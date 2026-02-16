Зимняя соль разъедает лапы собаки — один забытый ритуал спасает от боли

Зимой прогулки приносят радость не только людям, но и собакам — пока не начинается сезон соли и наледи. Обледенённые тротуары посыпают реагентами, чтобы мы не скользили, однако для лап питомцев это становится серьёзным испытанием. Раньше владельцы интуитивно придерживались простого ритуала после каждой зимней прогулки, и он действительно работал. Об этом сообщает journaldesseniors.20minutes.fr.

Почему дорожная соль опасна для лап

Собака контактирует с землёй напрямую, без обуви и защитного слоя. Помимо холода, опасность представляют химические реагенты — прежде всего хлорид натрия и хлорид кальция, которые активно применяются для растапливания льда.

При взаимодействии с влагой эти вещества вступают в экзотермическую реакцию, выделяя тепло. В результате кожа между пальцами и на подушечках подвергается химическому раздражению. Повреждения не всегда заметны сразу, но могут проявляться болью, покраснением и трещинами. Соль также сильно сушит кожу, снижая её эластичность и делая более уязвимой к микроповреждениям.

Маленький жест после прогулки

Главный совет, которым пользовались ещё наши предки, — обязательное промывание лап после возвращения домой. Простого вытирания полотенцем недостаточно: кристаллы соли могут оставаться в складках кожи и между пальцами.

Оптимальный способ — промыть лапы тёплой чистой водой. Это помогает растворить остатки реагентов и удалить их до того, как они продолжат раздражать кожу. Можно использовать небольшой таз у входа или аккуратно ополоснуть лапы под душем.

После мытья важно тщательно просушить лапы мягким полотенцем, аккуратно промокая, а не растирая. Влага в сочетании с холодом может способствовать появлению трещин или развитию грибковых инфекций.

Профилактика перед выходом

Ещё один полезный шаг — нанесение защитного бальзама до прогулки. Средства на основе пчелиного воска создают на поверхности подушечек водоотталкивающую плёнку, которая снижает контакт кожи с реагентами и препятствует образованию ледяных комков между пальцами.

Такие бальзамы помогают сохранить гибкость кожи и уменьшают риск микроповреждений. Это особенно актуально при регулярных прогулках по посыпанным дорогам.

Когда стоит насторожиться

Если собака начинает хромать, часто облизывает лапы, проявляет беспокойство или вы замечаете покраснение и трещины, это может быть признаком пододерматита. В таком случае желательно проконсультироваться с ветеринаром.

Для профилактики также полезно выбирать менее обработанные маршруты — парки, грунтовые дорожки, участки без реагентов. Регулярный осмотр лап после прогулки позволяет вовремя заметить изменения.