Собака зимой
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 3:15

Собака чесалась без конца — причина оказалась вовсе не в блохах

Псориаз у собак признан редким заболеванием — ветеринар Андреса Эстевес

Даже под густой шерстью кожа собаки способна многое рассказать о её самочувствии. Зуд, шелушение, покраснения или язвы не всегда проходят сами собой — иногда за ними скрываются серьёзные болезни. Одно из таких состояний — псориаз у собак, редкое, но крайне неприятное заболевание, влияющее на качество жизни питомца. Об этом сообщает Patas da Casa.

Что представляет собой псориаз у собак

Псориаз — это аутоиммунное воспалительное заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать клетки собственной кожи. В результате появляются воспалённые участки, шелушение, трещины и зуд, доставляющие животному страдания.

По словам ветеринара Андресы Эстевес, у собак заболевание встречается редко, поэтому внешне похожие симптомы чаще оказываются проявлением других патологий — атопического дерматита, аллергии, грибковых инфекций или чесотки. Именно поэтому самостоятельная постановка диагноза недопустима: только ветеринар-дерматолог способен определить природу болезни.

"У собак псориаз диагностируется крайне редко. Часто внешние признаки указывают на другие дерматологические проблемы", — отмечает ветеринар Эстевес.

Причины псориаза у собак до конца не изучены. Учёные связывают развитие заболевания с наследственностью, нарушениями в работе иммунной системы и воздействием факторов внешней среды. Важно помнить: заболевание не заразно и не передаётся другим животным или людям.

Основные симптомы псориаза у собак

Главные признаки включают появление чётко очерченных красных бляшек, шелушение, утолщение кожи, язвы и умеренный зуд. Чаще всего поражаются уши, спина, лапы и живот.

Эти симптомы могут напоминать множество других дерматологических заболеваний, поэтому важно не заниматься самолечением. Диагноз ставится на основании визуального осмотра и анализа тканей кожи (биопсии).

"Для подтверждения диагноза требуется биопсия кожи, без неё определить псориаз невозможно", — объясняет Эстевес.

Если вы заметили у питомца необычное состояние кожи или он часто чешется, обратитесь к врачу. Раннее обращение повышает шансы контролировать болезнь и предотвратить осложнения.

Методы лечения псориаза у собак

Псориаз не излечивается полностью, но при правильном подходе можно значительно облегчить течение болезни. Лечение направлено на снятие воспаления, устранение зуда и восстановление кожного барьера.

Основные методы включают:

  1. Консультацию ветеринара. Только специалист подберёт безопасное лечение.

  2. Лечебные ванны. Используются шампуни с увлажняющими и антисептическими компонентами.

  3. Увлажнение кожи. Применяются масла и лосьоны для собак.

  4. Медикаментозную терапию. Назначаются противовоспалительные и антигистаминные препараты.

  5. Сбалансированное питание. Корм с омега-3 и омега-6 кислотами укрепляет кожу.

  6. Контроль стресса. Психоэмоциональные нагрузки могут усиливать симптомы.

  7. Регулярное наблюдение. Важно отслеживать динамику болезни.

"Главное — не заниматься самолечением. Каждый случай требует индивидуального подхода", — подчёркивает ветеринар Андреса Эстевес / отмечается на сайте Patas da Casa.

Плюсы и минусы терапевтических подходов

Преимущества ветеринарного лечения заключаются в контроле симптомов, снижении воспаления и улучшении качества жизни животного. К минусам можно отнести необходимость длительного наблюдения и регулярного ухода. Однако при соблюдении рекомендаций прогноз остаётся благоприятным.

Плюсы: уменьшение зуда, улучшение внешнего вида шерсти, повышение комфорта животного.
Минусы: хронический характер болезни, необходимость постоянного ухода и расходов на препараты.

Сравнение псориаза с другими кожными заболеваниями

Псориаз нередко путают с дерматитом или грибковыми инфекциями. Разница заключается в причине и характере воспаления. При псориазе проблема кроется в иммунной системе, тогда как при дерматите — в аллергической реакции, а при грибковой инфекции — в воздействии микроорганизмов.

  • Псориаз: аутоиммунный процесс, хроническое течение, плотные чешуйчатые бляшки.

  • Атопический дерматит: аллергическая реакция на раздражители, зуд, покраснение.

  • Грибковые инфекции: поражение шерсти и кожи, зуд, неприятный запах.

Понимание различий помогает владельцам своевременно обратиться к врачу и не тратить время на неправильное лечение.

Советы по уходу за кожей собаки

Чтобы снизить риск кожных проблем и облегчить состояние питомца при псориазе, важно соблюдать регулярный уход:

  1. Кормите питомца качественно. Выбирайте рационы с балансом витаминов и жирных кислот.

  2. Следите за чистотой. Используйте щадящие шампуни и ополаскиватели.

  3. Увлажняйте кожу. Масла и лосьоны помогут сохранить эластичность.

  4. Регулярно посещайте ветеринара. Даже если симптомы ушли, осмотр необходим.

  5. Минимизируйте стресс. Спокойная обстановка и прогулки помогают поддерживать здоровье.

Популярные вопросы о псориазе у собак

1. Можно ли вылечить псориаз у собаки полностью?
Нет, заболевание хроническое. Однако с помощью терапии можно добиться стойкой ремиссии и улучшить качество жизни животного.

2. Чем псориаз отличается от аллергии у собак?
Аллергия связана с внешним раздражителем, а псориаз — с внутренним сбоем иммунной системы.

3. Можно ли использовать человеческие кремы при псориазе у собак?
Нет, большинство средств для людей токсичны для животных. Применять можно только препараты, рекомендованные ветеринаром.

4. Какой корм лучше при псориазе?
Рекомендуются гипоаллергенные корма с омега-3, омега-6 и антиоксидантами.

5. Что делать, если собака часто чешется, но диагноз не поставлен?
Не заниматься самолечением и обратиться к ветеринару для диагностики.

