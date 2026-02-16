Ночью собака "отвоёвывает" кровать — но доминирование тут ни при чём

Ночной сон с собакой для одних — табу, для других — естественная часть жизни с питомцем. Многие владельцы замечают, что четвероногие друзья неожиданно занимают почти всю кровать, вытягиваясь во весь рост. Это поведение часто воспринимают как попытку доминирования. Однако специалисты объясняют его совсем иначе. Об этом пишет PETBOOK.

Утреннее "захват" кровати

Формально многие хозяева утверждают, что их собаки не спят в кровати. На практике же всё выглядит иначе: вечером питомцы отправляются на свои лежанки, но к утру оказываются рядом с человеком. Особенно в моменты глубокого сна, когда сопротивляться сложнее всего.

Небольшие по размеру собаки способны занять почти весь матрас. Они ложатся не у края, а по центру, вытянувшись и раскинув лапы. Со стороны это может выглядеть как демонстрация статуса, но современные исследования поведения животных опровергают такую трактовку.

"Идея о том, что собака, которая постоянно мешает или 'занимает' комнату, хочет продемонстрировать свой социальный статус, сегодня считается устаревшей, — говорит ветеринар доктор Йоахим Хёльтер. - Действительно безопасная, 'высокопоставленная' собака не обязательно должна всё время физически мешать".

Контакт, тепло и чувство безопасности

Для собаки кровать — не просто мягкая поверхность. Это место, где ощущается запах хозяина, тепло и защищённость. В природе представители семейства псовых спят, прижимаясь друг к другу, чтобы сохранять тепло и поддерживать связь внутри группы.

Максимальный телесный контакт даёт животному ощущение контроля над происходящим. Когда собака ложится боком или вытягивается, она увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью и человеком. Это усиливает чувство безопасности.

"У каждой собаки есть понятие индивидуальной дистанции. Это пространство вокруг собственного тела, где собака чувствует себя в безопасности, — объясняет ветеринар доктор Хёльтер. — Собака, которая ищет защиты у хозяина или практикует контактную ложь, активно уступает пространство, чтобы показать и укрепить социальную связь".

Кроме того, поза влияет на терморегуляцию. Вытянутое положение помогает отдавать лишнее тепло через менее покрытые шерстью участки тела. Если же животному холодно, оно сворачивается калачиком, уменьшая теплопотери.

Признак доверия, а не неуважения

Когда собака полностью расслабляется и вытягивается во всю длину, её жизненно важные органы остаются менее защищёнными. В такой позе питомец может находиться только при полном доверии к окружающей среде. Это говорит не о стремлении занять территорию, а о глубокой уверенности в безопасности.

Люди воспринимают пространство иначе: у нас есть чёткое представление о границах матраса и личной зоне. У собак такого понятия нет. Для них кровать — это просто комфортное место. Где удобно, там и стоит лечь.

Физическая близость приносит пользу обеим сторонам. Исследования показывают, что контакт с собакой снижает уровень кортизола и способствует выработке окситоцина — гормона, связанного с чувством привязанности. Это укрепляет эмоциональную связь и создаёт ощущение спокойствия.