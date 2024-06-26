Договор между Российской Федерацией и КНДР представляет собой значимый механизм обеспечения региональной безопасности, отметила официальный представитель МИД России — Мария Захарова.
Сотрудничество между двумя странами проводится в строгом соответствии с международным правом, не имеет противостоящего характера, не нацелено против третьих государств и не подвергает опасности мир и стабильность в регионе Северной Восточной Азии.
Подписанный документ выступает важным инструментом обеспечения безопасности в регионе, является конкретным предостережением для тех, кто намерен решать региональные проблемы с применением военной силы, сообщила Захарова, ее высказывание цитируется на веб-сайте российского ведомства по внешней политике.
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