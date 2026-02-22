Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака
Собака
© freepik.com is licensed under Public domain
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 17:45

Неприятный запах из пасти собаки — скрытая угроза сердцу и почкам: хозяева замечают слишком поздно

Неприятный запах из пасти у собаки — это не просто бытовая мелочь, а возможный сигнал о проблемах со здоровьем. Заболевания зубов и дёсен у питомцев встречаются часто и могут влиять не только на полость рта, но и на внутренние органы. При этом профилактика гораздо проще и доступнее лечения осложнений.

Почему гигиена полости рта так важна

Стоматологические заболевания входят в число самых распространённых проблем у собак. Уже к трёхлетнему возрасту многие питомцы демонстрируют признаки пародонтоза. Всё начинается с налёта, который постепенно минерализуется и превращается в зубной камень.

К типичным проблемам относятся:

  1. образование зубного налёта;
  2. накопление зубного камня;
  3. воспаление дёсен (гингивит);
  4. кариес и инфекции ротовой полости.

Если не вмешаться вовремя, бактерии могут проникнуть в кровоток и повлиять на сердце, печень или почки. Регулярный уход помогает предотвратить такие осложнения и поддерживать общее здоровье.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Владельцу важно обращать внимание на ранние признаки неблагополучия. Среди них — стойкий неприятный запах изо рта, жёлтый или коричневый налёт, покраснение и отёк дёсен, обильное слюноотделение, трудности при жевании. Тревожным сигналом также считается привычка тереть морду лапой или расшатывание зубов.

При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к ветеринару. Ранняя диагностика позволяет избежать болезненных процедур и потери зубов.

Как правильно чистить зубы собаке

Чистка — самый эффективный способ профилактики. Для процедуры понадобится специальная зубная щётка или насадка на палец и ферментная паста, предназначенная именно для собак. Использование человеческой пасты недопустимо.

Собаку приучают постепенно: сначала дают попробовать пасту, затем аккуратно приподнимают губу и очищают зубы круговыми движениями, уделяя внимание внешней поверхности. Сеансы должны быть короткими и позитивными. Оптимальная частота — ежедневно или минимум три-четыре раза в неделю.

Дополнительные средства и профессиональный уход

Жевательные лакомства и прочные резиновые игрушки помогают механически уменьшать налёт, стимулируя естественное жевание. Однако они не заменяют полноценную чистку. Выбирать стоит только продукты, рекомендованные для стоматологической поддержки, и всегда контролировать процесс.

Даже при хорошем домашнем уходе может потребоваться профессиональная чистка у ветеринара. Она позволяет удалить затвердевший камень, оценить состояние дёсен и выявить скрытые проблемы. Частоту процедур специалист определяет индивидуально с учётом возраста, породы и состояния здоровья.

Питание и особенности пород

Рацион напрямую влияет на состояние зубов. Сухой корм способен механически снижать образование налёта по сравнению с влажным, а специализированные стоматологические рационы дополнительно поддерживают гигиену. Важно избегать сладких угощений и обеспечивать постоянный доступ к свежей воде.

Мелкие породы, игрушечные собаки и питомцы с укороченной мордой чаще сталкиваются с проблемами из-за тесного расположения зубов. Для них регулярный контроль особенно важен. Уход следует начинать уже в щенячьем возрасте, чтобы сформировать устойчивую привычку.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

