Собака украла носок — не спешите злиться: за этим стоит больше, чем шалость

Когда собака хватает ваш носок, перчатку или игрушку и с радостью уносится прочь, для неё это вовсе не акт непослушания — это приглашение поиграть. "Поймай, если сможешь!" — примерно так она воспринимает ситуацию. Но для владельца это превращается в хаос и раздражение. Чтобы вернуть вещь без стресса и не испортить отношения с питомцем, важно понимать, почему собака так себя ведёт и как правильно реагировать.

Почему собака убегает с вещами

Такое поведение чаще всего проявляется у молодых собак от 6 до 18 месяцев. Щенки исследуют мир и тянут в рот всё подряд из чистого любопытства. Они не осознают понятия "моё" и "твоё", а действуют по инстинкту.

Если собака живёт в ограниченном пространстве и ей не хватает активности, она может воровать предметы просто от скуки. Особенно часто "жертвами" становятся вещи, пропитанные запахом хозяина — носки, футболки, бельё. Для собаки это способ быть ближе к вам, даже когда вас нет рядом.

Некоторые породы — золотистые ретриверы, йоркширские терьеры, папильоны — более склонны хватать предметы, ведь их изначально выводили для поиска и переноски добычи. Им это просто "в крови".

Когда собака убегает с вещью, это почти всегда форма игры. Она видит, что вы реагируете, кричите, гонитесь за ней — а значит, игра удалась! Именно поэтому преследовать её - худшее, что можно сделать.

Что делать, если собака схватила вещь и убежала

1. Побегайте в другую сторону

Самый неожиданный и эффективный трюк — убегайте в противоположном направлении.

Когда собака думает, что теперь уже вы — "добыча", она с радостью побежит за вами, а не от вас. Это поможет отвлечь внимание и вернуть украденное без борьбы. После того как она подбежала, спокойно предложите обмен — игрушку или лакомство.

Если же собака не хочет играть, а действительно охраняет предмет, этот способ может не сработать. Тогда переходите к следующему пункту.

2. Сохраняйте спокойствие

Крики, ругань и паника только усугубят ситуацию. Собака может воспринять шум как угрозу и начать защищать добычу. Действуйте мягко и уверенно.

Подойдите спокойно, не делайте резких движений и не пытайтесь вырвать предмет из пасти. Если вещь в клетке или под мебелью, не лезьте рукой — просто предложите обмен и дождитесь, пока питомец сам отпустит.

"Не стоит устраивать погоню — для собаки это просто игра", — отметила кинолог Екатерина Литвинова.

3. Обменяйте "добычу" на угощение

Лакомства — ваш лучший союзник. Предложите собаке что-то особенно вкусное — кусочек сыра, печенье для собак или мясное лакомство. Как только она выпустит предмет, похвалите и дайте угощение.

Если первая попытка не удалась, бросьте несколько лакомств на пол — так собака увлечётся поиском, и вы сможете спокойно забрать вещь.

4. Используйте любимую игрушку

Если ваш питомец обожает мячик или пищащую игрушку, воспользуйтесь этим. Покажите игрушку, сожмите её, чтобы издать звук, и позовите собаку играть. Желание схватить привычный предмет часто сильнее, чем интерес к украденной вещи. Как только питомец отпустит "трофей", похвалите и дайте поиграть с игрушкой.

5. Переключите внимание

Иногда помогает отвлекающий манёвр. Скажите с энтузиазмом: "Пойдём гулять!" или "Хочешь в машину?". Если собака знает эти слова, она может тут же бросить предмет и подбежать. Главное — не обманывайте: если пообещали прогулку, действительно выполните. Иначе доверие к вам ослабнет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: кричать и гнаться за собакой.

Последствие: питомец воспринимает это как игру и повторяет поведение.

Альтернатива: сохранять спокойствие и предложить обмен.

Ошибка: вырывать предмет из пасти.

Последствие: риск укуса и потери доверия.

Альтернатива: отвлечь лакомством или игрушкой.

Ошибка: ругать собаку после того, как вернула вещь.

Последствие: она перестанет отдавать предметы добровольно.

Альтернатива: всегда хвалите и поощряйте за сотрудничество.

А что если это происходит регулярно?

Если собака постоянно ворует вещи, причина, скорее всего, в скуке. Увеличьте длительность прогулок, добавьте активные игры и игрушки для поиска (например, интерактивные коврики с угощениями).

Иногда помогает команда "Дай!" — она вырабатывается через положительное подкрепление. Дайте собаке предмет, а потом предложите лакомство со словами "Дай". Повторяйте ежедневно, пока реакция не станет автоматической.

Мифы и правда

Миф: если собака украла вещь, значит, она "мстит".

Правда: животные не мыслят категориями мести. Это просто игра или скука.

Миф: нужно наказать собаку, чтобы она перестала воровать.

Правда: наказание вызывает страх, а не понимание. Лучше учить обмену и доверию.

Миф: щенки перерастут это поведение сами.

Правда: без обучения привычка закрепится и перейдёт во взрослую жизнь.

3 интересных факта

Щенки начинают тянуть предметы в рот с двух месяцев — так они познают мир. Игры с мячиком помогают уменьшить желание воровать вещи. Собаки с высоким интеллектом чаще воруют "запрещённые" вещи, чтобы вызвать реакцию хозяина.

Понимание мотивации собаки — ключ к спокойному дому. Если реагировать с терпением и играть по её правилам, вы не только вернёте свои вещи, но и укрепите доверие и связь между вами.