Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
выгул собак
выгул собак
© mos.ru by Фото: пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:03

Петербургский парк превратился в поле рейда: хозяева бегут, инспекторы меряют собак рулеткой

В Петербурге начали проверять соблюдение новых правил выгула собак — КП Петербург

Проверка соблюдения новых правил содержания собак в Санкт-Петербурге началась сразу после того, как они вступили в силу, и уже вызвала оживленную реакцию среди горожан. Об этом рассказало "КП-Петербург", чьи корреспонденты сопровождали инспекторов во время рейда в Московском парке Победы, где жалобы на нарушение порядка поступают особенно часто.

Новые требования для владельцев собак

20 ноября 2025 года в городе начал действовать закон, регулирующий правила выгула и содержания собак. Документ, подписанный губернатором Александром Бегловым, установил обязательное использование поводка и намордника, а также определил перечень территорий, где появляться с животными запрещено. Кроме того, владельцам предписано убирать за питомцами и принимать меры для предотвращения агрессивного поведения. За нарушение предусмотрены штрафы от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от вида проступка.

Как отмечают инспекторы, именно Московский парк Победы стал одним из наиболее проблемных мест. "Отсюда поступает немало жалоб на нарушение порядка собачниками. Впрочем, как и из остальных городских парков. Люди приходят отдохнуть, погулять, а тут чья-то собака без поводка бегает, понимаете?", — рассказал главный специалист управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Алексей Уласеня в беседе с "КП-Петербург".

Практика рейдов и первые нарушения

Инспекторы выходят в рейды с рулеткой и видеорегистратором, чтобы фиксировать нарушения на месте. Во время проверки в парке они обратили внимание на женщину с золотистым ретривером: пес был на поводке, но без намордника. Измерение показало, что рост животного составляет 63 сантиметра в холке, а по правилам собаки выше 40 сантиметров обязаны быть в наморднике. За такое нарушение владелице грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Процедура оформления простая: если у владельца есть паспорт, штраф выписывают на месте за несколько минут. В случае отказа предоставить документы или попытки уйти инспектор может вызвать полицию, однако задерживать человека он не имеет права. Из-за этого некоторые хозяева просто бегут с места проверки, пользуясь ограниченными полномочиями инспекторов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Калининграде изменятся ставки транспортного налога — что нужно знать автовладельцам 19.11.2025 в 1:36
Вождение по новым правилам: Калининград ждут новые налоги на дороге

В Калининградской области с 2026 года увеличится транспортный налог для некоторых категорий автомобилей. Владельцы машин мощностью до 150 л.с. заплатят на 625 рублей больше.

Читать полностью » В Калининградской области повысят ставки транспортного налога — министр Порембский 18.11.2025 в 20:30
Квитанции станут тяжелее: в Калининградской области изменится транспортный налог

Калининградская область меняет ставки транспортного налога: рост затронет большинство автовладельцев и связан с увеличением расходов на содержание дорог.

Читать полностью » В Петербурге установят 73 турникета для оплаты 17.11.2025 в 23:54
Скидка за взгляд: петербургское метро внедряет технологию, которая меняет привычный вход в подземку

Петербургское метро завершает внедрение биометрии: система заработает на всех станциях, но эксперты спорят, ускорит ли она проход и как повлияет на работу турникетов.

Читать полностью » RT: В Петербурге девушка спасла ребенка, упавшего в Матисов канал 17.11.2025 в 20:11
Падение в воду могло стать трагедией: случайная прохожая спасла девочку в Матисовом канале

В Петербурге девушка прыгнула в Матисов канал, чтобы спасти ребёнка, упавшего в воду. Очевидцы сняли момент спасения и помогли обеим выбраться на берег.

Читать полностью » Снегопад начал накрывать Петербург и Ленобласть 15.11.2025 в 0:15
Снежная волна накрывает Северную столицу: метель бушует в Ленобласти и движется к Москве

Снегопад сместился с Крайнего Севера к Петербургу и уже идёт на Москву — службы двух столиц готовятся к ночному обострению погодных условий.

Читать полностью » Снегопад перекрыл федеральные трассы в Мурманской области 15.11.2025 в 0:05
Снег идёт без передышки: российский регион погружается в хаос, трассы закрываются одна за другой

Мурманск и область накрыла мощная метель: трассы перекрыты, рейсы задержаны, а энергетики борются с обрывами ЛЭП на фоне продолжающегося снегопада.

Читать полностью » Эксперты зафиксировали дефицит площадок для выгула собак в Петербурге 14.11.2025 в 13:48
Город требует намордники, но не предлагает пространства: Петербургу не хватает сотни площадок для выгула

Петербург усиливает правила выгула собак, но городская среда не успевает за новыми требованиями, обнажая нехватку мест для безопасных прогулок.

Читать полностью » Сенатор Кутепов предложил ограничить продажу вейпов в Санкт-Петербурге 13.11.2025 в 13:53
Петербург против вейпов: сенатор предложил радикальные меры

Сенатор Андрей Кутепов предложил сделать Санкт-Петербург первым регионом России, где полностью запретят продажу вейпов. Инициатива направлена на борьбу с распространением никотиновых устройств среди молодежи.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Талая вода полезна для рассады — агроном Татьяна Орлова
УрФО
В Тюмени инженер угрожал изнасиловать следователя
Наука
Ультразвук ускоряет процесс получения воды из воздуха в 45 раз — эксперт Борискина
Спорт и фитнес
Регулярные тренировки с степ-апами укрепляют мышцы и улучшают устойчивость — спортивный врач
Спорт и фитнес
Различные виды отжиманий укрепляют мышцы рук и груди — спортивные врачи
Авто и мото
Стоки, пороги и колесные арки становятся первыми местами коррозии на авто – автоспециалисты
Красота и здоровье
Диетические напитки могут быть столь же опасны, как и сладкие
Садоводство
Зелёная обрезка предотвращает загущение кроны граната, сообщают агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet