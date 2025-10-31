Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рычание собаки
Рычание собаки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:26

Если бы собаки играли в покер с людьми, страх был бы их козырем: вот как они его улавливают

Запах страха в поте человека вызывает у собак учащение сердцебиения и агрессию

Многие владельцы собак замечали, что их питомцы каким-то необъяснимым образом чувствуют настроение человека. Оказывается, это не просто догадки или совпадения, а научно доказанный факт. Собаки действительно способны улавливать наши эмоции по запаху, причем особенно остро они реагируют на запах страха. Это подтвердили исследования, проведенные учеными из Неаполитанского университета имени Фредерико II и Венского университета ветеринарной медицины.

В ходе экспериментов добровольцы смотрели видео, вызывающие разные эмоции — страх, радость или нейтральное состояние. Затем образцы их пота давали понюхать домашним собакам. Результаты оказались поразительными: когда животные чувствовали запах страха, их поведение заметно менялось.

Как собаки реагируют на человеческий страх

При контакте с "запахом страха" у собак учащалось сердцебиение, повышалась тревожность, и они начинали активно искать поддержки у хозяев. При этом к незнакомым людям такие собаки проявляли больше агрессии по сравнению с животными, которые нюхали образцы пота, собранные в состоянии радости или спокойствия.

Ученые объясняют это тем, что страх, хотя и рождается в мозге человека, оставляет химические следы во всем организме. Когда мы чувствуем угрозу, в миндалевидном теле мозга активируется гипоталамус, вызывая выброс гормонов стресса — адреналина и кортизола. Эти гормоны изменяют состав нашего дыхания и пота, создавая уникальный химический "отпечаток", который и улавливают собаки.

"Страх формирует мозг человека, но он оставляет химические следы во всём организме", — поясняют специалисты.

Почему собаки так хорошо чувствуют запахи

Способность собак улавливать тончайшие оттенки запахов объясняется их уникальным обонятельным аппаратом. Если у человека около 5 миллионов обонятельных рецепторов, то у собак их примерно 220 миллионов! Но это еще не всё.

У четвероногих питомцев есть дополнительный инструмент — орган Якобсона, или вомероназальный орган. Этот специальный рецептор расположен в носовой полости и предназначен для улавливания феромонов — химических сигналов, которые обеспечивают коммуникацию между особями одного вида. Именно благодаря этому органу собаки могут "считывать" эмоциональное состояние человека по химическому составу его пота.

А что если…

Если собаки так тонко чувствуют наши эмоции, возможно, их можно использовать в качестве "биодетекторов" стресса? Такие способности могли бы найти применение в психотерапии, помогая пациентам справляться с паническими атаками или тревожными расстройствами. Собака могла бы заранее предупреждать хозяина о надвигающемся приступе тревоги, давая возможность принять необходимые меры.

Сравнительная таблица: обоняние человека и собаки

Параметр Человек Собака
Количество обонятельных рецепторов ~5 миллионов ~220 миллионов
Наличие вомероназального органа Отсутствует или рудиментарный Развит хорошо
Чувствительность к феромонам Очень низкая Очень высокая
Способность улавливать эмоции по запаху Ограниченная Высокая
Обонятельная область в носу ~2.5 см² ~150 см²

Как страх влияет на поведение собак

В одном из экспериментов ученые пошли еще дальше. Сначала собакам давали пустую миску, создавая ситуацию легкого разочарования. Затем им предлагали понюхать образцы пота человека, находящегося в состоянии стресса или расслабления. После этого ставили новую миску с кормом.

Собаки, которые перед этим чувствовали запах стресса, подходили к еде значительно медленнее и осторожнее. Ученые считают, что это проявление древнего эволюционного механизма, направленного на экономию энергии и предотвращение разочарования. Если в окружающей среде есть признаки опасности (которые собака ассоциирует с запахом человеческого страха), то даже к такой базовой потребности, как еда, стоит подходить с осторожностью.

Три факта о собачьем обонянии

  1. Собаки могут улавливать запахи в концентрациях, в 100 миллионов раз меньших, чем те, которые способен почувствовать человек.

  2. Разные породы собак имеют разную остроту обоняния — лидерами считаются гончие, спаниели и ретриверы.

  3. Собаки могут раздельно воспринимать запахи из каждого носового хода, что помогает им точнее определять направление на источник запаха.

Практические советы для владельцев собак

Понимание того, как собаки воспринимают наши эмоции, может помочь в воспитании и тренировке питомцев:

  1. Старайтесь сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях — ваша собака обязательно почувствует ваше состояние.

  2. Если вам предстоит визит к ветеринару или другая потенциально стрессовая ситуация для собаки, постарайтесь сами оставаться расслабленными.

  3. Не наказывайте собаку за проявления тревоги или страха — лучше постарайтесь успокоить её ласковым тоном и поглаживаниями.

  4. При знакомстве собаки с новыми людьми попросите их вести себя спокойно и уверенно.

