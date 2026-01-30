Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака скучает
Собака скучает
© unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:02

Собака чихает во время игры — и это не болезнь: что она на самом деле пытается сказать

Чихание собаки во время игры нередко ставит в тупик даже опытных владельцев. Со стороны это может выглядеть странно или тревожно, особенно если игра напоминает борьбу или погоню. Однако у этого поведения есть вполне конкретный смысл, который помогает отличить веселье от реального конфликта. Об этом сообщает ireceptar.

Почему собака чихает именно во время игры

Собаки не используют слова, но активно общаются через тело, звуки и мелкие поведенческие сигналы. Во время активной игры — с человеком или другой собакой — элементы поведения могут напоминать драку: прыжки, резкие движения, прикусывания, "боевые" позы. Чтобы снизить напряжение и показать, что ситуация безопасна, собака может начать чихать.

Такое чихание служит своеобразным социальным маркером. Оно сообщает партнёру по игре: происходящее — не агрессия, а дружеское взаимодействие. Этот сигнал помогает сохранить баланс и не допустить эскалации, особенно когда игра становится слишком бурной.

Как отличить игровое чихание от проблемы со здоровьем

Разница между "языком тела" и медицинским симптомом обычно хорошо заметна. При аллергии, раздражении слизистой или насморке чихание резкое и сильное, часто сопровождается активным мотанием головой и выделениями из носа. Такое состояние не привязано к конкретной ситуации и может повторяться в покое, на прогулке или дома.

Игровое чихание выглядит иначе. Оно мягкое, короткое, без усилия и без каких-либо выделений. Собака при этом остаётся активной, продолжает играть, её движения расслаблены, а поведение в целом выглядит радостным и уверенным. Чаще всего такие "чихи" появляются именно в момент контакта — во время возни, погони или шуточной борьбы.

Контекст решает всё

Для понимания поведения собаки всегда важен общий контекст. Одно и то же действие может иметь разные значения в зависимости от ситуации. Например, облизывание может быть знаком привязанности, а может говорить о волнении или ожидании еды. То же касается и чихания.

Если собака чихает только во время игры и при этом демонстрирует другие признаки расслабленного состояния — виляет хвостом, легко переключается, не проявляет жёсткости, — поводов для беспокойства нет. Это часть её коммуникативного набора. Но если чихание становится частым, появляется вне игровых ситуаций или сопровождается вялостью и другими изменениями поведения, визит к ветеринару будет правильным решением.

Понимание таких деталей помогает лучше "читать" собаку и чувствовать себя спокойнее в ситуациях, которые на первый взгляд кажутся неоднозначными. Чем внимательнее мы относимся к сигналам питомца, тем проще выстраивать с ним доверительные и безопасные отношения.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

