Дрессировка тут ни при чём: один гормон меняет поведение собаки сильнее команд

Кортизол и другие гормоны могут оказывать куда большее влияние на поведение собак, чем принято считать. Даже при хорошем воспитании и заботе питомцы по-разному реагируют на стресс, незнакомых людей и новые ситуации. Эти различия могут быть связаны не только с опытом и генетикой, но и с внутренними биологическими процессами. Об этом сообщает издание Popular Science.

Как ученые изучали поведение собак

Исследование провела команда Национального университета Кёнпук в городе Тэгу в Южной Корее. В нем приняли участие 24 собаки разных пород, включая биглей, бордер-колли и метисов. Ученые использовали модифицированную версию теста Везена — методики, которая помогает оценить темперамент животного и понять, подходит ли оно для роли домашнего питомца или рабочей собаки.

Во время тестирования за собаками наблюдал человек-эксперт. Он оценивал реакции животных в разных ситуациях: как они ведут себя в одиночестве, насколько спокойно реагируют на незнакомца, как проявляют внимание, уверенность, страх или интерес при взаимодействии с людьми и другими собаками. Такой подход позволяет получить целостную картину поведения, но нередко вызывает споры из-за субъективности оценки, особенно если речь идёт о сложных формах поведения собак, которые не всегда очевидны на первый взгляд.

Гормоны как объективный показатель

Чтобы дополнить наблюдения физиологическими данными, исследователи взяли у собак образцы слюны. В них измеряли уровень кортизола — ключевого гормона стресса, а также серотонина, нейромедиатора, связанного с ощущением благополучия. Кортизол выделяется после реакции "бей или беги" и помогает организму оставаться в состоянии готовности, а серотонин участвует в регуляции настроения, сна и других важных процессов.

Ранее исследования уже показывали, что более низкий уровень кортизола и более высокий уровень серотонина у собак часто ассоциируются с меньшей агрессивностью и более спокойным поведением. В новой работе образцы слюны брали до и после прохождения теста Везена, чтобы оценить реакцию организма на стрессовую ситуацию и понять, насколько устойчиво животное переносит эмоциональную нагрузку.

Что показали результаты

Собаки, которые набрали более высокие баллы за "хорошее" поведение, в среднем имели более низкий уровень кортизола. Кроме того, у них наблюдался менее выраженный скачок гормона стресса после прохождения теста. Это может говорить о том, что такие животные лучше справляются с напряжением и быстрее возвращаются к спокойному состоянию, что особенно важно для жизни в семье и при регулярном взаимодействии с человеком.

У 16 из 24 собак также измеряли уровень серотонина, однако статистически значимой связи выявить не удалось. При этом исследователи отметили тенденцию: у собак с более высокими поведенческими оценками до начала тестирования концентрация серотонина была выше, чем у менее послушных животных, что перекликается с данными о том, как невротическое поведение у собак связано с хроническим стрессом.

"Наше исследование показывает, что физиологические концентрации гормонов и нейромедиаторов могут служить биомаркерами собачьего темперамента", — пишут авторы в научной работе.

Почему это важно

Ученые подчеркивают, что выборка была небольшой, поэтому делать однозначные выводы пока рано. Речь не идет о прямом доказательстве того, что гормоны определяют "хорошее" или "плохое" поведение. Однако результаты указывают на перспективность биологического подхода, который может дополнить или даже частично заменить субъективные методы оценки темперамента.

"Эти данные могут помочь определить, какие собаки лучше подходят для выполнения конкретных задач — в армии, полиции, в роли поводырей или собак-терапевтов", — отмечается в публикации.

В долгосрочной перспективе такие исследования могут быть полезны и обычным владельцам. Более глубокое понимание гормонального фона помогает учитывать индивидуальные особенности питомца, точнее интерпретировать его реакции и выстраивать более спокойные и предсказуемые отношения в повседневной жизни.