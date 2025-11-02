Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака грызет игрушку
Собака грызет игрушку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 18:53

Собака украла носок — не спешите злиться: за этим стоит больше, чем шалость

Собака хватает вещи хозяина, чтобы пригласить его поиграть

Когда собака хватает ваш носок, перчатку или игрушку и с радостью уносится прочь, для неё это вовсе не акт непослушания — это приглашение поиграть. "Поймай, если сможешь!" — примерно так она воспринимает ситуацию. Но для владельца это превращается в хаос и раздражение. Чтобы вернуть вещь без стресса и не испортить отношения с питомцем, важно понимать, почему собака так себя ведёт и как правильно реагировать.

Почему собака убегает с вещами

Такое поведение чаще всего проявляется у молодых собак от 6 до 18 месяцев. Щенки исследуют мир и тянут в рот всё подряд из чистого любопытства. Они не осознают понятия "моё" и "твоё", а действуют по инстинкту.
Если собака живёт в ограниченном пространстве и ей не хватает активности, она может воровать предметы просто от скуки. Особенно часто "жертвами" становятся вещи, пропитанные запахом хозяина — носки, футболки, бельё. Для собаки это способ быть ближе к вам, даже когда вас нет рядом.

Некоторые породы — золотистые ретриверы, йоркширские терьеры, папильоны — более склонны хватать предметы, ведь их изначально выводили для поиска и переноски добычи. Им это просто "в крови".

Когда собака убегает с вещью, это почти всегда форма игры. Она видит, что вы реагируете, кричите, гонитесь за ней — а значит, игра удалась! Именно поэтому преследовать её - худшее, что можно сделать.

Что делать, если собака схватила вещь и убежала

1. Побегайте в другую сторону

Самый неожиданный и эффективный трюк — убегайте в противоположном направлении.
Когда собака думает, что теперь уже вы — "добыча", она с радостью побежит за вами, а не от вас. Это поможет отвлечь внимание и вернуть украденное без борьбы. После того как она подбежала, спокойно предложите обмен — игрушку или лакомство.

Если же собака не хочет играть, а действительно охраняет предмет, этот способ может не сработать. Тогда переходите к следующему пункту.

2. Сохраняйте спокойствие

Крики, ругань и паника только усугубят ситуацию. Собака может воспринять шум как угрозу и начать защищать добычу. Действуйте мягко и уверенно.
Подойдите спокойно, не делайте резких движений и не пытайтесь вырвать предмет из пасти. Если вещь в клетке или под мебелью, не лезьте рукой — просто предложите обмен и дождитесь, пока питомец сам отпустит.

"Не стоит устраивать погоню — для собаки это просто игра", — отметила кинолог Екатерина Литвинова.

3. Обменяйте "добычу" на угощение

Лакомства — ваш лучший союзник. Предложите собаке что-то особенно вкусное — кусочек сыра, печенье для собак или мясное лакомство. Как только она выпустит предмет, похвалите и дайте угощение.
Если первая попытка не удалась, бросьте несколько лакомств на пол — так собака увлечётся поиском, и вы сможете спокойно забрать вещь.

4. Используйте любимую игрушку

Если ваш питомец обожает мячик или пищащую игрушку, воспользуйтесь этим. Покажите игрушку, сожмите её, чтобы издать звук, и позовите собаку играть. Желание схватить привычный предмет часто сильнее, чем интерес к украденной вещи. Как только питомец отпустит "трофей", похвалите и дайте поиграть с игрушкой.

5. Переключите внимание

Иногда помогает отвлекающий манёвр. Скажите с энтузиазмом: "Пойдём гулять!" или "Хочешь в машину?". Если собака знает эти слова, она может тут же бросить предмет и подбежать. Главное — не обманывайте: если пообещали прогулку, действительно выполните. Иначе доверие к вам ослабнет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: кричать и гнаться за собакой.
    Последствие: питомец воспринимает это как игру и повторяет поведение.
    Альтернатива: сохранять спокойствие и предложить обмен.

  • Ошибка: вырывать предмет из пасти.
    Последствие: риск укуса и потери доверия.
    Альтернатива: отвлечь лакомством или игрушкой.

  • Ошибка: ругать собаку после того, как вернула вещь.
    Последствие: она перестанет отдавать предметы добровольно.
    Альтернатива: всегда хвалите и поощряйте за сотрудничество.

А что если это происходит регулярно?

Если собака постоянно ворует вещи, причина, скорее всего, в скуке. Увеличьте длительность прогулок, добавьте активные игры и игрушки для поиска (например, интерактивные коврики с угощениями).
Иногда помогает команда "Дай!" — она вырабатывается через положительное подкрепление. Дайте собаке предмет, а потом предложите лакомство со словами "Дай". Повторяйте ежедневно, пока реакция не станет автоматической.

