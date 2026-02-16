Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака на кровати
Собака на кровати
© Public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована вчера в 23:58

Ночью собака "отвоёвывает" кровать — но доминирование тут ни при чём

Ночной сон с собакой для одних — табу, для других — естественная часть жизни с питомцем. Многие владельцы замечают, что четвероногие друзья неожиданно занимают почти всю кровать, вытягиваясь во весь рост. Это поведение часто воспринимают как попытку доминирования. Однако специалисты объясняют его совсем иначе. Об этом пишет PETBOOK.

Утреннее "захват" кровати

Формально многие хозяева утверждают, что их собаки не спят в кровати. На практике же всё выглядит иначе: вечером питомцы отправляются на свои лежанки, но к утру оказываются рядом с человеком. Особенно в моменты глубокого сна, когда сопротивляться сложнее всего.

Небольшие по размеру собаки способны занять почти весь матрас. Они ложатся не у края, а по центру, вытянувшись и раскинув лапы. Со стороны это может выглядеть как демонстрация статуса, но современные исследования поведения животных опровергают такую трактовку.

"Идея о том, что собака, которая постоянно мешает или 'занимает' комнату, хочет продемонстрировать свой социальный статус, сегодня считается устаревшей, — говорит ветеринар доктор Йоахим Хёльтер. - Действительно безопасная, 'высокопоставленная' собака не обязательно должна всё время физически мешать".

Контакт, тепло и чувство безопасности

Для собаки кровать — не просто мягкая поверхность. Это место, где ощущается запах хозяина, тепло и защищённость. В природе представители семейства псовых спят, прижимаясь друг к другу, чтобы сохранять тепло и поддерживать связь внутри группы.

Максимальный телесный контакт даёт животному ощущение контроля над происходящим. Когда собака ложится боком или вытягивается, она увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью и человеком. Это усиливает чувство безопасности.

"У каждой собаки есть понятие индивидуальной дистанции. Это пространство вокруг собственного тела, где собака чувствует себя в безопасности, — объясняет ветеринар доктор Хёльтер. — Собака, которая ищет защиты у хозяина или практикует контактную ложь, активно уступает пространство, чтобы показать и укрепить социальную связь".

Кроме того, поза влияет на терморегуляцию. Вытянутое положение помогает отдавать лишнее тепло через менее покрытые шерстью участки тела. Если же животному холодно, оно сворачивается калачиком, уменьшая теплопотери.

Признак доверия, а не неуважения

Когда собака полностью расслабляется и вытягивается во всю длину, её жизненно важные органы остаются менее защищёнными. В такой позе питомец может находиться только при полном доверии к окружающей среде. Это говорит не о стремлении занять территорию, а о глубокой уверенности в безопасности.

Люди воспринимают пространство иначе: у нас есть чёткое представление о границах матраса и личной зоне. У собак такого понятия нет. Для них кровать — это просто комфортное место. Где удобно, там и стоит лечь.

Физическая близость приносит пользу обеим сторонам. Исследования показывают, что контакт с собакой снижает уровень кортизола и способствует выработке окситоцина — гормона, связанного с чувством привязанности. Это укрепляет эмоциональную связь и создаёт ощущение спокойствия.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошка ритмично 15.02.2026 в 14:36

Кошки часто мнут одеяла и подушки, и это забавное поведение скрывает множество тайн о их чувствах.

Читать полностью » Приют скрывает не плохой характер, а чужие ошибки: обстоятельства ломают судьбы домашних кошек 15.02.2026 в 13:13

Правда ли, что кошки в приютах имеют поведенческие проблемы? Разбираемся, почему питомцы оказываются без дома и как на это влияет усыновление кошек из приюта.

Читать полностью » Стоит отвлечься на гаджет — кошка меняет правила игры: вторжение становится закономерностью 15.02.2026 в 11:09

Почему кошка становится навязчивой, когда вы заняты? Поведение питомца связано с привязанностью, стимуляцией и вниманием хозяина.

Читать полностью » Кошка скребёт пол у миски — это не каприз: древний инстинкт срабатывает даже в квартире 15.02.2026 в 0:37

Что стоит за странным поведением кошки, которая прячет свою еду? Узнайте, как древние инстинкты влияют на её привычки.

Читать полностью » Просторный участок для собаки оказался переоценён — без этого питомец всё равно страдает 14.02.2026 в 17:02

Достаточно ли большого дома с двором, чтобы собака была счастлива? Эксперты объясняют, что на самом деле определяет благополучие питомца.

Читать полностью » Питомец появился в доме — одна ошибка в уходе может сократить ему жизнь 14.02.2026 в 12:55

Уход за питомцем требует не только любви, но и понимания ключевых аспектов, влияющих на его здоровье и состояние.

Читать полностью » Бекон и сыр вредят сердцу собаки — привычка угощать выходит боком 14.02.2026 в 10:52

Собачья привычка выпрашивать угощения может скрывать серьезные последствия для здоровья, если не следить за рационом.

Читать полностью » Эфирные масла в доме бьют по нюху собаки: безобидный аромат превращается в тихий яд 14.02.2026 в 9:22

Эфирные масла и ароматерапия популярны в домах, но для собак они могут быть опасны. Какие риски скрывает диффузия и как защитить питомца.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Надела балетки с миндальным носком к джинсам — комплект преобразился за секунду
Туризм
Туристы видят только открытку — настоящий Тбилиси прячется в других кварталах
Красота и здоровье
Чёлка меняет геометрию овального лица — выберите не ту, и баланс исчезнет
Красота и здоровье
Страх старения нажимает на газ: биологические часы начинают тикать быстрее нормы
Спорт и фитнес
Планка и выпады дают ноль эффекта, если делать их на автомате: 7 ошибок, которые тормозят рост мышц
Туризм
Масленица-2026 вспыхнет по всей России: 5 городов, где зиму проводят с царским размахом
Туризм
Там, где пахнет серой и гремят вулканы, запускают ресторан и спа: глэмпинг идёт на Камчатку
Садоводство
Крепкие сеянцы погибают после высадки — ошибка происходит ещё на подоконнике
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet