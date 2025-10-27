Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мальтипу на траве
Мальтипу на траве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 22:24

Фестиваль без паники: как подготовить собаку к шуму, толпе и новым запахам

Президент РКФ Владимир Голубев рассказал, как безопасно брать собаку на фестивали

Прогулки на фестивалях, концертах и показах под открытым небом, куда можно прийти с питомцем, становятся всё популярнее. Однако для собаки такие события могут обернуться стрессом, если хозяин не позаботился о правильной подготовке. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев объяснил, как сделать участие питомца в массовых мероприятиях безопасным и комфортным.

Социализация — главный этап подготовки

"Основная ответственность лежит на владельце. Ни один волонтёр не сможет исправить ситуацию, если у собаки уже есть проблемы с социализацией", — подчеркнул президент РКФ Владимир Голубев.

Собака должна спокойно реагировать на громкие звуки, толпу, других животных и людей. Если питомец проявляет агрессию, панику или чрезмерную робость, посещение публичных пространств лучше отложить. В таких случаях эксперты рекомендуют пройти курс социализации и базового послушания, чтобы животное научилось чувствовать себя уверенно вне дома.

Проверка здоровья и консультация с ветеринаром

Перед выходом на мероприятие стоит убедиться, что питомец здоров и не страдает хроническими заболеваниями, которые могут обостриться от жары, шума или стресса. Осмотр ветеринара особенно важен для пожилых собак, щенков и животных с проблемами сердца или дыхательной системы. Также нужно проверить актуальность прививок и обработку от паразитов.

Что взять с собой

Для комфортного пребывания собаки на фестивале или в парке понадобится небольшой набор вещей:

  • Вода и переносная поилка - для поддержания нормального питьевого режима;

  • Любимая игрушка - помогает питомцу чувствовать себя увереннее;

  • Полотенце с домашним запахом - снимает тревожность;

  • Защитный зонт или тент - укроют от солнца или дождя;

  • Охлаждающий коврик летом и тёплое одеяло осенью;

  • Беруши или шумоподавляющие наушники для собак — пригодятся на концертах и громких мероприятиях;

  • Портативная палатка - идеальна для загородных фестивалей, где можно организовать питомцу тенистый уголок.

"Не стоит полагаться на инфраструктуру организаторов, избегайте длительного пребывания на солнце, всегда убирайте за питомцем и заранее оценивайте масштаб мероприятия", — отметил Голубев.

Таблица "Сравнение: подготовленная и неподготовленная собака"

Поведение Подготовленная собака Неподготовленная собака
Реакция на шум Спокойная, контролируемая Паника, лай, попытки убежать
Контакт с людьми Дружелюбие, интерес Агрессия, страх
Переносимость толпы Комфортное поведение Стресс, отказ идти
Возможность участия Безопасно и приятно Риск срывов и травм

Советы по поведению на мероприятии (HowTo)

  1. Приходите заранее, чтобы питомец успел привыкнуть к обстановке.

  2. Используйте шлейку и поводок средней длины - это обеспечит безопасность.

  3. Избегайте прямого солнца и не заставляйте собаку долго стоять или сидеть на одном месте.

  4. Следите за признаками усталости: тяжёлое дыхание, жажда, беспокойство — сигнал к отдыху.

  5. Обеспечьте личное пространство - не позволяйте другим животным подходить слишком близко.

  6. Убирайте за питомцем - это обязательное правило любой дог-френдли зоны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: взять собаку без предварительной социализации.
→ Последствие: паника, агрессия, срыв мероприятия.
→ Альтернатива: пройти курс дрессировки или посещать спокойные места с людьми заранее.

• Ошибка: оставить питомца без воды и тени.
→ Последствие: перегрев и обезвоживание.
→ Альтернатива: всегда иметь запас воды и переносную миску.

• Ошибка: надеяться на инфраструктуру площадки.
→ Последствие: отсутствие тени, зон отдыха, опасность для животного.
→ Альтернатива: взять собственный зонт, коврик и необходимые вещи.

А что если…

А что если собака боится громких звуков?
Не берите её на концерты и праздники с фейерверками. Лучше начинать с тихих прогулок в парках и небольших выставках.

А что если питомец плохо переносит жару?
Используйте охлаждающий коврик, лёгкий тент или специальный жилет с водяным наполнением.

А что если собака слишком активная?
Дайте ей побегать и выплеснуть энергию до начала мероприятия — это поможет ей вести себя спокойнее.

