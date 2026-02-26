Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© https://unsplash.com by Mathew Coulton
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 13:58

Собака не знает меры: опасные привычки кормления, которые могут стоить жизни вашему питомцу

За окном типичный серый вечер, в воздухе висит запах сырой земли, а ваш верный пес снова сидит у стола, гипнотизируя вас взглядом, полным "голодной" мольбы. В этот момент кажется, что лишний кусочек сыра или полная горсть корма сверх нормы — это высшее проявление заботы. Мы привыкли выражать нежность через еду, превращая миску в главный инструмент эмоциональной связи. Однако именно в этот момент, поддаваясь импульсу, мы закладываем фундамент для системного сбоя в организме животного.

Ожирение у собак — это не просто эстетическая проблема "пухлых боков". Это хронический воспалительный процесс, который медленно, но верно разрушает суставы, нагружает сердце и сокращает жизнь питомца. Часто владельцы даже не замечают, как поведение в условиях гиперопеки подменяет истинные потребности животного в движении и дисциплине суррогатом в виде калорийных подачек.

"Лишний вес у собак — это всегда результат нарушения энергетического баланса: потребление калорий кратно превышает их расход. Коварство ожирения в том, что оно маскируется под "хороший аппетит", а когда владелец спохватывается, у животного уже диагностируют диабет или остеоартрит. Важно понимать: собака не умеет контролировать порции, эта ответственность полностью лежит на человеке".

врач-ветеринар, эксперт по здоровью и уходу за домашними животными Марина Черкасова

Игнорирование норм и мерных инструментов

Большинство владельцев заглядывают на этикетку корма лишь один раз — при покупке. В дальнейшем расчет порции происходит "на глаз". К сожалению, человеческий глаз крайне необъективен, когда дело касается любимого существа. Если на упаковке указано 100 граммов, а вы кладете 120, потому что "миска кажется пустой" — это 20% избытка. Для собаки весом 10 кг это эквивалентно тому, как если бы взрослый человек съедал лишний бургер при каждом приеме пищи.

Использование кухонных весов — единственный способ остановить прогрессирующее накопление жира в организме. Помните, что производители указывают суточную норму, которую нужно делить на количество кормлений. Если собака кажется вечно голодной, возможно, стоит обсудить с врачом переход на корма с более высоким содержанием клетчатки, а не увеличивать объем текущего рациона.

Свободный доступ к еде как фактор стресса

Миска, которая постоянно полна, лишает собаку естественных биоритмов. В дикой природе хищники едят циклично. Постоянное наличие еды размывает границы чувства насыщения: собака начинает жевать от скуки, точно так же, как люди перекусывают перед телевизором. Это приводит к метаболической путанице и нарушению работы инсулиновой системы.

Кроме того, еда в свободном доступе делает невозможным отслеживание аппетита. Если вы заметите, что питомец вдруг отказывается от пищи, имея четкий график, вы сразу поймете, что он заболел. При "шведском столе" вы узнаете о болезни, когда симптомы станут критическими. Режим кормления (утром и вечером) помогает дисциплинировать не только ЖКТ, но и психику животного.

"Ожирение часто идет рука об руку с дефицитом активности. Прогулка на 15 минут "по делам" не является физической нагрузкой. Для поддержания здорового веса собаке необходимы активные фазы — бег, игры с сородичами или апортировка. Если питомец уже набрал лишнее, мы начинаем с плавания или постепенного увеличения шага, чтобы не "убить" сердце и суставы избыточным весом при резком старте".

врач-ветеринар, специалист по диагностике и профилактике заболеваний животных Сергей Ермаков

Ловушка "пустых" калорий и лакомств

Лакомства должны составлять не более 10% от суточного рациона, но на практике эта цифра часто доходит до 30-40%. Мы даем вкусняшку за выполненную команду (или просто так), забывая, что каждый кусочек — это энергия. Когда собака показывает привязанность, нам хочется ответить тем же, и рука тянется к упаковке с сушеным мясом или печеньем.

Решение простое: если вы планируете тренировку с большим количеством поощрений, вечерняя порция основного корма должна быть уменьшена на соответствующий объем. Выбирайте качественные диетические лакомства с низким содержанием жира или используйте в качестве поощрения часть суточной нормы самого сухого корма.

Еда со стола: почему это опасно

Кусочек пиццы, остаток котлеты или корочка хлеба кажутся нам мелочью, но для метаболизма собаки это настоящая "калорийная бомба". Человеческая еда перенасыщена солью, сахаром, специями и скрытыми жирами, которые не только ведут к ожирению, но и провоцируют панкреатит. Специализированные корма сбалансированы по макронутриентам, в то время как домашние "угощения" нарушают этот баланс.

Вместо того чтобы делиться ужином, изучите привычки и инстинкты своего любимца — часто за требованием еды стоит желание внимания или игрового контакта. Попробуйте заменить подачку броском мяча или сеансом чесания за ухом.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Как понять, что у собаки есть лишний вес?
Прощупайте ребра: в норме они должны легко чувствоваться под небольшим слоем жира. Если вам приходится сильно давить, чтобы нащупать кость, — это ожирение.

Можно ли просто уменьшить порцию корма вдвое?
Нет, это опасно дефицитом витаминов. Нужно переходить на специальные ветеринарные линейки "Light" или "Obesity".

Зависит ли склонность к ожирению от породы?
Да, лабрадоры, бигли и мопсы генетически более склонны к перееданию и медленному обмену веществ.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

