирует мгновенно — и это выглядит как выученная команда. Однако современные исследования показывают, что за этой реакцией может скрываться нечто большее. Учёные выяснили: собаки способны понимать значение слов, а не просто связывать звук с действием. Об этом сообщает Earth.

Почему раньше это было трудно доказать

Долгое время наука не могла точно ответить на вопрос, понимают ли собаки человеческую речь. Классические эксперименты строились на простом принципе: животному называли предмет и ждали, что оно принесёт нужную вещь. Даже очень умные и обученные собаки нередко "проваливали" такие тесты — они отвлекались, теряли интерес или реагировали на жесты и интонацию хозяина, а не на сами слова.

Из-за этого было сложно понять, распознаёт ли собака смысл слова или лишь угадывает поведение человека. Отсутствие мотивации и стресс от задания часто искажали результаты, не позволяя заглянуть в реальные когнитивные процессы.

Что показало сканирование мозга

Исследователи из Университета Этвёша Лоранда в Будапеште пошли другим путём. Вместо проверки поведения они использовали неинвазивную электроэнцефалографию, чтобы напрямую измерить активность мозга. В эксперименте участвовали 18 собак, а их владельцы произносили названия знакомых игрушек.

После слова хозяин либо показывал соответствующий предмет, либо намеренно демонстрировал другой. Реакции мозга чётко различались в зависимости от совпадения слова и объекта. Это указывало на то, что собаки заранее формируют мысленное представление того, что должны увидеть.

"Собаки не только реагируют на определённые слова приобретённым поведением. Они также не просто связывают это слово с объектом по временной связи, не понимая его значения, но и активируют память об объекте, когда слышат его имя", — сказала исследователь Лаборатории нейроэтологии коммуникации Марианна Борос.

Параллели с человеческим языком

Полученные паттерны мозговой активности оказались удивительно похожи на те, что нейроучёные фиксируют у людей при обработке речи. Эффект был особенно выражен для слов, которые собака хорошо знала и часто слышала.

Важной деталью стал двухсекундный интервал между произнесением слова и показом предмета. Эта пауза исключала простую реакцию "увидел — связал", усиливая аргумент в пользу осознанного понимания. Если появлялся "не тот" объект, мозг собаки демонстрировал характерную реакцию несоответствия.

"Когда владелец показывает объект, не соответствующий этому ментальному представлению, в мозге собаки возникает типичная реакция, которая у человека считается признаком семантического понимания", — пояснила Борос.

Количество слов оказалось не главным

Одним из самых неожиданных выводов стало то, что объём словарного запаса почти не влиял на результат. Собаки, знавшие всего несколько названий предметов, демонстрировали те же мозговые реакции, что и животные с более широким "лексиконом".

"Мы ожидали, что способность к пониманию названий предметов будет связана с количеством известных слов, но результаты показали обратное", — отметила исследователь Лилла Магьяри.

По её словам, это говорит о том, что такая способность присуща большинству собак, а не только редким "вундеркиндам", известных по экспериментам с сотнями слов.

Что это меняет в науке

Исследование ставит под сомнение представление о том, что понимание слов — исключительно человеческая особенность. Оно открывает новые вопросы об эволюции языка и роли одомашнивания, ведь собаки на протяжении тысячелетий развивались рядом с человеком.

Учёные планируют проверить, встречается ли подобное референтное понимание у других млекопитающих или же оно сформировалось именно в результате тесного взаимодействия собак и людей. Работа была опубликована в журнале Current Biology и уже вызвала широкий интерес в научном сообществе.

Возможно, собаки понимают больше, чем мы привыкли думать, просто не всегда показывают это поведением.