Выгул собаки
© freepik.com is licensed under Public domain
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 9:29

Мокрый снег и ветер пугают питомца — простой приём возвращает туалетный режим

Лакомства формируют у собаки позитив к прогулкам в дождь — киноло гПаттердейл

Промозглый дождь, мокрый снег или резкий ветер способны превратить обычный выход "по делам" в настоящую проблему. Многие владельцы сталкиваются с тем, что собака отказывается выходить на улицу или терпит до последнего, рискуя сорвать приучение к туалету. Такое поведение не редкость и объясняется вполне понятными причинами. Об этом рассказывает кинолог Сассафрас Паттердейл.

Почему собакам некомфортно в плохую погоду

Собаки, как и люди, по-разному реагируют на погодные условия. Одних раздражает само ощущение капель на шерсти, других — холодная и мокрая земля под лапами. Особенно чувствительны маленькие собаки, которые находятся ближе к поверхности, а также породы с короткой шерстью и низким уровнем жира в теле — они быстрее мёрзнут и сильнее ощущают дискомфорт.

В результате одни питомцы терпят слишком долго, что может быть вредно для здоровья, а другие начинают справлять нужду дома. Задача владельца — помочь собаке почувствовать себя увереннее и вернуть предсказуемый режим.

Формирование положительных ассоциаций

Первый шаг — изменить эмоциональное восприятие дождя или снега. Выход на улицу должен ассоциироваться не только с неприятными ощущениями, но и с чем-то хорошим. Для этого используют лакомства, похвалу и занятия, которые собаке нравятся.

Полезно не ограничиваться коротким "забегом" до ближайшего куста. Если питомец любит прогулки, можно пройтись под дождём чуть дольше обычного. Если предпочитает игру, подойдут апорт или поисковые задания с лакомствами во дворе. Когда собака всё же справляет нужду на улице, реакция должна быть такой же щедрой, как в период первичного приучения к туалету.

Контроль и возвращение к базам

Пока собака учится ходить в туалет в непогоду, важно усилить контроль дома. После неудачной попытки на улице питомца лучше держать под присмотром: ограничить пространство, взять на поводок или не оставлять одного. Это снижает риск "осечек" в квартире.

Регулярно предлагайте повторный выход. Как только собака сделает всё на улице, можно возвращаться к привычному уровню свободы. Такой подход помогает закрепить правильное поведение без наказаний и стресса.

Экипировка и укрытия

Для чувствительных к холоду собак большое значение имеет снаряжение. Дождевик или тёплая куртка уменьшают неприятные ощущения от влаги и холода. Некоторым помогают и ботинки — они защищают лапы от мокрой и холодной поверхности.

Дополнительно можно искать укрытые места: под навесами, большими деревьями или у бордюров. Во дворе подойдёт крытая терраса, клумба или даже временный "туалет" из дерна в контейнере. Это не отменяет долгосрочную цель, но делает переходный период проще.

Команда "в туалет" как инструмент

Ожидание под дождём раздражает и человека, и собаку. Выходом может стать обучение туалету по команде. Начинать лучше в комфортных условиях, когда питомец спокоен. Со временем команда помогает быстрее справляться с задачей даже в плохую погоду. В такие моменты особенно важно поощрение — оно закрепляет навык и снижает стресс.

Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
