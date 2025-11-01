Почему даже щенки из одного помёта бывают полными противоположностями

Мнение о том, что идеальная собака должна быть постоянно дружелюбной и обожать общаться со всеми, — всего лишь миф. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1", подчеркнув, что у собак, как и у людей, бывают разные темпераменты. Даже щенки из одного помёта могут отличаться по характеру — кто-то открыт и активен, а кто-то спокоен и предпочитает держаться в стороне.

"У собак, как и у людей, разные темпераменты. Даже в одном помёте щенки могут отличаться по характеру. Породные особенности есть, но единой "формулы” нет", — отметил Владимир Голубев.

Что формирует поведение собаки

Главную роль в становлении характера играет период социализации - первые шесть месяцев жизни. В это время щенок знакомится с людьми, другими животными, звуками, новыми местами. Пропуск этого этапа часто становится причиной робости, недоверия или даже агрессивного поведения.

Характер невозможно изменить полностью, но нежелательные реакции можно скорректировать. Например, если питомец боится громких звуков, новых людей или транспортных средств, важно постепенно приучать его к таким ситуациям, не вызывая стресса.

"Ключевой период — первые шесть месяцев: социализация, знакомство с людьми, животными, новыми местами и звуками. Пропуск этого этапа повышает риск робости или агрессии", — подчеркнул специалист.

Когда необходима коррекция поведения

Поведенческая работа требуется, если реакции собаки мешают её жизни или представляют опасность для окружающих. Чаще всего речь идёт о случаях:

внезапных вспышек агрессии;

панических приступов в безопасных условиях (например, страх грома, транспорта, посторонних людей);

чрезмерного лая или бегства от раздражителей.

Причина таких реакций обычно кроется в негативном опыте. Помочь может работа с кинологом, который подберёт индивидуальную программу — от простых игр для укрепления доверия до тренировок с контролируемыми раздражителями.

Коррекция не сводится к наказанию: важно восстановить чувство безопасности у животного, а не подавить эмоции.

Что считается нормой

Не каждая собака обязана быть общительной. Некоторые питомцы просто сдержанны по натуре - они не конфликтуют, не проявляют страха, но и не стремятся к активному контакту с людьми или другими животными.

Такое поведение нормально и не требует вмешательства. Главное — чтобы животное не испытывало стресса и чувствовало себя комфортно.

"Собака может быть сдержанной: не конфликтует, не боится, но и не стремится к постоянному общению — это не проблема", — отметил Владимир Голубев.

Если пёс предпочитает наблюдать со стороны, отдыхать на лежанке или гулять рядом с хозяином без игр с другими собаками, — это просто индивидуальная особенность, а не признак "неправильного воспитания".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: насильно приучать собаку к активному общению.

Последствие: стресс и защитная агрессия.

Альтернатива: давать питомцу самому выбирать комфортный уровень контакта.

• Ошибка: ругать животное за страхи.

Последствие: потеря доверия и закрепление нежелательного поведения.

Альтернатива: мягкая десенсибилизация — постепенное привыкание к пугающим стимулам.

• Ошибка: считать замкнутость отклонением.

Последствие: ненужные тренировки и психологическое давление.

Альтернатива: наблюдать за реакциями и корректировать только проблемные проявления.

Советы по социализации и воспитанию

Начинайте знакомство с внешним миром с первых недель жизни. Используйте позитивное подкрепление - лакомство, похвалу, игру. Не перегружайте собаку впечатлениями: всё должно происходить постепенно. При первых признаках тревожности обратитесь к кинологу или зоопсихологу. Следите за сигналами стресса - поджатым хвостом, зевотой, отведением взгляда.

Правильная социализация не делает собаку "идеальной", но помогает ей уверенно адаптироваться в разных ситуациях.

Плюсы и минусы индивидуального подхода

Плюсы Минусы Снижается риск стресса и агрессии Требует терпения и времени Собака чувствует доверие к хозяину Не всегда заметен быстрый результат Формируется устойчивая психика Нужна помощь специалиста при сложных случаях

Мифы и правда

• Миф: хорошая собака должна быть общительной со всеми.

Правда: у животных разные темпераменты; сдержанность — норма.

• Миф: агрессию можно "вылечить" наказанием.

Правда: наказание усиливает страх и усугубляет проблему.

• Миф: порода полностью определяет характер.

Правда: поведение формируется воспитанием, опытом и условиями жизни.