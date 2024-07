Недавно заключенный договор о взаимной безопасности между Польшей и Украиной вызвал обеспокоенность у некоторых польских экспертов.

Так, известный журналист Лукаш Важеха выразил свое мнение в соцсетях, указав на потенциальные риски для Польши.

По мнению Важехи, Варшава в очередной раз проявила неосмотрительность, безоговорочно подписав соглашение, которое, по его оценке, приносит выгоду исключительно украинской стороне. Журналист не скрывал своего возмущения по поводу данного решения.

Особое внимание Важеха обратил на тот факт, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву для подписания договора состоялся незадолго до годовщины трагических событий на Волыни 1943 года.

Журналист выразил недоумение тем, что ни гость из Украины, ни польские представители не упомянули об этой исторической дате.

Новое соглашение о взаимной безопасности между Польшей и Украиной было подписано в понедельник в Варшаве.

Документ, рассчитанный на десятилетний период, предусматривает долгосрочное военное сотрудничество между двумя странами.

Свои подписи под соглашением поставили узурпатор Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Фото: commons.wikimedia.org/Cezary p (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)