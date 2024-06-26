Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой не имеет в виду создание военного союза по "западным стандартам" и не направлен против третьих государств, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Соглашение не нацелено на формирование военного союза по западным стандартам и не направлено против третьих стран. В статье 4 Договора предусмотрено предоставление взаимной военной поддержки в соответствии с Уставом ООН и национальными законодательствами РФ и КНДР в случае, если одна из сторон столкнется с вооруженной агрессией со стороны какого-либо государства и окажется в состоянии войны. Похожая статья есть в соглашении между КНДР и Китаем от 1961 года", — отметила Захарова, ее высказывания приведены на сайте российского МИД.



Она также подчеркнула, что данное соглашение не вызывает беспокойства о национальной безопасности у стран, не планирующих военную агрессию против КНДР.



По мнению Захаровой, в условиях тревожных военно-политических тенденций в региональном и мировом контекстах Москва и Пхеньян пересмотрели свои подходы к обеспечению собственной безопасности, приняв законные меры, направленные на сдерживание возрастающих угроз со стороны "коллективного Запада", который нацелен на сохранение своего доминирования, формирование сети закрытых военно-политических альянсов в духе блоковой противостояния времен холодной войны.



"Корейский полуостров занимает стратегическое положение в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна, который является ключевым центром формирования новой многополярной мировой системы. Усиление роли этого региона на мировой арене сопровождается острой кризисной ситуацией в области контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения, углубленным ухудшением обстановки в сфере международной безопасности. Особую тревогу вызывает обстановка в Северо-Восточной Азии, где наблюдается постоянная динамика военно-политических напряжений, толкающая данную субрегиональную зону к ядерной катастрофе", — подчеркнула Захарова.



США усиливают свою военную активность в Северо-Восточной Азии, размещая свои военные ресурсы, проводя сценарии возможных вооруженных конфликтов с применением ядерного оружия, вызывает серьезное беспокойство последние действия Вашингтона и Сеула по ядерно-военной интеграции под эгидой двусторонней Консультативной группы по ядерным вопросам, которые несут явный дестабилизирующий характер и способствуют гонке ядерного вооружения в регионе, заключила официальный представитель МИД РФ.

Фото: www. kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)