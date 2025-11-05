Собака грустит, злится и радуется — но кое-чего ей никогда не испытать
Животные способны испытывать целый спектр эмоций, и этот вопрос уже много лет интересует учёных и кинологов. Хотя эмоциональные реакции собак не столь сложны, как у человека, они вполне выражены и разнообразны. Об этом рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Собаки действительно способны испытывать радость, любовь, страх и грусть. Эти эмоции отражают их естественные инстинкты и тесную связь с человеком", — отметил эксперт.
Эмоции, свойственные собакам
Исследования показывают, что любовь и радость - самые заметные проявления чувств у собак. При встрече с хозяином организм питомца вырабатывает окситоцин и эндорфины - гормоны счастья, усиливающие эмоциональную привязанность. Это подтверждает, что собаки способны искренне радоваться общению и проявлять привязанность.
|Эмоция
|Проявление у собаки
|Биохимическая реакция
|Радость
|активное виляние хвостом, прыжки, лай
|выработка эндорфина
|Любовь
|доверие, спокойствие рядом с хозяином
|выделение окситоцина
|Страх
|поджатый хвост, избегание контакта
|повышение адреналина
|Грусть
|апатия, потеря аппетита
|снижение уровня серотонина
|Отвращение
|отказ от пищи
|активация защитных реакций организма
Инстинктивные эмоции и их роль
По словам Голубева, страх и тревога достались собакам от диких предков. Эти эмоции помогают им выживать и адаптироваться в различных условиях. Страх заставляет избегать опасных ситуаций, а беспокойство — быть внимательнее к изменениям в окружающей среде.
"От диких предков собаки унаследовали страх и беспокойство, которые помогают им выживать и в современном мире", — пояснил Голубев.
Негативные эмоции не всегда вредны — они выполняют защитную функцию и позволяют питомцам сохранять осторожность.
Почему собакам недоступны сложные чувства
Хотя собаки могут радоваться, грустить и испытывать привязанность, сложные эмоции, такие как чувство вины, стыда или ревности в человеческом понимании, им недоступны. Их поведение в подобных ситуациях — результат обученных реакций, а не осознанных переживаний.
Например, собака может "выглядеть виноватой" после проступка, но на деле она лишь реагирует на интонацию и поведение хозяина, стараясь снизить напряжение.
