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Собака в ветеринарной клинике (на осмотре)
Собака в ветеринарной клинике (на осмотре)
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Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 19:08

Изменения в поведении домашней собаки: первые признаки стресса и рекомендации врача по уходу

Собака может выглядеть спокойной, даже когда внутри у неё уже давно включилась тревога. Хозяин тянет к ней руки, зовёт громче обычного, наклоняется почти в упор, а пёс в ответ зевает, отворачивается или начинает чесать бок без всякой причины. Со стороны это легко принять за упрямство или "характер", но тело животного обычно говорит куда честнее. Если такие сигналы пропускать раз за разом, напряжение у собаки не уходит, а копится. Потом это вылезает рыком, щелчком зубов, отказом от контакта и другими вещами, которые уже не перепутаешь с капризами.

"Собака редко "молчит” в прямом смысле. Обычно она заранее показывает, что ей тяжело: отворачивается, зевает, замедляется, уводит взгляд. Если хозяин замечает такие сигналы и не давит на питомца, риск срыва заметно ниже. А вот постоянное игнорирование границ быстро превращает тревогу в привычку".

врач-ветеринар Сергей Ермаков

Как собака показывает, что ей не по себе

Первый и самый частый знак — резкое замедление. Пёс, который секунду назад летел к двери, вдруг начинает тянуться медленно, будто у него внезапно кончились силы. Так он не "капризничает", а пытается снизить градус ситуации и показать, что контакт для него слишком плотный.

Зевание тоже не всегда про сон. Если собака зевает в клинике, во время объятий или после окрика, это часто способ сбросить напряжение. Туда же идут отворачивание головы, уши назад, напряжённая "улыбка" и взгляд, в котором видно больше белка, чем обычно.

Есть и более тихие сигналы. Собака может внезапно уткнуться носом в землю, начать вылизывать лапу, чесать бок или делать вид, что её страшно заинтересовала пылинка на асфальте. На языке животного это не лень и не забывчивость, а попытка уйти от прямого давления.

Отказ от еды на фоне тревоги тоже встречается часто. Один пёс вообще не возьмёт лакомство, другой начнёт хватать куски наспех, не жуя. И то и другое говорит не о воспитанности, а о том, что нервная система уже работает на пределе.

Что происходит, когда стресс становится постоянным

Если собака живёт в постоянном напряжении, она перестаёт предупреждать мягко. Сначала идут мелкие сигналы: зевок, замедление, уход в сторону. Потом животное начинает рычать, а дальше уже может укусить без длинной "прелюдии".

Хронический стресс бьёт не только по поведению, но и по телу. У собак на этом фоне чаще срывается пищеварение, появляются проблемы с мочевым пузырём и кожей. Питомец выглядит вроде бы бодро, но внутри у него всё время идёт лишняя нагрузка.

Нередко это видно в быту. Собака начинает суетиться, бегать кругами, цепляться за хозяина, лизать лицо до мокрых следов и не отпускать ни на шаг. Иногда это выглядит как навязчивая ласка, хотя по факту перед вами уже тревожная реакция.

Есть и отдельный тревожный признак — подчинительное мочеиспускание. Оно бывает у щенков и у взрослых собак, когда страх слишком сильный. Ругать за это бесполезно: животное не "назло" так делает, а пытается снизить угрозу.

"Когда собака начинает навязчиво вылизывать лапы, тело или предметы, это уже не милый ритуал. Чаще всего так она сама себе снижает напряжение. Если к этому добавляются отказ от еды, замирание и взгляд "белком”, ситуацию нельзя пускать на самотёк. Животному нужен покой и понятные границы, а не ещё больше давления".

врач-ветеринар Марина Черкасова

Что делать хозяину и где он обычно ошибается

Самая частая ошибка — пытаться "дожать" собаку лаской, громким голосом или навязчивым вниманием. Если питомец уже отворачивается и замедляется, ему нужен не новый объятие-налёт, а пауза. Отойдите, уберите лишний шум и дайте ему пространство.

Если рядом есть пугающий фактор, его лучше убрать или хотя бы сократить контакт. Это может быть слишком громкий гость, ребёнок, который нависает сверху, или другая собака, вызывающая напряжение. Чем раньше хозяин считывает такие моменты, тем меньше шанс, что собака перейдёт к более жёсткой реакции.

Нельзя ругать за сигналы, которыми собака пытается себя защитить. Лужа, рывок в сторону, зевок, уход взглядом или отказ от лакомства — это не вредность. Это попытка сообщить, что ей тяжело, и если её за это наказывать, доверие быстро трещит.

Питомцу нужен спокойный режим и предсказуемые действия человека. Именно это помогает снять лишнее напряжение, а не команда "успокойся" в десятый раз. Собака не понимает длинных объяснений, зато очень хорошо считывает тон, дистанцию и привычные реакции.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Сергей Ермаков

Ответы на популярные вопросы

Почему собака зевает, когда её гладят?
Часто это знак напряжения, а не усталости. Если зевок появляется именно в момент контакта, собаке может быть некомфортно.

Опасно ли, если пёс начал вылизывать лапу без остановки?
Если это повторяется часто и доходит до проплешин, это уже повод разбираться с причиной. Такое поведение нередко связано со стрессом.

Можно ли ругать собаку за подчинительное мочеиспускание?
Нет, это только усилит страх. В такой момент животному нужна тишина, дистанция и спокойная реакция.

Когда пора идти к ветеринару?
Если тревожные признаки держатся регулярно, собака перестала есть, начала рычать или навязчиво вылизывать себя, тянуть не стоит. Нужен осмотр и разбор причин.

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Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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