Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Злая собака
Злая собака
© Designed be Freepik by kues1 is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 1:50

Бежала по улице и замерла на месте: собака выскочила из ниоткуда — вот что помогло избежать укуса

Цезарь Миллан указал, что безопаснее остановиться и дать собаке обнюхать, а не пытаться убежать

Когда вы бежите по знакомому маршруту, внимание сосредоточено на дыхании и ритме шагов. Но иногда спокойствие нарушает встреча с собакой, которая вдруг выбегает на дорогу. Не каждая такая встреча опасна, но важно знать, как действовать, чтобы не спровоцировать животное и не подвергнуть себя риску.

Почему собака может подойти к бегуну

Собаки — животные с сильным инстинктом охоты и охраны территории. Когда человек бежит, для них это может выглядеть как вызов или попытка вторжения. Даже дружелюбный пёс, заметив быстро движущегося человека, может возбудиться и попытаться "остановить" его. Особенно часто подобные ситуации происходят в частных секторах, где животные гуляют без поводка.

"Никогда не убегайте от собаки, — подчеркнул кинолог Цезарь Миллан. — Это запускает её инстинкт погони."

Эта простая рекомендация спасла не одного бегуна от неприятных последствий.

Как действовать пошагово

  1. Остановитесь. Резкая остановка лишает собаку мотивации для погони.

  2. Сохраняйте спокойствие. Не машите руками и не кричите. Эмоции могут восприниматься как угроза.

  3. Не смотрите прямо в глаза. Для животного прямой взгляд — признак агрессии.

  4. Не поворачивайтесь спиной. Постепенно отступайте, контролируя ситуацию.

  5. Дайте собаке обнюхать вас. Это помогает ей понять, что вы не опасны.

  6. Не пытайтесь гладить. Даже дружелюбное животное может воспринять прикосновение как вторжение.

После того как собака потеряет интерес, можно медленно продолжить движение, избегая резких шагов и звуков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: побег в панике.
    Последствие: собака воспринимает это как игру в догонялки и ускоряется.
    Альтернатива: замрите и сохраняйте спокойствие.

  • Ошибка: крик или размахивание руками.
    Последствие: животное чувствует угрозу и может перейти в оборону.
    Альтернатива: используйте уверенный, спокойный голос, не повышая тон.

  • Ошибка: попытка ударить или отпугнуть палкой.
    Последствие: собака защищается.
    Альтернатива: держите предмет (бутылку, сумку) между собой и животным как барьер.

А что если собака проявляет агрессию

Если собака рычит, скалится или идёт на сближение, нужно защитить уязвимые зоны тела — лицо, шею, кисти. Если животное нападает, используйте подручные средства: ветку, куртку, пояс — всё, что поможет создать дистанцию. После инцидента обязательно сообщите о происшествии в местные службы, особенно если собака без ошейника.

Плюсы и минусы беговых маршрутов по жилым районам

Плюсы:

  • близость к дому;

  • меньше транспорта;

  • знакомая среда.

Минусы:

  • риск встречи с бездомными или недрессированными собаками;

  • отсутствие освещения и тротуаров;

  • меньшая безопасность в тёмное время суток.

При выборе маршрута учитывайте наличие освещённых дорог и избегайте участков, где часто встречаются животные без поводков.

FAQ

Как выбрать средство защиты от собак?
Лучше всего — ультразвуковой отпугиватель или компактный баллончик с безвредным составом. Он не травмирует животное, но помогает сохранить дистанцию.

Сколько стоит хороший отпугиватель?
Цена варьируется от 1000 до 4000 рублей в зависимости от мощности и дальности действия.

Что лучше: аэрозоль или ультразвук?
Аэрозоль эффективен при близком контакте, но требует точности. Ультразвук работает на расстоянии и не вызывает боли у собаки.

Мифы и правда

  • Миф: если улыбнуться собаке, она поймёт, что вы дружелюбны.
    Правда: оскал воспринимается как угроза — улыбаться нельзя.
  • Миф: собаки не нападают на женщин и детей.
    Правда: животные реагируют на поведение, а не на возраст или пол.
  • Миф: собака боится громких криков.
    Правда: крик часто провоцирует агрессию.

3 интересных факта

  • У собак поле зрения шире человеческого, поэтому они замечают движение на расстоянии более 200 метров.