Мифы и правда

Миф: если собака украла вещь, значит, она "мстит".
Правда: животные не мыслят категориями мести. Это просто игра или скука.

Миф: нужно наказать собаку, чтобы она перестала воровать.
Правда: наказание вызывает страх, а не понимание. Лучше учить обмену и доверию.

Миф: щенки перерастут это поведение сами.
Правда: без обучения привычка закрепится и перейдёт во взрослую жизнь.

3 интересных факта

  1. Щенки начинают тянуть предметы в рот с двух месяцев — так они познают мир.

  2. Игры с мячиком помогают уменьшить желание воровать вещи.

  3. Собаки с высоким интеллектом чаще воруют "запрещённые" вещи, чтобы вызвать реакцию хозяина.

Понимание мотивации собаки — ключ к спокойному дому. Если реагировать с терпением и играть по её правилам, вы не только вернёте свои вещи, но и укрепите доверие и связь между вами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярное жевание безопасных предметов помогает механически очищать зубы собаки от налёта сегодня в 16:52
Собака уничтожает дом: мифы о поведении, которые мешают воспитанию

Ваша собака уничтожает свои лежанки? Узнайте о причинах такого поведения и эффективных методах, которые помогут сохранить ваши вещи и нервы.

Читать полностью » Нормальная температура тела у кошек выше, чем у человека и составляет 38-39 °C сегодня в 16:49
Осень пришла, а кошка кашляет: симптомы, которые нельзя игнорировать — и что делать

Ваша кошка чихает и стала вялой? Узнайте, как отличить обычную простуду от серьёзных инфекций и как правильно помочь питомцу в осенний период.

Читать полностью » Ночные забеги чаще случаются у домашних кошек, лишённых возможности реализовать охотничий инстинкт сегодня в 15:38
Коробки вместо лежанок: почему ваша кошка выбирает картон и что это значит для её психики

Почему кошки обожают картонные коробки и зачем приносят нам свои игрушки? Узнайте о пяти самых забавных кошачьих привычках и их скрытом смысле.

Читать полностью » У кошек на мордочке и у хвоста находятся железы, которыми они оставляют свой запах сегодня в 15:35
Мурлыканье и трение: язык тела, который манипулирует вами — и как отвечать правильно

Ваша кошка многое хочет вам сказать, но на своём языке. Узнайте, как расшифровать её жесты, позы и звуки, чтобы лучше понять потребности питомца.

Читать полностью » Кошки тратят на вылизывание своей шерсти до 30% времени бодрствования сегодня в 14:07
Квартира в шерсти: ошибки хозяев, которые все допускают осенью — и как их исправить навсегда

Осенняя линька в разгаре? Узнайте, как правильно ухаживать за шерстью питомца, чтобы сохранить чистоту в доме и здоровье вашего любимца.

Читать полностью » Правильно воспитанный бультерьер терпелив и нежен с детьми сегодня в 14:04
От бойцовских рингов к семейным любимцам: история бультерьеров, которая удивит каждого

Почему бультерьеры имеют такую противоречивую репутацию и что скрывается за их грозной внешностью? Исследуем историю породы и развеиваем мифы.

Читать полностью » Жёсткая шерсть русского чёрного терьера практически не линяет и может подходить людям с аллергией сегодня в 13:30
Шерсть, как броня: уход за чёрным исполиным, который требует времени, но дарит вечную защиту

Мечтаете о собаке, сочетающей мощь, ум и бесконечную преданность? Узнайте все о русском чёрном терьере — легендарной породе, созданной в СССР.

Читать полностью » У собак почти в 6 раз меньше вкусовых рецепторов, чем у людей сегодня в 13:26
Суперполезные, но опасные: почему креветки могут стать ядом для вашего пса

Можно ли угощать собаку креветками? Узнайте о всех рисках и правилах безопасности, прежде чем дать питомцу этот морской деликатес.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Часть заброшенного курорта Вароша на Кипре открыта для посещения с 2020 года
Красота и здоровье
Йога при малоподвижном образе жизни: позы щенка, собаки и дельфина улучшают пищеварение и осанку
Дом
Эксперты рекомендуют сочетать открытое и закрытое хранение, чтобы поддерживать порядок в детской
Красота и здоровье
Яйца, рыба и шпинат названы продуктами, укрепляющими волосы изнутри
Садоводство
Перец чёрный представляет собой тропическую лиану пригодную для комнатного разведения — Елена Кравцова
Наука
Джастесон: дрезденский кодекс раскрыл самокорректирующуюся таблицу предсказаний затмений майя
Наука
Осакский университет: лаусон из растения хна может обращать вспять рубцевание печени
Садоводство
pH почвы определяет усвоение растениями питательных веществ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet