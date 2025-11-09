Лишний вес у собаки уходит — меняю рацион по одной простой схеме

Избыточный вес у собак — не косметическая "мелочь", а фактор риска, который незаметно крадёт годы активной жизни. Пару "лишних кусочков" в день, меньше движения, возрастные изменения обмена — и вот уже прогулки даются труднее, суставы перегружены, усиливаются одышка и храп. Хорошая новость: при поддержке ветеринара и чётком плане снизить вес реально, причём без стресса и голодовок.

Как понять, что у собаки лишний вес

При взгляде сверху талия почти не различима.

Рёбра не прощупываются лёгким нажатием (требуется сильнее надавить).

Быстрая усталость и одышка даже при спокойной прогулке.

Неохота играть, сниженная выносливость.

Ветеринарная шкала показывает 6/9 и выше.

Почему собака толстеет

Переедание и "снек-культура": лакомства между кормлениями, кусочки со стола, неправильная дозировка корма.

Низкая активность: мало прогулок, отсутствие игр и "работы носом".

Возраст: замедление метаболизма и снижение интереса к длительным нагрузкам.

Стерилизация/кастрация: энергетическая потребность падает, а рацион остаётся прежним.

Медицинские причины: гипотиреоз, эндокринные нарушения, приём некоторых препаратов. Диагноз — только у ветеринара.

С чего начать безопасное снижение веса

Визит к ветеринару: исключить болезни, определить целевой вес и темп снижения (обычно 1-2% массы/неделю). Выбор стратегии: лечебный диетический корм для контроля веса или расчёт порции текущего корма с дефицитом калорий. База измерений: стартовый вес, обхват грудной клетки/талии, фото "до". План активности: щадяще наращивать длительность и насыщенность прогулок.

Питание: как уменьшить калорийность без "голодовки"

Переход на "вес-контроль" (ветдиеты с повышенной клетчаткой и оптимальным белком) — постепенный, 7-10 дней.

Суточную норму делим на 2-3 кормления: меньше голода, ровный инсулиновый профиль.

Лакомства — не более 10% от суточной калорийности. Идеи: кусочки моркови, огурца, подсушенные ломтики специального диет-лакомства.

Миска-головоломка или коврик-нюхалка замедляет поедание, повышает насыщаемость.

Вода свободно доступна; булочки/печенье/сыр — под запретом.

Движение: что считать "нагрузкой"

Ежедневно 2-3 прогулки суммарно от 60 минут: равномерный шаг, работа нюхом, небольшие участки лёгкого рысью по самочувствию.

Игры с контролем импульса: апорт с паузами, "поиск лакомства" на траве, трюки на координацию (барьеры, зигзаги между кеглями).

Плавание (если нет противопоказаний): щадящая нагрузка на суставы.

Старт "снизу": если собака "сидячая", добавляйте по 5-10 минут к каждой прогулке каждые 3-4 дня.

Следите за признаками перегрузки: сильная одышка, хромота, отказ идти — сокращаем темп/время.

Мониторинг прогресса

Взвешивание раз в 7 дней в одно и то же время и на одних весах.

Еженедельное фото сбоку/сверху и замер талии.

Если 2-3 недели нет сдвига — уменьшите порцию на 5-10% или добавьте 10-15 минут к дневной активности (по согласованию с врачом).

Частые ошибки и как их избежать

"Снэки не считаем" → калорийный профицит → учитывайте каждую крошку в дневнике кормления.

Резкий "урез" порции → голод, клянченье, срыв → плавно, с повышением объёма за счёт клетчатки/овощных добавок, если разрешит врач.

Одна длинная прогулка вместо нескольких → перегрузка, а потом лёд весь день → дробите активность.

Рулетка в городе → рывки и мало осознанной ходьбы → фиксированный поводок 2-3 м и ритмичный шаг.

"Сначала похудеем, потом к врачу" → пропуск болезни-основы → всегда начинайте с осмотра.

Что с породами и возрастом

Породы-"сладкоежки" (лабрадоры, бигли, мопсы и др.) склонны к набору веса — точнее дозируйте корм, используйте "медленные миски".

Пожилые собаки: упор на бережные нагрузки, добавки для суставов по назначению.

Щенки — не худеют "как взрослые": для них важен рост и развитие, стратегию определяет ветеринар.

Пример простого дневного плана

Утро: 30-40 минут шагом + 5 минут нюхательной работы. Кормление №1 (50% нормы).

День: 15-20 минут спокойной прогулки.

Вечер: 25-35 минут шагом с короткими "рысь-переходами". Кормление №2 (50% нормы).

Лакомства: до 10% суточных калорий, "заработанные" на тренировке.

Вопросы и ответы

Можно ли давать "домашнюю еду"?

Лучше нет: трудно считать калории и баланс питательных веществ. Предпочтительны лечебные/специальные корма и чёткая дозировка.

Сколько времени займёт снижение веса?

Зависит от "стартовой" массы. Безопасный темп — 1-2% в неделю. Важно не скорость, а устойчивость результата.

Стерилизована/кастрирована — обречена на полноту?

Нет. Просто энергетическую норму после операции снижают на 10-20% и уделяют внимание активности.

Мотивация для опекуна

Снижение веса — это не только про цифры на весах. Вы получаете более бодрого друга, меньше хрипов и одышки, лучшую подвижность и доказанное снижение рисков хронических болезней. А ещё - больше общих километров и впечатлений.