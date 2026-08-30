Почему собаки оставляют метки на кустах и деревьях во время прогулки: мнение экспертов

Собака сначала спокойно опорожняет мочевой пузырь, а потом начинает оставлять по паре капель на столбах, деревьях и кустах. Со стороны это выглядит как странная экономия, хотя у такого поведения совсем другая задача. Знакомая картина для любого двора, где по утрам и вечерам собаки проходят один и тот же маршрут. И вот тут важно не путать обычное мочеиспускание с мочевым маркированием: собака не просто "ходит в туалет", она оставляет запаховый знак.

"Мочевое маркирование — часть обычного поведения собак. Животное оставляет небольшое количество мочи на объекте, чтобы передать запаховой сигнал другим собакам. Чаще это видно у некастрированных кобелей, но такое поведение встречается и у сук, и у кастрированных животных. Если собака сначала нормально помочилась, а потом ставит метки по ходу прогулки, это само по себе не выглядит проблемой". врач-ветеринар, специалист по диагностике и профилактике заболеваний животных Сергей Ермаков

Почему собака мочится по чуть-чуть

У обычного мочеиспускания одна задача — опорожнить мочевой пузырь. У маркирования смысл другой: собака оставляет немного мочи на объекте, чтобы её запах "сработал" как сигнал. Поэтому после нормальной лужи на старте прогулки дальше идут уже не полноценные порции, а маленькие метки.

Чем дольше прогулка, тем меньше может становиться очередная порция. Иногда это уже не струя, а несколько капель. Такая схема хорошо укладывается в поведение, которое ветеринарные руководства считают нормой для собак.

Чаще так ведут себя некастрированные кобели, но ограничиваться ими было бы ошибкой. Метки оставляют и суки, и кастрированные животные. Просто у части собак это видно реже, а у части — почти на каждом выходе.

Что несёт собачья метка

Для человека капля мочи на столбе ничего не сообщает. Для собаки это источник информации о другом животном. Она считывает запах и реагирует на него не случайно, а вполне избирательно.

Эксперименты показывают, что интерес к моче зависит от пола и репродуктивного статуса собаки, которая её оставила. Кобели, к примеру, заметно сильнее реагируют на мочу сук в период течки. Это и есть часть внутривидовой химической коммуникации.

При этом не стоит приписывать одной метке слишком много смысла. Учёные прямо указывают: объёмы информации, которую собака получает из запаха, изучены не до конца. Так что это не "досье на соседа", а скорее набор признаков, по которым животное ориентируется.

"Когда собака нюхает чужую метку и оставляет свою рядом или поверх неё, это уже контрмаркирование. Такое поведение не сводится только к охране территории. Его наблюдают и у кобелей, и у сук, в том числе после кастрации или стерилизации. Собака отвечает на запах другого животного своим запахом, и это нормальная часть общения". врач-ветеринар, эксперт по здоровью и уходу за домашними животными Марина Черкасова

Почему выбирают столбы и деревья

Вертикальные поверхности удобны для меток. Кобель поднимает заднюю лапу и оставляет мочу выше земли, а значит запах дольше держится в заметной точке. Столбы, деревья и кусты ещё и постоянно попадаются другим собакам на пути.

Есть и любопытное наблюдение из исследования 2018 года. Небольшие кобели поднимали лапу под более большим углом, чем крупные. Авторы предположили, что так метка оказывается выше и может создавать впечатление, будто её оставила более крупная собака.

Это пока только гипотеза, а не доказанный трюк. Но сам приём показывает, насколько тонко у собак устроено запаховое общение. Они не бросают сигнал куда попало, а выбирают место, которое точно заметят.

Если собака сначала понюхала чужую метку, а потом оставила свою на том же месте, это уже не случайность. Такой ответ часто выглядит как привычный обмен запахами между животными, которые регулярно пересекаются на одной территории. На прогулочных маршрутах это особенно заметно: один столб становится точкой, куда подряд подходят сразу несколько собак.

У свободно живущих собак мочевые метки действительно связаны с обозначением и защитой территории. Но у домашних собак сводить всё только к этому было бы слишком грубо. Запахи работают и в социальной, и в половой коммуникации, а метка рядом с чужой меткой — это ещё и ответ на уже оставленный сигнал.

Поэтому помеченный куст у подъезда не всегда означает "это моё". Чаще это просто место, где собака оставила свой след в общем запаховом разговоре. И этот разговор для неё куда важнее, чем кажется человеку.

Когда капли уже не норма

Понять разницу между маркированием и болезнью помогает общая картина. При обычном поведении собака нормально мочится струёй, а маленькие порции оставляет позже, после обнюхивания объектов. Она не тужится и не выглядит так, будто ей больно.

Тревога нужна, если собака снова и снова пытается помочиться, но выходит только несколько капель. Поводом для визита к ветеринарному врачу будут и боль, и кровь в моче, и внезапные частые попытки попроситься на улицу. Сюда же относится постоянное вылизывание области половых органов.

Такие признаки встречаются при болезнях нижних мочевыводящих путей. При закупорке уретры собака может часто и болезненно пытаться помочиться, а моча почти не отходит. При полной обструкции быстро появляются вялость, рвота и другие признаки уремии, и это уже срочная ситуация.

Главный ориентир простой: если собака сначала нормально помочилась, а потом оставляет маленькие метки на прогулке, это чаще всего укладывается в обычное поведение. Если полноценной струи нет и почти каждая попытка заканчивается каплями, тянуть нельзя. Тут уже не про привычку, а про здоровье.

"Повод для осмотра появляется тогда, когда капли становятся не частью прогулки, а единственным вариантом мочеиспускания. Если собака тужится, испытывает боль, мочится с кровью или часто просится на улицу, это уже не похоже на обычное маркирование. При закупорке уретры состояние может быстро ухудшиться. В таких случаях собаку нужно показать врачу без затяжки". врач-ветеринар, консультант по уходу и содержанию домашних питомцев Ольга Сидорова

FAQ

Почему собака сначала мочится нормально, а потом по каплям?

Потому что в начале она опорожняет пузырь, а дальше оставляет запаховые метки. Это уже другое поведение, не связанное с полным мочеиспусканием.

Это чаще бывает у кобелей?

Да, особенно у некастрированных. Но метить могут и суки, и кастрированные животные.

Можно ли считать любую метку признаком борьбы за территорию?

Нет. Моча работает и как социальный, и как половой сигнал. У домашних собак это часто просто способ обмена информацией с другими животными.

Когда нужно срочно идти к врачу?

Если собака тужится, мочится только каплями, испытывает боль, видна кровь или мочеиспускание стало слишком частым. При полной задержке мочи помощь нужна без промедления.

Проверено экспертом: врач-ветеринар, специалист по диагностике и профилактике заболеваний животных Сергей Ермаков

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