Таблица "Плюсы и минусы участия с собакой"

Плюсы Минусы
Совместное время с питомцем Возможный стресс от толпы
Социализация собаки Требует подготовки и экипировки
Новые знакомства и впечатления Вероятность перегрева или усталости

Мифы и правда

Миф: если собака дружелюбна, её можно брать куда угодно.
Правда: даже миролюбивое животное может испугаться громких звуков и толпы.

Миф: на мероприятии всегда есть вода и тень для собак.
Правда: организаторы не обязаны обеспечивать эти условия — всё необходимое лучше брать с собой.

Миф: крупные собаки опаснее мелких.
Правда: поведение зависит не от размера, а от уровня воспитания и социализации.

Исторический контекст

Первые дог-френдли мероприятия появились в Европе ещё в 1990-х, когда зоозащитные организации начали продвигать культуру совместного досуга с питомцами. В России эта тенденция активно развивается с 2010-х годов: фестивали, киносеансы и выставки теперь всё чаще создают специальные зоны для животных. Российская кинологическая федерация (РКФ) поддерживает эту инициативу, обучая владельцев правилам ответственного поведения на публичных мероприятиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отказ от еды может говорить о проблемах с ЖКТ у кошки сегодня в 15:28
Тревожные сигналы от кошки: как понять, что питомец страдает, даже если он молчит

Как понять, что кошке больно, если она ничего не говорит? Распознаём тревожные сигналы по поведению и позам питомца.

Читать полностью » У собак, которые спят на своём месте, более устойчивая психика сегодня в 15:24
Собака отказывается от лежанки? Вот 5 секретов, как приручить питомца к его новому месту

Зачем собаке лежанка и можно ли обойтись без неё? Разбираемся, почему этот уютный аксессуар влияет на здоровье и поведение питомца.

Читать полностью » У собак чувствительность к яду пчелы в 3 раза выше, чем у человека сегодня в 14:26
Питомец кричит от боли, а вы не понимаете почему? Укус пчелы может оказаться смертельным

Что делать, если кошку или собаку ужалила пчела? Рассказываем, как оказать первую помощь, когда нужно к ветеринару и чего категорически нельзя делать.

Читать полностью » Кошки следят за хозяевами в ванной из-за инстинкта охраны территории сегодня в 14:21
Тайны кошачьего поведения: почему мурлыки оккупируют вашу ванную комнату

Почему кошки бегут за хозяином в ванную и внимательно следят за каждым движением? Рассказываем 5 причин кошачего интереса к самым личным моментам.

Читать полностью » Сингапурская кошка весом до 3 кг признана самой маленькой в мире сегодня в 13:43
Кошка размером с игрушку? Эти крошки весят меньше 3 кг — познакомьтесь с самыми маленькими породами

Сингапура, манчкин, девон-рекс — эти кошки крошечные, но с огромным характером! Рассказываем о пяти миниатюрных породах, которые очаровывают с первого взгляда.

Читать полностью » Собаки реагируют прежде всего на тон, а не на слова хозяина сегодня в 13:40
Кинологи в шоке: большинство хозяев неправильно учат собаку команде Фу!

Команда "Фу!" спасает от беды, но не должна пугать. Рассказываем, как научить собаку слушаться без крика и наказаний.

Читать полностью » Более восьми животных в доме могут угрожать здоровью питомцев сегодня в 12:56
Спасать всех не получится: почему любовь к животным может превратиться в проблему

Когда любовь к животным превращается в хаос? Рассказываем, как понять, что питомцев в доме стало слишком много, и что с этим делать.

Читать полностью » Кинолог Кравцова: ребёнок на прогулке должен уметь не только держать поводок, но и управлять ситуацией сегодня в 12:53
Крупная собака и маленький хозяин: как избежать опасной ситуации на прогулке

Когда ребёнку можно доверить самостоятельную прогулку с собакой? Разбираемся, с какого возраста это безопасно и как подготовить обоих к выгулам.

Читать полностью »

Новости
Наука
MIT обнаружил сохранившиеся материалы Земли до планетарной катастрофы 4,5 млрд лет назад
Наука
NASA: через миллион лет Солнце уничтожит атмосферу планеты Земля
Красота и здоровье
Витамин С эффективнее работает утром под солнцезащитный крем — дерматологи
Красота и здоровье
Дерматологи назвали пептиды мягкой альтернативой ретинолу для омоложения кожи
Авто и мото
Смирнов: использование микрофибры при мойке создаёт до 3000 микроцарапин на кузове
Садоводство
Осенний посев моркови позволяет собрать урожай уже в июне
Авто и мото
Инженер-двигателист Иванов: современным ДВС нежелателен щадящий режим эксплуатации
Дом
Дизайнеры интерьеров: хранение под кроватью экономит до 20 % пространства спальни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet