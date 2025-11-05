Собака грустит, злится и радуется — но кое-чего ей никогда не испытать

Животные способны испытывать целый спектр эмоций, и этот вопрос уже много лет интересует учёных и кинологов. Хотя эмоциональные реакции собак не столь сложны, как у человека, они вполне выражены и разнообразны. Об этом рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Собаки действительно способны испытывать радость, любовь, страх и грусть. Эти эмоции отражают их естественные инстинкты и тесную связь с человеком", — отметил эксперт.

Эмоции, свойственные собакам

Исследования показывают, что любовь и радость - самые заметные проявления чувств у собак. При встрече с хозяином организм питомца вырабатывает окситоцин и эндорфины - гормоны счастья, усиливающие эмоциональную привязанность. Это подтверждает, что собаки способны искренне радоваться общению и проявлять привязанность.

Эмоция Проявление у собаки Биохимическая реакция Радость активное виляние хвостом, прыжки, лай выработка эндорфина Любовь доверие, спокойствие рядом с хозяином выделение окситоцина Страх поджатый хвост, избегание контакта повышение адреналина Грусть апатия, потеря аппетита снижение уровня серотонина Отвращение отказ от пищи активация защитных реакций организма

Инстинктивные эмоции и их роль

По словам Голубева, страх и тревога достались собакам от диких предков. Эти эмоции помогают им выживать и адаптироваться в различных условиях. Страх заставляет избегать опасных ситуаций, а беспокойство — быть внимательнее к изменениям в окружающей среде.

"От диких предков собаки унаследовали страх и беспокойство, которые помогают им выживать и в современном мире", — пояснил Голубев.

Негативные эмоции не всегда вредны — они выполняют защитную функцию и позволяют питомцам сохранять осторожность.

Почему собакам недоступны сложные чувства

Хотя собаки могут радоваться, грустить и испытывать привязанность, сложные эмоции, такие как чувство вины, стыда или ревности в человеческом понимании, им недоступны. Их поведение в подобных ситуациях — результат обученных реакций, а не осознанных переживаний.

Например, собака может "выглядеть виноватой" после проступка, но на деле она лишь реагирует на интонацию и поведение хозяина, стараясь снизить напряжение.