  5. Помните, что ваше эмоциональное состояние напрямую влияет на поведение питомца, особенно в незнакомых ситуациях.

Исторический контекст

Способность собак считывать человеческие эмоции — результат тысячелетий совместной эволюции. Когда предки современных собак начали сближаться с людьми примерно 15 000-30 000 лет назад, способность понимать эмоциональное состояние человека давала им преимущество. Те животные, которые лучше "читали" людей, получали больше пищи, защиты и возможностей для размножения. Современные исследования лишь подтверждают то, что собаководы замечали веками: связь между человеком и собакой гораздо глубже, чем просто отношения хозяина и питомца. Это партнерство, основанное на взаимном понимании, которое продолжает развиваться и сегодня, находя новые применения — от собак-терапевтов до служебных собак, способных предугадывать приступы заболеваний у своих хозяев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мосс: в Северном Уэльсе найден клад из около 15 тысяч римских монет сегодня в 16:33
Воины Рима прятали сбережения перед битвами: новый клад раскрывает секреты древних походов

Металлоискатель в Уэльсе обнаружил крупнейший клад римских монет. Как любительское хобби привело к историческому открытию?

Читать полностью » Изидоро: гравитация Юпитера создала барьер в протопланетном диске, разделив Солнечную систему сегодня в 16:30
Земля на волоске от Солнца: Юпитер создал барьер, который изменил всё в ранней Вселенной

Новое исследование раскрывает, как Юпитер в молодости спас Землю от падения в Солнце. Узнайте, как гравитация гиганта создала уникальные условия для рождения нашей планеты.

Читать полностью » Инновационный метод мечения рыбы без химических красителей будет использован в Ямале — ученые сегодня в 15:34
Рыбы с паспортами: как чешуи помогают учёным отслеживать миграцию без вреда для природы

Ямальский метод "чешуи" помогает отслеживать миграцию рыбы, не вмешиваясь в её жизнь. Узнайте, как этот подход открывает новые возможности для экологического мониторинга и защиты водных экосистем.

Читать полностью » Место жительства увеличивает риск когнитивных нарушений, утверждают учёные из США — Тимоти Хьюз сегодня в 14:34
Где живёшь, там и стареешь: как условия жизни замедляют или ускоряют старение мозга

Как место жительства влияет на здоровье вашего мозга? Учёные выяснили, что социальные и экологические условия могут играть роль в развитии деменции и когнитивных нарушений. Узнайте, как это влияет на вас и что с этим делать.

Читать полностью » Правые киты на пути к восстановлению, несмотря на угрозы рыболовных снастей — Хизер Петтис сегодня в 13:34
Возрождение гиганта: правые киты вновь обретают надежду на спасение после века истребления

В 2025 году правые киты показали первый реальный рост численности за последние десятилетия. Однако перед ними по-прежнему стоят серьёзные угрозы. Узнайте, что мешает их полному восстановлению и как мы можем помочь.

Читать полностью » NEO: первый человекоподобный робот для дома, выполняющий бытовые задачи — Бернт Берних сегодня в 12:06
Робот, который не просто убирает: NEO — это настоящий член семьи, а не просто бытовая техника

NEO — человекоподобный робот, который поможет вам с домашними делами. Он обучается, адаптируется и работает на беспроводной энергии. Узнайте, как этот робот сделает вашу жизнь легче.

Читать полностью » Ночной свет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 50 лет — Джонатан Седернэс сегодня в 11:06
Когда свет не даёт заснуть и не даёт жить: как ночное освещение угрожает вашему здоровью

Исследование показало, что яркий свет ночью увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Узнайте, как минимизировать это воздействие и улучшить своё здоровье.

Читать полностью » Уникальные камни с латинскими надписями Каракаллы были найдены в Турции — исследователи сегодня в 10:06
Тайны, скрытые в камнях: как забытые римские послания могут перевернуть наше представление о прошлом

Археологи в Турции нашли камни с посланием императора Каракаллы, пролежавшие под современным домом почти 1800 лет. Узнайте больше об этом уникальном открытии.

Читать полностью »

Новости
Дом
Бритва, пемза и машинка: чем убрать катышки с шерстяного и трикотажного свитера
Дом
Лимон, уксус и пар помогут быстро очистить микроволновку без химии
Дом
Телевизор, мочалка и кухонные полотенца - источники скрытых угроз в доме
Дом
Перекись, лимонная кислота и спирт помогут вернуть прозрачность силиконовому чехлу
ЮФО
Бюджет Крыма на 2026 год превысит 235 млрд рублей
Авто и мото
Столкновение со шлагбаумом на пункте оплаты признаётся ДТП
Спорт и фитнес
Лимфодренажные прыжки: как простое упражнение помогает ускорить метаболизм и улучшить циркуляцию лимфы
Еда
Запечённые яблоки сохраняют пектин и полезны при гастрите и панкреатите — данные диетологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet