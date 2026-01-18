Пес лижет лапы и хромает? Проблема не в коже, а в боли в суставах: он пытается так ее заглушить

Иногда собака начинает настойчиво вылизывать лапы, и это выглядит почти безобидно. Многие владельцы списывают такое поведение на привычку или скуку, но за ним нередко скрываются реальные проблемы со здоровьем. Частое облизывание лап — сигнал, который не стоит игнорировать. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Когда облизывание становится тревожным

Если пёс изредка лижет лапы после прогулки, поводов для волнения нет. Но навязчивое и регулярное вылизывание, особенно одной и той же лапы, говорит о дискомфорте. Таким способом животное пытается облегчить неприятные ощущения, даже если причина не сразу заметна, как это бывает при стрессовом поведении у собак.

Травмы и внешние повреждения

Самая очевидная причина — боль в конкретной лапе. Собака обычно сосредотачивается на одном месте, которое её беспокоит. Это может быть порез от камня или стекла, укус насекомого, мозоль или заноза. Иногда проблема скрывается не на подушечках, а выше — на верхней части ступни или в области когтей.

При осмотре важно обращать внимание и на боковые когти. Если они отросли слишком сильно, могут впиваться в кожу и вызывать болезненные ощущения, из-за которых пёс постоянно лижет лапу.

Кожные проблемы и дерматит

Если внешних повреждений нет, возможна кожная реакция. Дерматит у собак нередко возникает из-за аллергии, нарушений питания или бактериальных процессов. Раздражение могут вызвать и внешние факторы: реагенты на дорогах зимой, бытовая химия для уборки, а также травы и пыльца растений, с которыми собака контактирует во время прогулок, особенно при повышенной чувствительности кожи, характерной для аллергии у собак.

Кожа между пальцами и на подушечках особенно чувствительна, поэтому именно лапы часто становятся зоной зуда и воспаления.

Паразиты как причина зуда

Блохи и клещи не всегда селятся на спине или за ушами. Они могут кусать и в области лап, вызывая сильный зуд. В ответ собака начинает активно вылизывать и покусывать конечности, стараясь избавиться от неприятных ощущений.

В такой ситуации без помощи специалиста не обойтись. Ветеринар подберёт средства для обработки и поможет устранить проблему безопасно для питомца.

Реакция на корм

Пищевая аллергия может проявляться по-разному, в том числе через зуд и воспаление лап. Иногда она становится первопричиной дерматита. Чтобы выяснить, какой продукт вызывает реакцию, требуется время и наблюдение. Обычно рацион пересматривают постепенно, исключая отдельные ингредиенты.

Самостоятельные эксперименты могут затянуть процесс, поэтому лучше сразу обратиться к ветеринару и действовать под его контролем.

Боль, не связанная с лапами

Иногда собака лижет лапы вовсе не из-за проблем с ними. Причиной может быть внутренняя боль, например в суставах или других частях тела. Лапы в этом случае — просто самая доступная зона, на которой животное "срывает" дискомфорт.

Если вылизывание сопровождается вялостью, изменением походки или отказом от активности, это дополнительный повод для консультации со специалистом.

Небольшое вылизывание пару раз в день — норма. Но если собака делает это постоянно и навязчиво, важно понаблюдать за её состоянием и не откладывать визит к ветеринару. Ранняя реакция поможет избежать осложнений и сохранить здоровье питомца.