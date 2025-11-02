Родинки у собак: когда это норма, а когда повод идти к ветеринару

Родинки у собак — явление столь же естественное, как и у людей. В большинстве случаев они не представляют опасности и не требуют вмешательства. Однако, как отмечают эксперты Российской кинологической федерации, владельцам стоит внимательно следить за состоянием кожи питомца и реагировать на любые изменения.

"Если пятно увеличивается, меняет форму или цвет — это повод для осмотра у специалиста", — подчеркнули эксперты Российской кинологической федерации.

Что такое родинки у собак

Родинки, или невусы, могут появляться у собак любой породы и возраста. Чаще всего это плоские или слегка выпуклые пятна коричневого либо чёрного цвета, не доставляющие животному дискомфорта. Они представляют собой участки скопления пигментных клеток и не влияют на здоровье собаки, если остаются стабильными.

Главное — не спутать родинку с клещом: внешне они действительно могут выглядеть похоже. Насекомое обычно имеет плотное тело и может слегка двигаться, в то время как родинка неподвижна и не меняет форму при прикосновении.

Чем родинки отличаются от вирусных папиллом

Иногда владельцы путают родинки с папилломами, которые имеют совершенно другую природу.

"Папилломы внешне напоминают сосочкообразные наросты. Они чаще всего появляются во рту, на губах или веках и могут быть заразны для других собак", — объясняют специалисты.

Такие образования нередко мешают животному есть или пить, вызывают дискомфорт и требуют консультации ветеринара. В некоторых случаях может понадобиться медикаментозное лечение или удаление.

Когда стоит насторожиться

Большинство родинок у собак безвредны, но есть ситуации, когда нужно проявить бдительность.

Поводом для визита к ветеринару являются:

• увеличение размера или изменение формы родинки;

• появление неровных краёв или неоднородного окраса;

• кровоточивость, мокнутие, образование корочки;

• зуд, выпадение шерсти или воспаление вокруг пятна.

Если собака постоянно чешет одно и то же место, это может сигнализировать о раздражении или начале воспаления. Особенно внимательно нужно следить за родинками, которые находятся в местах трения - под ошейником, у основания хвоста, между лапами.

"Риск травмирования повышается, если родинка расположена в местах трения. В этом случае необходимо регулярно осматривать кожу и при первых признаках раздражения обращаться к ветеринару", — предупреждают эксперты.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: пытаться самостоятельно удалить или прижечь родинку.

• Последствие: воспаление, занесение инфекции, рубцы.

• Альтернатива: обратиться к ветеринару — врач определит тип образования и при необходимости предложит безопасное удаление.

• Ошибка: игнорировать зуд или изменение цвета.

• Последствие: возможное развитие опухолевого процесса.

• Альтернатива: провести осмотр и при необходимости биопсию.

• Ошибка: обрабатывать родинки антисептиками и мазями без назначения врача.

• Последствие: раздражение кожи.

• Альтернатива: использовать только рекомендованные ветеринаром средства.

Как ухаживать за кожей питомца

Проверяйте кожу собаки не реже одного раза в неделю, особенно после прогулок. Осматривайте участки под ошейником и за ушами, где часто возникают трения и мелкие повреждения. Не выстригайте шерсть вокруг родинок самостоятельно - можно повредить кожу. При купании используйте мягкие шампуни без агрессивных добавок. В жаркий сезон защищайте питомца от чрезмерного солнца — ультрафиолет может спровоцировать изменения в пигментированных участках.

Таблица: типы кожных образований у собак

Тип образования Внешний вид Опасность Действия владельца Родинка (невус) Плоское или слегка выпуклое пятно Безвредна при стабильности Наблюдение, осмотр раз в месяц Папиллома Мягкий нарост, напоминает бородавку Может быть заразна Консультация ветеринара Клещ Тёмное выпуклое тело, может двигаться Опасен инфекциями Немедленно удалить у врача Опухоль Быстро растущее уплотнение Опасна для здоровья Срочная диагностика

FAQ

Можно ли у собаки удалить родинку лазером?

Да, но только после обследования и по рекомендации ветеринара, если образование мешает или травмируется.

Родинка выросла — это рак?

Не обязательно. Рост может быть вызван воспалением, раздражением или травмой. Однако показаться врачу нужно обязательно.

Можно ли мазать родинку антисептиком?

Без назначения специалиста — нет. Некоторые препараты раздражают кожу и ухудшают состояние.

Мифы и правда

• Миф: родинки у собак всегда опасны.

Правда: большинство из них безопасны и не требуют лечения.

• Миф: папилломы проходят сами.

Правда: иногда они могут исчезать, но нередко требуют ветеринарного контроля.

• Миф: родинки можно прижечь йодом или зелёнкой.

Правда: это вызывает ожог и воспаление кожи.