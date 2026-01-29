Когти собаки выдают проблему раньше боли: один звук при ходьбе — тревожный сигнал

Когти собаки редко попадают в список "срочных дел", пока не начинаются проблемы. Многие питомцы нервничают, когда хозяин берёт лапу и щипчики, и это превращает обычный уход в стресс для всех. Но именно по когтям часто видно, что собаке стало неудобно или даже больно. Об этом сообщает topetmou.

Какие признаки подскажут, что что-то не так

Самый заметный сигнал — изменения в походке. Слишком длинные когти мешают опоре: пёс может чаще поскальзываться, спотыкаться, осторожничать на лестнице, хуже запрыгивать на диван или избегать активных игр. Иногда когти начинают стучать по полу при каждом шаге — обычно это значит, что со стрижкой уже затянули.

Ещё один тревожный момент — сколы и трещины. Коготь может повредиться после активных прогулок, копания, резкого рывка или неудачного прыжка. Даже небольшой надлом способен цепляться и дальше "раскрывать" травму, а если собака резко отдёргивает лапу и не даёт осмотреть её, это повод отнестись к ситуации серьёзно.

На что обратить внимание при осмотре лап

Иногда проблема выдаёт себя тем, что когти цепляются за поводок, одеяло, лежанку и любую ткань. Особенно часто это случается с прибылым когтем, который не стачивается так активно и может закручиваться внутрь, доставляя дискомфорт.

Показательны и изменения внешнего вида. Если коготь внезапно изменил цвет, это может быть следствием микротравмы и подсохшей крови, поэтому стоит осмотреть место отдыха питомца и пол в доме, чтобы не пропустить следы. Не менее важен запах: резкий "не лапный" аромат, влажность, липкость или выделения вокруг когтя могут указывать на воспаление. Такое нередко развивается после незаметной ранки или на фоне раздражения кожи.

Как действовать, чтобы не ухудшить ситуацию

Лучшее решение — профилактика и спокойная привычка к процедуре. Собаку полезно заранее приучать к прикосновениям к лапам: короткие сессии, похвала, лакомство и отсутствие спешки обычно работают лучше, чем попытка "сделать всё за раз". Если вы не уверены, где проходит чувствительная часть когтя и как часто нужна стрижка, безопаснее попросить показать технику у ветеринара или грумера и первые разы сделать вместе со специалистом.

Если коготь уже сломан, не стоит оставлять его "как есть" в надежде, что он сам сточится. Аккуратное устранение повреждённого края снижает риск дальнейшего раскола и помогает собаке снова нормально опираться на лапу. А при изменении цвета, запаха, положения когтя или если питомец не позволяет даже дотронуться до лапы, правильнее как можно быстрее получить консультацию врача.

Регулярный контроль когтей — это не косметика, а часть заботы о движении и комфорте собаки: чем раньше вы заметите изменения, тем проще решить проблему без лишнего стресса.