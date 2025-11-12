Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 20:19

Заметила, что собака стала вести себя как я — сначала испугалась, потом поняла почему

Кинолог Эллис: питомцы перенимают человеческие привычки и эмоции

Собаки — удивительно наблюдательные создания. Они не просто следят за нашими действиями, но и способны копировать человеческие привычки, подстраиваясь под поведение и настроение своих хозяев. Учёные называют это формой социального обучения - способностью животных перенимать модели поведения от близких существ, с которыми они живут. Ниже — шесть вещей, которые, по мнению ветеринаров и кинологов, наши псы нередко "перенимают" у нас самих.

1. Они могут "разговаривать", как мы

Некоторые собаки стараются подражать человеческой речи — конечно, в своей форме. Они начинают "отвечать" хозяину лаем, поскуливанием, ворчанием или звуками, похожими на слова.

"Некоторые голосовые породы воют или лают, когда их человек повышает голос. Если мы реагируем на это с интересом, собака быстро превращает "ответы” в привычку", — пояснил сертифицированный тренер Рассел Харстайн.

Такое "разговорное" поведение укрепляет эмоциональную связь: питомец чувствует, что его понимают, и охотнее вступает в "диалог".

2. Они подстраивают режим сна

Собаки спят чаще и дольше нас, но при этом легко перестраивают свой режим под график хозяина.

"Самое обычное поведение, которое собаки перенимают от людей, — это паттерны сна. Если опекун ложится поздно и просыпается позже, собака приспосабливается к этому", — отмечает ветеринар Стефани Лифф, Нью-Йорк).

Поэтому питомец может бодрствовать ночью или, наоборот, засыпать вместе с вами — просто потому, что привык жить "по вашему расписанию".

3. Они выражают любовь так же, как и мы

Если вы часто обнимаете собаку, целуете её или берёте на руки — не удивляйтесь, что она начинает показывать привязанность теми же способами.

"Наши животные перенимают привычки, с которыми мы выражаем нежность — от лёгких прикосновений и виляния хвостом до просьб об объятиях", — объясняет кинолог Николь Эллис.

Такое подражание формирует доверие и укрепляет эмоциональную связь: питомец буквально учится любить "по-нашему".

4. Они разделяют наши симпатии и антипатии

Многие владельцы замечают, что собака настораживается при виде человека, который нам неприятен, — и наоборот, радостно реагирует на тех, кого мы любим. Это не совпадение: животные считывают эмоции с нашего голоса, мимики и запаха.

"Собаки очень легко распознают наши чувства — радость, страх, тревогу. Поэтому если нам кто-то нравится, питомец скоро "принимает” этого человека как своего", — отмечает Эллис.

Эта особенность делает собак чуткими к атмосфере в доме и помогает им интуитивно защищать хозяина от "нежелательных" гостей.

5. Они перенимают наши социальные привычки

Как и люди, собаки могут быть интровертами или экстравертами — и часто становятся похожими на своих хозяев.

"Собаки "читают” вашу энергию, намерения и язык тела. Если вы спокойны и чувствуете себя комфортно в тишине, они будут такими же. Если вы душа компании — ваша собака тоже будет активной и дружелюбной", — говорит кинолог Блейк Родригес, основатель школы Dream Come True K9 (Нью-Йорк).

Таким образом, ваш темперамент напрямую формирует социальное поведение питомца.

6. Они копируют наш стресс

Исследование, опубликованное в Journal of Veterinary Behavior (2021), показало: уровень стресса у собак напрямую коррелирует с тревожностью их хозяев.

"Если человек легко впадает в панику, собака чувствует ту же эмоцию и думает: "Раз мой человек тревожится, значит, есть повод бояться”", — поясняет Родригес.

Однако работает это и в обратную сторону: уверенность, спокойствие и позитив хозяина передаются питомцу и делают его более устойчивым эмоционально.

Как понять, что у вас прочная связь с собакой

Если она доверяет вам, ищет взгляда, слушается без команды и реагирует на ваше настроение — вы уже построили крепкие отношения. Даже если ваш пёс не копирует все ваши привычки, он впитывает вашу энергию и эмоции, превращаясь в зеркало вашего поведения.

