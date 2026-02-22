Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака
Собака
© Wikipedia by Morten Skovgaard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 11:54

Февральская соль жжёт подушечки — простой продукт из холодильника снимает раздражение

Февраль для собачьих лап — настоящее испытание, даже если снег уже почти растаял. На дорогах остаётся соль, которая разъедает подушечки и вызывает болезненные трещины. Многие питомцы начинают неохотно выходить на улицу из-за жжения и дискомфорта. Об этом пишет портал ireceptar.

Почему соль так опасна

В чистом снегу собака может бегать без особых проблем, но смесь талой воды, грязи и реагентов превращается в агрессивную среду. Кожа на подушечках пересыхает, трескается и становится уязвимой для бактерий и дрожжевых грибков. Повреждённый защитный барьер облегчает проникновение инфекции.

Первые сигналы неблагополучия заметны быстро: покраснение, зуд, частое облизывание лап. Иногда появляется характерный "запах попкорна", который указывает на размножение дрожжей. Если вовремя не вмешаться, небольшие раздражения могут перерасти в более серьёзное воспаление.

Простой способ облегчить состояние

Опытные владельцы советуют держать в холодильнике обычный белый йогурт. Речь идёт о натуральном продукте с живыми культурами, без сахара и искусственных добавок. После прогулки лапы следует тщательно промыть тёплой водой, удалив остатки соли и грязи, а затем хорошо высушить.

На чистую кожу наносят плотный слой холодного йогурта, уделяя внимание участкам между пальцами. Охлаждающий эффект помогает быстро уменьшить жжение, а пробиотические культуры способствуют восстановлению микробного баланса кожи. Йогурт оставляют минимум на пять минут, лучше — на десять.

Даже если собака слижет часть средства, натуральный состав не причинит вреда. При необходимости процедуру можно повторить. Такой уход воспринимается питомцами спокойно и часто даже доставляет им удовольствие благодаря приятной прохладе.

Какой йогурт выбирать и как применять регулярно

Подходит только полножирный белый йогурт с живыми культурами, желательно густой консистенции, например греческий тип. Продукт не должен содержать подсластителей, особенно ксилит, который опасен для собак. Консистенция важна: плотная масса лучше удерживается на коже и действует дольше.

Использование йогурта полезно не только при уже возникшем раздражении. Регулярная обработка лап один-два раза в неделю помогает поддерживать кожу мягкой и устойчивой к трещинам. Это доступный и экологичный способ профилактики, который может снизить вероятность развития воспалений и необходимости визита к ветеринару.

Конец зимы требует особого внимания к состоянию подушечек. Простое промывание водой не всегда достаточно, если реагенты продолжают оставаться на дорогах. Натуральный йогурт может стать дополнительной мерой защиты, помогая коже быстрее восстанавливаться после контакта с солью.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

