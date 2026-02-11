Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 12:03

Собака делала это каждый день — только сейчас стало понятно, что так выглядит любовь

Собаки не умеют говорить словами, но ежедневно "разговаривают" с нами через поведение, жесты и движения. Многие владельцы интуитивно чувствуют любовь питомца, но не всегда понимают, как именно она проявляется. Между тем специалисты по поведению собак уверены: язык привязанности у собак вполне читаем, если знать, на что обращать внимание. Об этом сообщает издание The Scotsman.

Как собаки выражают привязанность

Связь между собакой и человеком формировалась тысячелетиями, и сегодня она основана не только на привычке, но и на эмоциональной привязанности. Исследование, проведённое специалистами компании Dog Friendly Cottages, показало, что пульс собаки увеличивается в среднем на 46,2% в момент, когда хозяин говорит ей "Я тебя люблю". Это указывает на эмоциональную реакцию, а не просто выученное поведение.

"Понимание поведения вашей собаки может углубить вашу связь и помочь вам реагировать на её эмоциональные потребности. Умение отличать сигналы привязанности от признаков стресса напрямую связано с благополучием животного", — объясняет специалист по поведению собак доктор Эмма Скейлз-Теобальд.

Физический контакт как знак доверия

Один из самых очевидных способов, которым собака выражает любовь, — стремление к телесному контакту. Животные, испытывающие привязанность, часто сами ищут ласку, подставляют голову или грудь для поглаживаний, при этом демонстрируя расслабленную позу и мягкий взгляд. Если собака аккуратно толкает руку носом, когда вы перестали её гладить, это прямой сигнал желания продолжить контакт.

Не менее показательно стремление находиться рядом. Для одних собак высшая форма близости — лечь на колени, для других достаточно просто лежать рядом или касаться лапой. Опора на ноги хозяина или прижимание корпусом также говорит о чувстве безопасности и доверии.

Поведение, связанное с игрой и вниманием

Следование за хозяином из комнаты в комнату часто называют "эффектом липучки". Такое поведение особенно характерно для лояльных пород и указывает на желание быть рядом с "своим" человеком. Приношение игрушек — ещё один важный жест. В этом случае собака делится ценным для неё предметом, демонстрируя доверие и готовность к взаимодействию.

Отдельного внимания заслуживает так называемый игровой поклон: передняя часть тела опущена, задняя приподнята, хвост активно виляет. Это универсальное приглашение к игре, выражающее радость и эмоциональный подъём от присутствия хозяина.

Сон, прыжки и облизывание

Сон рядом с человеком — один из самых сильных признаков привязанности. Во время отдыха собака максимально уязвима, и выбор места рядом с хозяином говорит о полном чувстве безопасности. Прыжки при встрече также могут быть проявлением радости, хотя такое поведение требует коррекции из соображений безопасности.

Облизывание часто воспринимается как "поцелуи", и в умеренной форме действительно связано с выделением гормонов удовольствия. Однако навязчивое облизывание может быть признаком тревоги, поэтому важно учитывать весь язык тела животного.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

