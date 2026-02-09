Февральское солнце опасно для собак: этот зимний риск владельцы часто не замечают

Февральское солнце способно навредить не только людям, но и собакам — особенно во время прогулок по снегу. Если питомец начинает щуриться, отворачивать голову от света или тереть глаза лапами, это может быть признаком серьёзной опасности, о которой знают немногие владельцы. Такое состояние нередко развивается незаметно, но последствия могут быть болезненными и даже необратимыми. Об этом сообщает автор Катержина Елинкова.

Почему снег опасен для глаз собаки

Основная угроза скрывается в отражении солнечного света. Свежий и даже слежавшийся снег работает как огромное зеркало, отражая до 80% ультрафиолетового излучения. В отличие от тёплого сезона, когда поверхность земли поглощает большую часть лучей, зимой свет буквально бьёт в глаза — особенно собакам, чья линия зрения расположена значительно ниже человеческой.

На открытых пространствах, в горах или на заснеженных полях нагрузка на зрение возрастает в разы. Чем выше над уровнем моря проходит прогулка, тем агрессивнее ультрафиолет и тем выше риск повреждений.

Что такое снежная слепота у собак

Речь идёт о состоянии, известном как снежная слепота. По сути, это ожог роговицы, вызванный чрезмерным воздействием ультрафиолетовых лучей. Повреждение можно сравнить с солнечным ожогом кожи, но в случае с глазами последствия куда серьёзнее, так как страдает крайне чувствительная ткань.

Проблема в том, что первые признаки часто кажутся незначительными. Собака лишь слегка прищуривается или избегает прямого света, и владелец может не придать этому значения.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Первые тревожные сигналы обычно появляются во время прогулки:

прищуривание глаз; покраснение конъюнктивы; попытки уйти в тень или отказ идти против солнца; трение глаз лапами.

Позже, уже дома, симптомы могут усилиться. Нередко возникают отёк век, обильные выделения и выраженный дискомфорт. Важно помнить, что полная картина часто проявляется через несколько часов после воздействия яркого света, когда повреждение роговицы уже произошло.

Что делать при подозрении на проблему

Если есть подозрение на снежную слепоту, собаке необходимо немедленно обеспечить покой и убрать её в затемнённое помещение. В качестве первой помощи допустимы прохладные компрессы, но на этом меры не должны заканчиваться. Визит к ветеринару откладывать нельзя: только специалист может назначить лечебные капли, в том числе с антибиотиками, чтобы предотвратить вторичную инфекцию.

Породы повышенного риска

Некоторые собаки более уязвимы к ультрафиолету. В группе риска находятся породы со светлой пигментацией вокруг глаз, а также животные, склонные к хроническим воспалениям роговицы. Особое внимание требуется собакам с паннусом — иммунным заболеванием глаз, характерным, например, для немецких овчарок и некоторых борзых. У таких животных даже короткая прогулка под ярким февральским солнцем может привести к помутнению роговицы и постепенной потере зрения.

Нужны ли собаке солнцезащитные очки

Один из самых надёжных способов защиты — специальные очки для собак с ультрафиолетовым фильтром. Несмотря на то что они могут выглядеть необычно, это не аксессуар, а функциональное средство. Такие очки снижают воздействие УФ-лучей и дополнительно защищают глаза от ветра, льда и мелких веток. Особенно актуальны они во время зимних поездок в горы или длительных прогулок по открытому снегу.

Альтернативные способы защиты

Если использование очков невозможно, стоит скорректировать режим прогулок. Более безопасное время — раннее утро и поздний вечер, когда солнце находится низко и интенсивность излучения меньше. Также лучше выбирать маршруты через леса и тенистые участки, где отражение света от снега не так агрессивно. Владельцам коротконогих пород стоит быть особенно внимательными, так как их питомцы находятся ещё ближе к отражающей поверхности.

Зимняя природа может быть красивой и полезной для активности, но в феврале защита зрения собаки должна быть не менее важной, чем тепло лап или качество питания.