Собака чесалась без конца — причина оказалась вовсе не в блохах

Даже под густой шерстью кожа собаки способна многое рассказать о её самочувствии. Зуд, шелушение, покраснения или язвы не всегда проходят сами собой — иногда за ними скрываются серьёзные болезни. Одно из таких состояний — псориаз у собак, редкое, но крайне неприятное заболевание, влияющее на качество жизни питомца. Об этом сообщает Patas da Casa.

Что представляет собой псориаз у собак

Псориаз — это аутоиммунное воспалительное заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать клетки собственной кожи. В результате появляются воспалённые участки, шелушение, трещины и зуд, доставляющие животному страдания.

По словам ветеринара Андресы Эстевес, у собак заболевание встречается редко, поэтому внешне похожие симптомы чаще оказываются проявлением других патологий — атопического дерматита, аллергии, грибковых инфекций или чесотки. Именно поэтому самостоятельная постановка диагноза недопустима: только ветеринар-дерматолог способен определить природу болезни.

"У собак псориаз диагностируется крайне редко. Часто внешние признаки указывают на другие дерматологические проблемы", — отмечает ветеринар Эстевес.

Причины псориаза у собак до конца не изучены. Учёные связывают развитие заболевания с наследственностью, нарушениями в работе иммунной системы и воздействием факторов внешней среды. Важно помнить: заболевание не заразно и не передаётся другим животным или людям.

Основные симптомы псориаза у собак

Главные признаки включают появление чётко очерченных красных бляшек, шелушение, утолщение кожи, язвы и умеренный зуд. Чаще всего поражаются уши, спина, лапы и живот.

Эти симптомы могут напоминать множество других дерматологических заболеваний, поэтому важно не заниматься самолечением. Диагноз ставится на основании визуального осмотра и анализа тканей кожи (биопсии).

"Для подтверждения диагноза требуется биопсия кожи, без неё определить псориаз невозможно", — объясняет Эстевес.

Если вы заметили у питомца необычное состояние кожи или он часто чешется, обратитесь к врачу. Раннее обращение повышает шансы контролировать болезнь и предотвратить осложнения.

Методы лечения псориаза у собак

Псориаз не излечивается полностью, но при правильном подходе можно значительно облегчить течение болезни. Лечение направлено на снятие воспаления, устранение зуда и восстановление кожного барьера.

Основные методы включают:

Консультацию ветеринара. Только специалист подберёт безопасное лечение. Лечебные ванны. Используются шампуни с увлажняющими и антисептическими компонентами. Увлажнение кожи. Применяются масла и лосьоны для собак. Медикаментозную терапию. Назначаются противовоспалительные и антигистаминные препараты. Сбалансированное питание. Корм с омега-3 и омега-6 кислотами укрепляет кожу. Контроль стресса. Психоэмоциональные нагрузки могут усиливать симптомы. Регулярное наблюдение. Важно отслеживать динамику болезни.

"Главное — не заниматься самолечением. Каждый случай требует индивидуального подхода", — подчёркивает ветеринар Андреса Эстевес / отмечается на сайте Patas da Casa.

Плюсы и минусы терапевтических подходов

Преимущества ветеринарного лечения заключаются в контроле симптомов, снижении воспаления и улучшении качества жизни животного. К минусам можно отнести необходимость длительного наблюдения и регулярного ухода. Однако при соблюдении рекомендаций прогноз остаётся благоприятным.

• Плюсы: уменьшение зуда, улучшение внешнего вида шерсти, повышение комфорта животного.

• Минусы: хронический характер болезни, необходимость постоянного ухода и расходов на препараты.

Сравнение псориаза с другими кожными заболеваниями

Псориаз нередко путают с дерматитом или грибковыми инфекциями. Разница заключается в причине и характере воспаления. При псориазе проблема кроется в иммунной системе, тогда как при дерматите — в аллергической реакции, а при грибковой инфекции — в воздействии микроорганизмов.

Псориаз: аутоиммунный процесс, хроническое течение, плотные чешуйчатые бляшки.

Атопический дерматит: аллергическая реакция на раздражители, зуд, покраснение.

Грибковые инфекции: поражение шерсти и кожи, зуд, неприятный запах.

Понимание различий помогает владельцам своевременно обратиться к врачу и не тратить время на неправильное лечение.

Советы по уходу за кожей собаки

Чтобы снизить риск кожных проблем и облегчить состояние питомца при псориазе, важно соблюдать регулярный уход:

Кормите питомца качественно. Выбирайте рационы с балансом витаминов и жирных кислот. Следите за чистотой. Используйте щадящие шампуни и ополаскиватели. Увлажняйте кожу. Масла и лосьоны помогут сохранить эластичность. Регулярно посещайте ветеринара. Даже если симптомы ушли, осмотр необходим. Минимизируйте стресс. Спокойная обстановка и прогулки помогают поддерживать здоровье.

Популярные вопросы о псориазе у собак

1. Можно ли вылечить псориаз у собаки полностью?

Нет, заболевание хроническое. Однако с помощью терапии можно добиться стойкой ремиссии и улучшить качество жизни животного.

2. Чем псориаз отличается от аллергии у собак?

Аллергия связана с внешним раздражителем, а псориаз — с внутренним сбоем иммунной системы.

3. Можно ли использовать человеческие кремы при псориазе у собак?

Нет, большинство средств для людей токсичны для животных. Применять можно только препараты, рекомендованные ветеринаром.

4. Какой корм лучше при псориазе?

Рекомендуются гипоаллергенные корма с омега-3, омега-6 и антиоксидантами.

5. Что делать, если собака часто чешется, но диагноз не поставлен?

Не заниматься самолечением и обратиться к ветеринару для диагностики.