Он просто меньше гуляет? Нет — собака терпит боль, которую хозяин не замечает

Когда собака становится менее подвижной, многие владельцы объясняют это возрастом. Но если питомец всё чаще отказывается гулять, хромает или с трудом встаёт с пола — это не просто старость. Часто причина скрывается в заболевании суставов, которое можно и нужно лечить.

Как распознать артрит у собаки

По данным канала "Dog Breeds", одним из первых сигналов артрита становится изменение походки. Пёс начинает передвигаться осторожно, может прихрамывать или избегать резких движений. Если раньше он радостно прыгал в багажник или на диван, а теперь стоит и не решается — это тревожный знак.

"О боли в суставах говорят изменение походки, хромота, агрессивность при поглаживании или похлопывании, неуклюжесть, нарушение координации, вялость, отказ от движения, вылизывание и покусывание определённой зоны", — отметил канал Dog Breeds.

Собака может становиться раздражительной, когда хозяин касается больного места. Часто она вылизывает или покусывает одну и ту же область — там, где сустав воспалён.

Когда нужно к ветеринару

Если вы заметили хотя бы несколько симптомов, необходимо обратиться в клинику. Врач проведёт осмотр, назначит рентген или МРТ, а также анализ крови, чтобы подтвердить диагноз и исключить другие болезни.

Современные препараты позволяют не только уменьшить боль, но и замедлить разрушение суставов. Ветеринар подберёт противовоспалительные средства, хондропротекторы и витамины. В тяжёлых случаях применяют физиотерапию, массаж и даже гидротерапию — тренировки в воде, которые укрепляют мышцы без нагрузки на суставы.

Таблица: симптомы и возможные причины

Симптом Возможная причина Хромота воспаление суставов, травма, артрит Вялость боль, усталость, хроническое воспаление Отказ от прыжков поражение тазобедренных или локтевых суставов Агрессия при поглаживании болезненность в спине или лапах Вылизывание одной зоны отёк, воспаление или артрит

Советы шаг за шагом: как помочь собаке при артрите

Обратитесь к врачу. Только специалист сможет определить стадию болезни и назначить лечение. Контролируйте вес. Избыточная масса тела усиливает нагрузку на суставы. Пересмотрите рацион, исключите лишние калории. Обеспечьте комфорт. Купите ортопедическую лежанку с памятью формы и поставьте её в тёплом месте. Двигайтесь без перегрузок. Короткие, но частые прогулки лучше долгих пробежек. Используйте добавки. Хондроитин, глюкозамин и омега-3 помогают поддерживать эластичность суставов. Запишитесь на физиотерапию. Лазерное и магнитное лечение снижают воспаление и боль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать, что "само пройдёт".

Последствие: суставы разрушаются, собака перестаёт ходить.

Альтернатива: раннее обращение к ветеринару и лечение на ранней стадии.

Ошибка: ограничивать питомца в движении.

Последствие: мышцы ослабевают, нагрузка на суставы возрастает.

Альтернатива: щадящая активность, прогулки по ровной поверхности.

Ошибка: давать человеческие обезболивающие.

Последствие: отравление, повреждение печени.

Альтернатива: ветеринарные препараты по рецепту врача.

А что если болезнь неизлечима?

Артрит нельзя полностью устранить, но можно сделать жизнь питомца комфортной. Важно создать условия, в которых ему не придётся терпеть боль. С помощью правильного питания, ухода и регулярного наблюдения у ветеринара собака сможет оставаться активной и счастливой долгие годы.

Таблица: плюсы и минусы физиотерапии

Плюсы Минусы Уменьшает боль без лекарств Требует регулярных посещений Улучшает подвижность суставов Стоимость курса может быть высокой Безопасна для пожилых собак Неэффективна без базового лечения

FAQ

Как понять, что собака страдает от артрита?

Характерные признаки — вялость, хромота, трудности при вставании, неуклюжесть и нежелание гулять.

Можно ли вылечить артрит полностью?

Нет, но можно замедлить его развитие и снять боль. Главное — регулярное лечение и уход.

Сколько стоит лечение артрита у собаки?

Первичный приём с анализами и рентгеном — около 3-5 тысяч рублей, курс лекарств — от 2 тысяч в месяц.

Помогает ли массаж?

Да, если его проводит ветеринарный специалист. Массаж улучшает кровообращение и снимает спазмы.

Мифы и правда

Миф: артрит бывает только у старых собак.

Правда: болезнь может развиться и у молодых животных после травм или чрезмерных нагрузок.

Миф: при боли нужно давать обезболивающее из домашней аптечки.

Правда: человеческие препараты токсичны для собак и могут вызвать тяжёлые осложнения.

Миф: если собака мало двигается, суставы будут болеть меньше.

Правда: наоборот, умеренная активность помогает поддерживать подвижность.