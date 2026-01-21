Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка гуляет с ретривером
Девушка гуляет с ретривером
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 16:01

Прогулка превращается в детектив: нос ведёт собаку по миру, куда человеку вход закрыт

Запахи на прогулке помогают собаке анализировать окружение — le mag du chien

На прогулке собака словно читает невидимую книгу, написанную запахами, которые оставили другие животные и люди. Она задерживается у каждого куста, бордюра или столба, погружаясь в мир сигналов, недоступных человеческому восприятию. Со стороны это выглядит как бесконечные остановки, но для питомца — это важный способ понять, где он находится и что здесь происходило. Об этом сообщает le mag du chien.

Обоняние как главный инструмент восприятия

Обоняние для собаки — ключевой способ ориентироваться в окружающем мире. У большинства собак насчитывается более 200 миллионов обонятельных рецепторов, благодаря которым они улавливают мельчайшие молекулы запахов, полностью игнорируемые человеком. Через запахи животное запоминает места, маршруты и людей, формируя цельную картину пространства. По сути, собака "смотрит носом" так же, как человек глазами.

Запахи выполняют и функцию общения. С помощью феромонов, которые выделяются железами на лапах, груди и в области гениталий, собаки передают сородичам информацию о своем состоянии, границах территории и готовности к контакту. Эти сигналы считываются благодаря органу Якобсона, расположенному в области нёба. Высокая чувствительность объясняет, почему собаки способны улавливать малейшие изменения запахов, включая те, по которым они различают состояние человека, что подтверждают наблюдения о том, как собаки распознают болезни по запаху человека.

Что именно собака вынюхивает на прогулке

Прогулка для собаки — это не только физиологическая необходимость, но и важная умственная нагрузка. Оказавшись на улице, животное анализирует запаховые следы шерсти, мочи, фекалий и следов трения, оставленные другими существами. По этим молекулам собака получает информацию о поле, возрасте, состоянии здоровья и эмоциональном фоне тех, кто был здесь раньше.

Такое "считывание" территории помогает питомцу почувствовать себя увереннее и спокойнее. Сам процесс обнюхивания действует расслабляюще и может стимулировать выработку дофамина — гормона удовольствия. Собаки, которые регулярно получают подобную умственную стимуляцию, реже сталкиваются с проблемным поведением, включая разрушение предметов, чрезмерный лай или раздражительность.

Почему не стоит мешать собаке нюхать

Попытки постоянно тянуть собаку за поводок и лишать ее возможности исследовать запахи могут привести к накоплению напряжения. Для животного это инстинктивный и необходимый способ разрядки. Оптимально сочетать спокойные отрезки прогулки, когда питомец свободно обнюхивает территорию, с более активными фазами — бегом, играми и упражнениями. Именно такой баланс обеспечивает полноценную физическую и психологическую нагрузку.

Если собака чрезмерно интересуется другими животными или прохожими, важно сохранять спокойствие. Резкая реакция владельца может усилить возбуждение питомца. Гораздо эффективнее заранее обучить командам "стоп" и подзыву, а также по возможности выбирать маршруты, где допустим выгул без поводка в безопасной обстановке.

Дополнительно обоняние можно развивать и дома — с помощью поисковых игр, ковриков с лакомствами и следовых упражнений. Это помогает собаке реализовать природные инстинкты даже вне прогулок.

Обнюхивание во время прогулки — не привычка и не упрямство, а важная часть жизни собаки. Через запахи она узнаёт мир, получает информацию и поддерживает внутреннее равновесие. Разрешая питомцу следовать этому инстинкту, владелец напрямую способствует его психологическому комфорту и общему благополучию.

Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.