  • Большинство нападений происходит не от бездомных, а от домашних собак, убежавших с двора.

  • Собака запоминает запах человека на срок до нескольких месяцев.

Исторический контекст

Собака издавна сопровождала человека — сначала как охранник, потом как друг. Но даже тысячелетия одомашнивания не стерли врождённые инстинкты. Поэтому знание основ безопасного поведения помогает сохранять гармонию между людьми и животными — и на прогулке, и на пробежке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнение Сайдшоу прорабатывает талию и ягодицы — отметила фитнес-эксперт Лашон Дейл сегодня в 2:10
Раньше мучилась со скручиваниями, а теперь просто делаю так — и талия тает

Хочешь прокачать пресс без спортзала и оборудования? Этот комплекс упражнений поможет укрепить мышцы кора, улучшить осанку и подтянуть живот — быстро и эффективно.

Читать полностью » Врачи назвали основные причины появления жира под мышками и способы его убрать дома вчера в 20:56
Не одежда виновата: как избавиться от подмышечного жира и почувствовать свободу

Жировые складки под мышками можно убрать и без хирургии. Как правильно питаться, какие упражнения выбрать и какие процедуры действительно помогают вернуть коже тонус?

Читать полностью » Тренировка с гантелями и планка: как привести тело в форму за 6 дней — мнение фитнес-специалистов вчера в 19:50
Необычные тренировки, которые помогут вам быстро похудеть: 6 дней и вы в форме

Эта программа поможет подтянуть тело всего за шесть дней, если выполнять упражнения правильно и без перерывов. Узнай, какие движения ускоряют результат.

Читать полностью » Возвращение спортивной моды 80-х: как носить свитшоты и легинсы, чтобы выглядеть стильно вчера в 18:10
Ретро-фитнес стиль, который не стоит игнорировать: как 80-е снова захватили спортзал

Мода из 80-х снова в спортзалах — от свободных свитшотов до ярких легинсов. Разбираемся, как вдохнуть жизнь в ретро-стиль и не превратиться в героиню старого клипа.

Читать полностью » Американские учёные выяснили, что тренировки за полчаса до сна не нарушают отдых вчера в 17:10
Качалка против подушки: кто победит, если заниматься спортом перед сном

Можно ли заниматься спортом перед сном и всё равно спать спокойно? Учёные уверяют: вечерняя тренировка не враг отдыху, если соблюдать простые правила.

Читать полностью » Пилатес с мячом признан безопасным способом укрепления мышц и коррекции фигуры — мнение тренеров вчера в 16:10
После этих движений даже зеркало улыбается: пилатес, который возвращает фигуру за месяц

Пилатес с мячом возвращается в моду — шесть простых упражнений помогут укрепить тело, улучшить осанку и найти внутреннее равновесие без перегрузок.

Читать полностью » Специалисты по фитнесу: кардиотренировки с ударами и прыжками улучшают выносливость и тонус мышц вчера в 15:10
Прыжки, удары, дыхание — и ни одной гантели: способ, который заменяет фитнес и терапию

Тренировка в стиле боевых искусств превращает фитнес в динамичный поединок с ленью и жиром, где каждый удар приближает к лёгкости и уверенности.

Читать полностью » Врач Аржаков: боль после тренировки связана с микроповреждениями мышц, а не с молочной кислотой вчера в 14:43
После тренировки не могу подняться с кровати: врачи объяснили, почему так болит тело

Врач Александр Аржаков объяснил, почему болят мышцы после тренировки, как отличить норму от тревожного сигнала и что помогает ускорить восстановление.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Мобильная баня на даче заменяет классическую парилку без фундамента — Сергей Беляев
Еда
Фармакологи: мёд по утрам помогает активизировать метаболизм и работу мозга
Спорт и фитнес
Если боль после тренировки длится более 3-х суток, следует обратиться к врачу — Лиза Каллахан
Еда
Паста из авокадо с яйцом и чесноком готовится за считанные минуты
СФО
В ЯНАО новогодние подарки получат только дети в трудной жизненной ситуации
Дом
Настенная плитка помогает зонировать интерьер и защитить стены
Спорт и фитнес
Физиотерапевт Дэниел Бубнис: упражнение «вакуум» укрепляет мышцы живота и улучшает осанку
Питомцы
Экологи призвали ограничить уличное освещение для защиты ночных видов животных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet