Бекон и сыр вредят сердцу собаки — привычка угощать выходит боком

Многие владельцы искренне считают, что кусочек со стола — это проявление заботы. Собака смотрит преданными глазами, и отказаться трудно. Однако привычка делиться человеческой едой нередко становится незаметной причиной набора веса. Об этом сообщает портал topetmou со ссылкой на данные британского зоомагазина Pet Range.

Почему "невинные" перекусы опасны

Исследование Pet Range показало: одна из ключевых причин роста ожирения у собак — регулярные угощения человеческой пищей. Проблема не всегда в самом продукте, а в его калорийности и способе приготовления — жарке на масле, добавлении соли и жиров.

По данным опроса распространённости ожирения домашних животных 2022 года, почти 60% собак в США имеют избыточный вес или страдают ожирением. Особенно предрасположены такие породы, как мопс, бигль, лабрадор-ретривер, голден ретривер и кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

"Большинство из нас не осознаёт, насколько калоричным может быть наш корм, особенно когда речь идёт о маленьких собаках и породах, более склонных к ожирению, — объясняет Лиза Мелвин, представитель Pet Range. — Для таких собак, как мопс, одна колбаса может покрыть почти половину рекомендуемого дневного потребления калорий".

Небольшая собака весом до 5 кг нуждается всего в 165-328 калориях в сутки. Даже несколько кусочков "со стола" способны превысить эту норму.

Шесть продуктов, которые особенно способствуют набору веса

Бекон и переработанное мясо. Высокое содержание жира и соли делает такие продукты чрезмерной нагрузкой для поджелудочной железы и сердца. Омлеты и жареные яйца. Яйцо само по себе питательно, но приготовленное с маслом становится калорийной "бомбой". Сыр и жирные молочные продукты. Они калорийны, а многие собаки плохо переносят лактозу, что может вызывать расстройства пищеварения. Хлеб и выпечка. Рафинированные углеводы не приносят пользы и формируют привычку выпрашивать еду. Паста. Источник простых углеводов, которые при частом употреблении способствуют накоплению жира. Белый рис при регулярном кормлении. Может быть полезен кратковременно, но при систематическом включении создаёт избыток углеводов.

"Бекон и подобные продукты калорийно несоразмерны для организма собаки и создают серьёзную нагрузку на поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему", — отмечает доктор Карен Беккер, ветеринар, специализирующаяся на профилактической и холистической медицине.

Яйца допустимы в умеренном количестве: для маленькой собаки — до половины варёного яйца раз в неделю, для средней — одно яйцо раз в неделю, для крупной — до одного яйца 1-2 раза в неделю.

Не только питание: роль стресса и образа жизни

Эксперты подчёркивают, что на вес влияет не только рацион. Хронический стресс также способствует накоплению жира. Регулярная физическая активность, стабильный режим дня и умственная стимуляция помогают поддерживать метаболический баланс.

Снижение веса должно происходить постепенно и под контролем ветеринара. Резкие ограничения недопустимы. Увеличение прогулок, отказ от человеческих перекусов и чёткий режим кормления — основные шаги к нормализации веса.

Здоровье собаки определяется не размером порций со стола, а качеством её рациона и образом жизни. Настоящая забота — это контроль калорий, движение и внимание к потребностям питомца, которые обеспечивают ему долгую и активную жизнь.