Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 9:10

Начала заниматься с собакой — тело подтянулось, настроение стало лучше

Совместные тренировки с питомцем снижают стресс у людей — физиологи

Не обязательно идти в спортзал, чтобы привести тело в форму. Иногда лучший партнёр по тренировкам — это ваш питомец. Совместные занятия помогают не только укрепить мышцы, но и наладить эмоциональный контакт. Главное — превратить процесс в игру: движения должны быть активными, разнообразными и безопасными для обоих.

Подготовка к тренировке

Перед началом убедитесь, что собака спокойна и готова играть. Подойдут небольшие аксессуары — теннисный мяч, канат для перетягивания, мягкая игрушка. Убедитесь, что площадка безопасна: без острых предметов, скользких поверхностей и отвлекающих раздражителей.

Show-and-tap toner

Это упражнение работает на мышцы пресса, ягодицы и бёдра. Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, в правой руке мяч, левая на бедре. Покажите мяч собаке, сделайте выпад влево и коснитесь мячом внешней стороны левой стопы. Когда питомец потянется к мячу, вернитесь в исходное положение. Повторите движение в другую сторону. Выполните 12 повторов.

Puppy pike

Работают плечи, трицепсы, пресс и косые мышцы живота. Встаньте в положение "горки" — руки и ноги на полу, таз направлен вверх. Под правую ладонь положите мяч. Подтяните левое колено к груди и покажите собаке мяч. Вернитесь в исходное положение, затем поменяйте стороны. Повторите 12 раз.

Squat and paws

Задействует плечи, ягодицы и заднюю поверхность бедра. Встаньте прямо, в правой руке — игрушка для перетягивания. Сделайте глубокий присед, дразня питомца игрушкой внизу. Поднимаясь, вытяните руки с игрушкой вверх. После 10 повторов поменяйте руку.

Canine crunch

Классическая работа на пресс в паре с собакой. Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу. Держите игрушку обеими руками на уровне груди. Поднимая корпус, отпустите один край игрушки и покажите собаке. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 12 повторов.

Fido yo-yo

Здесь работают мышцы пресса, ягодицы и квадрицепсы. Встаньте прямо, мяч в левой руке. Сделайте выпад правой ногой, слегка отбросив мяч — пусть собака попробует его поймать. Поймайте мяч, вернитесь в исходное положение и повторите движение с другой стороны. Выполните 12 повторов.

Pooch-up

Это вариант отжимания с элементом игры. Примите позицию планки, в правой руке мяч. Покажите его собаке, положите под грудь и, когда питомец попытается схватить мяч, опуститесь вниз, как бы "прикрывая" его. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 12 повторов, меняя руки.

Советы шаг за шагом

  • Занимайтесь 3 раза в неделю, чередуя дни, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

  • Делайте разминку перед каждой тренировкой, чтобы избежать травм.

  • Если питомец не хочет играть, не заставляйте — замените упражнение на прогулку.

  • Для разнообразия меняйте инвентарь: используйте канат, фрисби, мягкие мячи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать упражнения слишком быстро.
    Последствие: риск потянуть мышцы.
    Альтернатива: выполняйте движения медленно, контролируя каждое усилие.
  • Ошибка: давать собаке тяжёлые предметы.
    Последствие: возможная травма зубов или челюсти.
    Альтернатива: используйте мягкие игрушки, подходящие по размеру.
  • Ошибка: тренироваться на скользком полу.
    Последствие: падения и растяжения.
    Альтернатива: занимайтесь на коврике или на траве.

А что если собаки нет

Эта тренировка подойдёт и тем, у кого нет питомца. Мяч или игрушку можно заменить бутылкой с водой, а игровые движения использовать для кардио-нагрузки. Энергия движений всё равно даст хороший тонус.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • тренировка проходит весело и мотивирует;

  • помогает укрепить мышцы и повысить выносливость;

  • улучшает отношения с питомцем.

Минусы:

  • подходит не для всех пород собак;

  • требует достаточно свободного пространства.

FAQ

Как часто можно выполнять эти упражнения?
Трижды в неделю — оптимально. Между занятиями делайте перерыв не менее 24 часов.

Что делать, если собака отвлекается?
Попробуйте тренироваться после прогулки, когда питомец уже выплеснул энергию.

Можно ли выполнять упражнения в помещении?
Да, если есть безопасная зона без мебели и скользких поверхностей.

Мифы и правда

  • Миф: собаки не любят тренировки.
    Правда: большинство питомцев получают удовольствие от совместных игр.
  • Миф: такие упражнения неэффективны.
    Правда: регулярная активность с элементами нагрузки укрепляет тело не хуже зала.
  • Миф: нужны специальные тренажёры.
    Правда: достаточно пары мячей и свободного пространства.

3 интересных факта

  1. Совместные тренировки помогают снизить стресс у человека и собаки.

  2. Исследования показывают, что владельцы активных собак тратят на 30% больше калорий в день.

  3. Игровые упражнения с питомцами улучшают сердечный ритм и координацию движений.

Исторический контекст

Совместные физические активности с животными появились ещё в начале XX века: сначала как способ дрессировки, позже — как часть фитнеса. В последние годы такие тренировки стали популярны в США и Европе благодаря своей доступности и эмоциональной отдаче.

