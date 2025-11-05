Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака грызет лапу
Собака грызет лапу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 23:18

Собака грустит, злится и радуется — но кое-чего ей никогда не испытать

Собаки могут испытывать радость, страх и грусть, но не чувство вины

Животные способны испытывать целый спектр эмоций, и этот вопрос уже много лет интересует учёных и кинологов. Хотя эмоциональные реакции собак не столь сложны, как у человека, они вполне выражены и разнообразны. Об этом рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Собаки действительно способны испытывать радость, любовь, страх и грусть. Эти эмоции отражают их естественные инстинкты и тесную связь с человеком", — отметил эксперт.

Эмоции, свойственные собакам

Исследования показывают, что любовь и радость - самые заметные проявления чувств у собак. При встрече с хозяином организм питомца вырабатывает окситоцин и эндорфины - гормоны счастья, усиливающие эмоциональную привязанность. Это подтверждает, что собаки способны искренне радоваться общению и проявлять привязанность.

Эмоция Проявление у собаки Биохимическая реакция
Радость активное виляние хвостом, прыжки, лай выработка эндорфина
Любовь доверие, спокойствие рядом с хозяином выделение окситоцина
Страх поджатый хвост, избегание контакта повышение адреналина
Грусть апатия, потеря аппетита снижение уровня серотонина
Отвращение отказ от пищи активация защитных реакций организма

Инстинктивные эмоции и их роль

По словам Голубева, страх и тревога достались собакам от диких предков. Эти эмоции помогают им выживать и адаптироваться в различных условиях. Страх заставляет избегать опасных ситуаций, а беспокойство — быть внимательнее к изменениям в окружающей среде.

"От диких предков собаки унаследовали страх и беспокойство, которые помогают им выживать и в современном мире", — пояснил Голубев.

Негативные эмоции не всегда вредны — они выполняют защитную функцию и позволяют питомцам сохранять осторожность.

Почему собакам недоступны сложные чувства

Хотя собаки могут радоваться, грустить и испытывать привязанность, сложные эмоции, такие как чувство вины, стыда или ревности в человеческом понимании, им недоступны. Их поведение в подобных ситуациях — результат обученных реакций, а не осознанных переживаний.

Например, собака может "выглядеть виноватой" после проступка, но на деле она лишь реагирует на интонацию и поведение хозяина, стараясь снизить напряжение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Слепые или глухие кошки могут шипеть чаще, так как их главные инструменты ориентации в мире ограничены сегодня в 16:42
Шипение кошки — древний механизм выживания: почему домашние питомцы сохранили его от диких предков

Узнайте, что на самом деле означает, когда ваша кошка шипит. В статье разбираются все причины — от страха и боли до защиты территории — и даются советы, как правильно реагировать.

Читать полностью » Собаки охотничьих пород требуют особого контроля при выгуле без поводка сегодня в 15:36
Спустили пса с поводка в парке — и вот что случилось: истории, от которых кровь стынет в жилах

Узнайте, как безопасно отпускать собаку с поводка. В статье рассматриваются условия, необходимые для свободного выгула, и даются пошаговые инструкции по обучению.

Читать полностью » Световозвращающие материалы отражают до 80% света и спасают питомцев от аварий сегодня в 15:33
Щенки в опасности с первого выхода: с какого возраста надевать светящийся аксессуар на питомца

Узнайте, как обезопасить вашу собаку во время вечерних прогулок. В статье рассказывается о видах светоотражающих аксессуаров и даются практические советы по их выбору.

Читать полностью » Кормление собак сырым мясом увеличивает риск заражения людей устойчивыми к антибиотикам бактериями сегодня в 14:17
Сырое мясо для собаки: почему любимый ужин превращается в бомбу замедленного действия

Узнайте, почему кормление собаки сырым мясом может быть опасно не только для питомца, но и для вашей семьи. В статье рассматриваются риски и предлагаются безопасные альтернативы.

Читать полностью » Собаки поедают кошачьи экскременты из-за инстинктов и дефицита белка в рационе сегодня в 14:14
Собака роется в кошачьем лотке: почему это не шалость, а серьёзная угроза для всей семьи

Узнайте, как отучить собаку от неприятной и опасной привычки — поедания кошачьих экскрементов из лотка. В статье разбираются эффективные методы от организации пространства до дрессировки.

Читать полностью » Английский мастиф внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая тяжёлая собака в мире сегодня в 13:20
Слюни и храп в подарок: как подготовиться к жизни с английским мастифом

Узнайте об английском мастифе — собаке-гиганте с сердцем настоящего философа. В статье раскрываются особенности характера, тонкости содержания и ухода за этой удивительной породой.

Читать полностью » Кошки предпочитают спать рядом с человеком, проводящим с ними больше времени сегодня в 13:03
Мурлыкание у ног: почему кошка делит ложе только с вами, а не с другими членами семьи

Почему кошка выбирает для сна одного человека из всей семьи? Узнайте, как инстинкты, доверие и практическая выгода влияют на ночной выбор вашей питомицы.

Читать полностью » Историк Петрова: в древнем Китае кошек ценили как охранников урожая и священных животных сегодня в 12:50
От Тан до наших дней: ритуал сватовства к кошке мог бы сократить армию бездомных — вот почему

Откройте удивительную историю о том, как в древнем Китае заводили кошку. Этот процесс напоминал сложный ритуал сватовства и требовал соблюдения множества формальностей.

Читать полностью »

Новости
Еда
Грейпфрут, имбирь и чили не сжигают жир, а лишь усиливают эффект дефицита калорий
Красота и здоровье
Гликолевая кислота улучшает текстуру кожи и снижает пигментацию при регулярном уходе
Спорт и фитнес
Физиологи отметили, что даже 10 минут зарядки утром повышают выносливость и концентрацию
Туризм
Российская путешественница назвала Норвегию страной с "ювелирными" ценами на мясо
УрФО
В Екатеринбурге появилась очередь на регистрацию авто в ГИБДД
Красота и здоровье
Средства с силиконами и маслами помогают бороться с пушением волос в дождливую погоду
Авто и мото
ПДД разрешают обгон тихоходов и мопедов даже при знаке Обгон запрещен и сплошной разметке
Авто и мото
Семёнов: полностью заряженная батарея за месяц может потерять до 1-2% заряда просто стоя на полке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet