Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сенбернар
Сенбернар
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 16:10

Питомец заглядывает в глаза, когда вам тяжело: главный секрет хвостатого психолога

Собаки распознают грусть хозяина по голосу — кинолог

Собака часто оказывается рядом именно тогда, когда человеку особенно тяжело. Она не задаёт вопросов, не оценивает и не требует объяснений — просто подходит ближе, смотрит в глаза и остаётся рядом. Многие владельцы уверены: пёс чувствует эмоции лучше любого друга. И у этого наблюдения есть научное подтверждение. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Как собаки "считывают" наше состояние

У собак отлично развито обоняние, слух и способность замечать мельчайшие изменения в поведении человека. Они реагируют на интонацию, темп речи, жесты, позу, даже на то, как мы двигаемся по комнате. Когда хозяин напряжён или расстроен, пёс может стать тише, держаться поближе, чаще заглядывать в лицо или приносить любимую игрушку, будто предлагая переключиться.

В такие моменты многие называют питомца "хвостатым психологом". И правда, иногда достаточно просто грустить, чтобы собака подошла и положила голову на колени. Такое поведение выглядит как попытка поддержать и успокоить — особенно если человек плачет или говорит взволнованно.

Что показал эксперимент учёных

Американские нейрофизиологи и психологи Университета Джонса Хопкинса провели исследование, опубликованное в журнале Learning & Behavior. Для эксперимента отобрали 34 собаки разных пород. Питомцев оставляли за закрытой дверью, а хозяев просили либо весело напевать, либо плакать и звать на помощь.

Результат оказался показательным. Когда собаки "слышали" хорошее настроение, они не торопились вмешиваться и не проявляли сильного стремления попасть внутрь. А вот в ситуации, когда человек плакал или был явно расстроен, большинство собак пытались открыть дверь и быстрее добраться до хозяина. Причём действовали так и маленькие декоративные породы, и крупные беспородные собаки.

Порода не решает — решает связь

Вывод, который часто делают владельцы, подтверждается данными: эмоциональная отзывчивость не зависит от "модности" породы. Собака ориентируется на своего человека, а не на статус или происхождение. Чем крепче контакт с хозяином, тем точнее питомец замечает настроение и тем увереннее старается "поддержать" — просто своим присутствием.

Однако важно помнить: собака не обязана постоянно быть "антидепрессантом". Ей самой нужны спокойствие, режим, прогулки и забота. Если владелец часто переживает стресс, питомец может перенимать напряжение, поэтому полезно поддерживать комфортную атмосферу дома и не забывать про привычные ритуалы — игры, ласку, команды, прогулки.

Когда собака особенно помогает

В трудные периоды многие люди действительно чувствуют опору рядом с питомцем: регулярные прогулки дисциплинируют, общение снижает тревожность, а простая привычка заботиться о ком-то возвращает ощущение устойчивости. Иногда особенно тонко понимают человека собаки, которые сами пережили сложности — например, оказались без дома и привыкали к новым людям с осторожностью.

Если вы давно задумывались о питомце и понимаете, что готовы к ответственности, собака может стать настоящим партнёром на каждый день — тем, кто услышит без слов и останется рядом, даже когда настроение далеко от идеального.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки стареют из-за снижения гормона радости — ученые 06.01.2026 в 14:09
Собака начала странно вести себя на прогулке — причина оказалась не в лени, а в одном изменении

Собака взрослеет, но это не приговор. Простые правила — тренировки, забота и контроль у ветеринара — помогут питомцу дольше быть бодрым и счастливым.

Читать полностью » Жуки-короеды усилили защитные вещества ели против грибов — PNAS 06.01.2026 в 8:59
Химическая защита ели сыграла против неё самой: жуки превратили её в своё оружие

Короеды научились превращать защитные вещества ели в оружие против грибов, но у патогенов нашёлся ответ. Новые данные меняют подход к защите лесов.

Читать полностью » Лазерные указки вызывают стресс у некоторых кошек — фелинологи 06.01.2026 в 2:58
Думала, что развлекаю кошку лазером, а оказалось — мучаю: теперь делаю только так

Лазерная указка может помочь кошке адаптироваться, похудеть и двигаться активнее, но некоторым питомцам такие игры вредны.

Читать полностью » Люди расселили свиней по тысячам островов Тихого океана — Science 05.01.2026 в 19:57
Океан был преградой, но не для всех: как одно животное повторило путь древних мореплавателей

Генетики выяснили, как люди на протяжении тысячелетий перевозили свиней между островами Тихого океана и почему это меняет отношение к инвазивным видам.

Читать полностью » Кошка подмигивает из-за сухости третьего века — ветеринар 05.01.2026 в 13:04
Секрет, который скрывают все кошки: что на самом деле значит их медленное моргание

Кошка подмигивает не просто так: иногда это знак любви и доверия, а иногда — реакция на сухость или болезнь глаз. Разбираемся, как отличить.

Читать полностью » Кузина посоветовала снизить прогулки рептилий по квартире зимой — ветеринар 05.01.2026 в 11:17
Квартира пересыхает — и вместе с ней пересыхают питомцы: зимой нужна правильная влажность

Ветеринар объяснила, почему зимой опасны прогулки рептилий по квартире, как "утеплять" грызунов и что делать птицам без солнца.

Читать полностью » Морские экосистемы восстановились через 3 млн лет после вымирания — Science 05.01.2026 в 7:45
Массовое вымирание должно было убить океан — но он собрал новую пищевую цепь слишком быстро

Арктические находки показывают, что океанические экосистемы восстановились после крупнейшего вымирания быстрее прежних оценок, меняя взгляд на эволюцию.

Читать полностью » Продажа щенков младше трёх месяцев может быть признаком обмана — ветеринар 05.01.2026 в 1:55
Прячут эти 5 фраз в объявлении: как не купить больного щенка вместо породистого

Хотите породистого щенка или котёнка? Эти 5 фраз в объявлении должны насторожить: от "без документов" до отказа показать родителей.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Массаж кожи головы улучшает густоту волос — трихологи
Мир
77% французов пессимистично оценивают перспективы Франции в 2026 году — CSA
Дом
Ошибки проектирования кухни выявляются после установки — дизайнеры
Мир
Документ о гарантиях безопасности с США вышел на финализацию — Зеленский
Наука
Землетрясение в Чили показало новую природу глубоких разрывов — Nature Communications
Экономика
Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин
Авто и мото
Свист, вибрация и стук двигателя при холодном пуске связаны с износом узлов — Аргументы и факты
Туризм
Ереван является одним из древнейших городов мира и старше Рима — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet