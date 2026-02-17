Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Семья выгуливает собаку
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 10:28

Рука потянулась к незнакомой собаке — безобидный жест обернулся для неё стрессом

На улице трудно удержаться, когда навстречу идёт дружелюбная собака с мягким взглядом и виляющим хвостом. Рука тянется сама собой, и кажется, что лёгкое поглаживание — это всего лишь проявление симпатии. Однако для животного такой жест может оказаться источником тревоги и даже угрозой. Об этом сообщает RTL.

Почему прикосновение может стать стрессом

Желание погладить незнакомую собаку — распространённая реакция, особенно у детей. Но, по словам специалиста, прикосновение без разрешения способно вызвать у животного дискомфорт. Особенно чувствительной зоной считается голова: резкое движение сверху собака нередко воспринимает как вторжение в личное пространство.

"Поглаживание незнакомой собаки, особенно по голове, воспринимается животным как вторжение и, следовательно, угрожающая ситуация", — объясняет ветеринар Элен Гато.

Поэтому первое правило — всегда спрашивать разрешение у владельца. Это касается и взрослых, и детей. Даже получив согласие, не стоит сразу тянуться к животному: лучше дать собаке самой подойти и проявить инициативу. Если питомец напуган, не следует подталкивать его словами вроде "иди поздоровайся". Принуждение только усиливает тревогу.

Важно помнить, что дружелюбие — не обязанность. Некоторые собаки по характеру более сдержанны, и уважение к ним означает принятие их нежелания вступать в контакт.

Как распознать сигналы дискомфорта

Собаки редко "говорят" напрямую, но подают ясные сигналы. Если животное отворачивает голову, отступает назад или замирает, это признаки напряжения. В таких случаях продолжение контакта из вежливости или настойчивости может усугубить страх.

Допустимо позволить собаке обнюхать руку, чтобы она почувствовала запах. Однако это не приглашение к немедленному прикосновению. Не стоит резко подносить ладонь прямо к носу. Гораздо безопаснее сохранять спокойную позу и нейтральное поведение, позволяя собаке самой решить, хочет ли она приблизиться.

Если животное проявляет явный интерес и расслаблено, его можно осторожно погладить по корпусу, избегая головы. Такой способ воспринимается менее угрожающе и помогает сохранить доверие.

Поведение в общественных местах и запрет на угощения

Особого внимания требуют ситуации в ресторанах, транспорте или на оживлённых улицах. В таких местах собака часто испытывает повышенную нагрузку из-за шума и большого количества стимулов. Она старается оставаться сосредоточенной на владельце и контролировать обстановку.

Попытка привлечь её внимание может отвлечь от этой концентрации, вызвать растерянность или даже спровоцировать резкое движение поводка. Не рекомендуется также пристально смотреть в глаза: если для человека это знак интереса, то для собаки фиксированный взгляд может выглядеть как давление или вызов.

Отдельное правило касается еды. Кормить чужую собаку без разрешения нельзя. Даже если владелец согласен, допустим лишь небольшой кусок. У животного могут быть ограничения по здоровью или строгий рацион.

Эти рекомендации особенно важны при встрече со служебными собаками, которых можно узнать по специальной шлейке. В общественных местах они находятся на работе и должны сохранять концентрацию, поэтому любое вмешательство способно помешать их задаче.

Уважительное отношение к чужим собакам — это не только вопрос вежливости, но и элемент безопасности. Спокойное поведение, отказ от навязчивых жестов и внимание к сигналам животного помогают избежать стрессовых ситуаций. Иногда лучший способ проявить симпатию — просто пройти мимо, оставив собаке её личное пространство.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

