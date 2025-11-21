Петербургский парк превратился в поле рейда: хозяева бегут, инспекторы меряют собак рулеткой

Проверка соблюдения новых правил содержания собак в Санкт-Петербурге началась сразу после того, как они вступили в силу, и уже вызвала оживленную реакцию среди горожан. Об этом рассказало "КП-Петербург", чьи корреспонденты сопровождали инспекторов во время рейда в Московском парке Победы, где жалобы на нарушение порядка поступают особенно часто.

Новые требования для владельцев собак

20 ноября 2025 года в городе начал действовать закон, регулирующий правила выгула и содержания собак. Документ, подписанный губернатором Александром Бегловым, установил обязательное использование поводка и намордника, а также определил перечень территорий, где появляться с животными запрещено. Кроме того, владельцам предписано убирать за питомцами и принимать меры для предотвращения агрессивного поведения. За нарушение предусмотрены штрафы от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от вида проступка.

Как отмечают инспекторы, именно Московский парк Победы стал одним из наиболее проблемных мест. "Отсюда поступает немало жалоб на нарушение порядка собачниками. Впрочем, как и из остальных городских парков. Люди приходят отдохнуть, погулять, а тут чья-то собака без поводка бегает, понимаете?", — рассказал главный специалист управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Алексей Уласеня в беседе с "КП-Петербург".

Практика рейдов и первые нарушения

Инспекторы выходят в рейды с рулеткой и видеорегистратором, чтобы фиксировать нарушения на месте. Во время проверки в парке они обратили внимание на женщину с золотистым ретривером: пес был на поводке, но без намордника. Измерение показало, что рост животного составляет 63 сантиметра в холке, а по правилам собаки выше 40 сантиметров обязаны быть в наморднике. За такое нарушение владелице грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Процедура оформления простая: если у владельца есть паспорт, штраф выписывают на месте за несколько минут. В случае отказа предоставить документы или попытки уйти инспектор может вызвать полицию, однако задерживать человека он не имеет права. Из-за этого некоторые хозяева просто бегут с места проверки, пользуясь ограниченными полномочиями инспекторов.