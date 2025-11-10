Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мальчик гуляет с собакой
Мальчик гуляет с собакой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 11:22

Раньше отбирала у собаки еду: одна секунда взгляда — и поняла, что делала всё неправильно

Каждый, у кого есть собака, хотя бы раз оказывался в ситуации: питомец нашёл на земле что-то подозрительное, схватил, и теперь готов оборонять свою "добычу". Рычание, упрямство, попытки отнять еду — всё превращается в стресс и для человека, и для животного. Но правда в том, что такие "битвы за находку" не решают проблему, а только делают её хронической.

Почему попытки отобрать — путь в никуда

Каждый раз, когда вы силой забираете предмет из пасти, вы разрушаете доверие. Собака учится защищать добычу, ведь вы — источник угрозы.

И это не преувеличение. Постоянное отбирание вызывает тревогу, раздражительность и агрессию. Собака становится настороженной не только на прогулке, но и дома — ведь теперь любое движение к её миске воспринимается как опасность.

Почему собака подбирает всё подряд

Здесь возможны два сценария.

1. Проблемы с ЖКТ

Иногда питомец подбирает всё из-за нарушения обмена веществ, гастрита или нехватки микроэлементов. В этом случае нужно обратиться к ветеринару-гастроэнтерологу: поведение — это симптом.

2. Поведенческая причина

Если со здоровьем всё в порядке, значит, собака просто научилась подбирать. Причём выучила это у человека — из-за постоянных отбираний, повышенного внимания или эмоциональных реакций. Каждый ваш крик "Фу!" или рывок поводка делает находку ещё ценнее.

Что делать

1. Использовать намордник

Если вы живёте в районе, где действительно опасно подбирать (яд, мусор, кости), намордник — не наказание, а защита. Он избавит от паники и даст возможность спокойно гулять. Когда вы расслаблены, собака чувствует это и ведёт себя увереннее.

2. Успокоиться и отпустить контроль

Если опасности нет, но тревога есть — перестаньте вмешиваться. Отпустите ситуацию: не реагируйте на каждый клочок бумаги. Без вашего напряжения собака теряет интерес к "добыче".

3. Поведенческая работа

Следующий шаг — обучение неподбору. Это постепенный процесс: учат не хватать еду, спокойно относиться к находкам и не защищать их. Главное — не подкреплять проблему своими действиями и формировать доверие.

Почему нельзя наказывать

Некоторые "дрессировщики" обещают быстрый результат, используя методы запугивания: громкие звуки, монетки в банках или даже электрический ток. Это формирует не осознанное поведение, а страх.

Подобные методы имеют длинный список побочных эффектов — фобии, отказ от прогулок, самотравматизация и даже эпиприступы.

Животное, получившее боль или испуг, перестаёт учиться и просто боится. Да, оно может временно перестать подбирать, но вместе с этим потеряет уверенность и доверие к человеку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отбирать силой.
Последствие: пищевая агрессия и тревожность.
Альтернатива: обучение обмену — "отдай" в обмен на лакомство.

Ошибка: наказывать за подбор.
Последствие: страх и скрытность — собака начнёт прятать еду.
Альтернатива: тренировка неподбора на безопасных предметах.

Ошибка: использовать электрический ошейник.
Последствие: фобии, нервные расстройства.
Альтернатива: мягкие поведенческие методы и положительное подкрепление.

А что если собака — "падальщик" от природы?

Так и есть. Собаки — потомки волков, и подбор еды с земли тысячелетиями помогал им выживать. Это инстинкт, а не "вредная привычка". Попытки искоренить его страхом противоречат природе собаки. Поэтому обучение должно быть мягким: мы не ломаем инстинкт, а направляем его.

Как выстроить доверие

  1. Перестаньте отнимать — даже "опасное" заменяйте лакомством.

  2. Хвалите за отказ от находки.

  3. Упражняйтесь в командах "фу", "нельзя", "отдай" в безопасной обстановке.

  4. Используйте игры с контролем импульсов — например, "ждать разрешения" перед тем, как взять лакомство.

Со временем собака поймёт: вы не враг, а партнёр.

Три факта о поведении собак

  1. У щенков подбор с земли формируется уже к 3-4 месяцам как часть исследовательского поведения.

  2. Исследования показывают, что собаки, обученные с положительным подкреплением, на 60% реже проявляют пищевую агрессию.

  3. Намордник не снижает качество прогулки, если его подобрать по размеру и приучить собаку заранее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Не трачу тысячи у ветеринара: делаю простую чистку дома — питомец здоров сегодня в 3:47

Почему чистка зубов у кошек и собак важна не меньше, чем прогулки и питание, и как сделать этот процесс простым и безопасным.

Читать полностью » Собака ест, как в последний раз: причина может быть в вашей миске, а не в ней сегодня в 2:27

Знаете ли вы, сколько и как часто нужно кормить собаку, чтобы она оставалась здоровой и энергичной? Простая инструкция без сложных расчётов.

Читать полностью » Кошка выходит — судьба решается: как прогулка превращается в игру со смертью сегодня в 1:16

Свежий воздух может быть опасен для вашего питомца. Рассказываем, какие риски подстерегают кошек на улице и как сохранить их безопасность.

Читать полностью » Антифриз, грибы и листья: чем осень травит наших любимцев, пока мы любуемся природой сегодня в 0:26

Осенью во дворах и гаражах появляется множество скрытых угроз для питомцев. Разбираемся, какие токсины подстерегают животных и как защитить их от отравлений.

Читать полностью » Понял, что кошка выбрала меня: признаки, которые нельзя спутать вчера в 23:37

Почему кошки выбирают только одного человека и как укрепить с ними эмоциональную связь. Советы зоопсихолога о доверии, ласке и правильном общении.

Читать полностью » Правильно простился со своим питомцем по новым правилам — и избежал штрафа вчера в 22:29

С 2025 года в России запрещено хоронить домашних животных во дворах и лесах. Владельцев ждут штрафы и новые правила кремации питомцев.

Читать полностью » Кошка связывает слова с событиями при регулярном повторении вчера в 21:12
Интонация успокаивает моего кота — опускаю голос и делаю одну мелочь

Кошки "слышат" не слова, а музыку голоса. Рассказываем, как часто и какими фразами говорить с котом, чтобы он вас понимал, меньше тревожился и охотнее шёл на контакт.

Читать полностью » Собака снижает вес при дефиците калорий и регулярных прогулках вчера в 20:17
Лишний вес у собаки уходит — меняю рацион по одной простой схеме

Чем опасны "лишние граммы" и как помочь псу безопасно вернуться в форму: простые шаги по рациону, прогулкам и контролю прогресса — без крайностей и стресса.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Повышение утильсбора в России приведет к росту цен на автомобили — эксперт Александр Степанов
Садоводство
Потратила всего 50 рублей на золу — и сад стал таким красивым, будто только что обновился
Еда
Запек классический ростбиф по-английски — мясо сочное внутри, а секрет в одном простом шаге
Спорт и фитнес
Начала тренироваться дома — и поняла, что спортзал не обязателен
Авто и мото
Эксперты объяснили, когда настает время продавать автомобиль — ключевые признаки износа
Туризм
Приехала ради пляжей, а влюбилась в людей и еду: как Малайзия перевернула представление об Азии
Питомцы
Беру на заметку: собака вздыхает — и это сигнал беды, который нельзя игнорировать
Дом
Почему тапочки могут быть вредными: от грибков до проблем с суставами и спиной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet