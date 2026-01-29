Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Поцелуй собаки
Поцелуй собаки
© flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована вчера в 23:51

Когти собаки выдают проблему раньше боли: один звук при ходьбе — тревожный сигнал

Когти собаки редко попадают в список "срочных дел", пока не начинаются проблемы. Многие питомцы нервничают, когда хозяин берёт лапу и щипчики, и это превращает обычный уход в стресс для всех. Но именно по когтям часто видно, что собаке стало неудобно или даже больно. Об этом сообщает topetmou.

Какие признаки подскажут, что что-то не так

Самый заметный сигнал — изменения в походке. Слишком длинные когти мешают опоре: пёс может чаще поскальзываться, спотыкаться, осторожничать на лестнице, хуже запрыгивать на диван или избегать активных игр. Иногда когти начинают стучать по полу при каждом шаге — обычно это значит, что со стрижкой уже затянули.

Ещё один тревожный момент — сколы и трещины. Коготь может повредиться после активных прогулок, копания, резкого рывка или неудачного прыжка. Даже небольшой надлом способен цепляться и дальше "раскрывать" травму, а если собака резко отдёргивает лапу и не даёт осмотреть её, это повод отнестись к ситуации серьёзно.

На что обратить внимание при осмотре лап

Иногда проблема выдаёт себя тем, что когти цепляются за поводок, одеяло, лежанку и любую ткань. Особенно часто это случается с прибылым когтем, который не стачивается так активно и может закручиваться внутрь, доставляя дискомфорт.

Показательны и изменения внешнего вида. Если коготь внезапно изменил цвет, это может быть следствием микротравмы и подсохшей крови, поэтому стоит осмотреть место отдыха питомца и пол в доме, чтобы не пропустить следы. Не менее важен запах: резкий "не лапный" аромат, влажность, липкость или выделения вокруг когтя могут указывать на воспаление. Такое нередко развивается после незаметной ранки или на фоне раздражения кожи.

Как действовать, чтобы не ухудшить ситуацию

Лучшее решение — профилактика и спокойная привычка к процедуре. Собаку полезно заранее приучать к прикосновениям к лапам: короткие сессии, похвала, лакомство и отсутствие спешки обычно работают лучше, чем попытка "сделать всё за раз". Если вы не уверены, где проходит чувствительная часть когтя и как часто нужна стрижка, безопаснее попросить показать технику у ветеринара или грумера и первые разы сделать вместе со специалистом.

Если коготь уже сломан, не стоит оставлять его "как есть" в надежде, что он сам сточится. Аккуратное устранение повреждённого края снижает риск дальнейшего раскола и помогает собаке снова нормально опираться на лапу. А при изменении цвета, запаха, положения когтя или если питомец не позволяет даже дотронуться до лапы, правильнее как можно быстрее получить консультацию врача.

Регулярный контроль когтей — это не косметика, а часть заботы о движении и комфорте собаки: чем раньше вы заметите изменения, тем проще решить проблему без лишнего стресса.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дома кошке не так безопасно, как кажется: эти привычные вещи могут навредить незаметно 28.01.2026 в 14:08

Эксперт Лидия Лопес перечисляет 6 скрытых опасностей в квартире для кошки: окна, токсичные средства, растения, провода, таблетки и курение — что делать.

Читать полностью » Их боятся ещё до знакомства: репутация этих собак оказалась страшнее их настоящего характера 28.01.2026 в 0:40

Крупные и мощные собаки часто вызывают страх из-за внешности и репутации. Почему одни породы пугают сильнее других и как стереотипы искажают реальность.

Читать полностью » Алкоголь вызывает у собак тяжёлую интоксикацию даже в малых дозах — topetmou 27.01.2026 в 20:01
Отвлеклась на минуту — собака попробовала это из кружки: последствия оказались серьёзными

Собаки и напитки: от алкоголя и кофеина до шоколада и подсластителей — один глоток может вызвать тяжёлые симптомы. Что делать и как предотвратить.

Читать полностью » Дом превращается в поле боя: почему невоспитанная собака берет власть в семье 27.01.2026 в 16:32

Кинолог Константин Карапетьянц объяснил NewsInfo, почему собаку необходимо воспитывать под конкретного хозяина.

Читать полностью » Кошки ориентируются по запахам, как по карте местности 27.01.2026 в 13:11
Нашлась кошка после исчезновения — и стало понятно, что ведёт её домой лучше любого навигатора

Кошка может исчезнуть на дни или месяцы и внезапно появиться дома — не магия, а обоняние, феромоны, слух, сумеречное зрение и пространственная память ведут её обратно.

Читать полностью » Совместная жизнь с кошкой поддерживает психическое здоровье — Le Mag du Chat 27.01.2026 в 12:42
Живёт рядом — и лечит без рецепта: пушистый ритуал, который стабилизирует эмоции каждый день

Кошка способна стать источником спокойствия и эмоциональной опоры в повседневной жизни. Как ее поведение и привычки влияют на психическое здоровье человека.

Читать полностью » Кормление только сухим кормом может навредить здоровью кошки — ветеринары 27.01.2026 в 10:39
Кошка объявила бойкот влажному корму: привычка маскирует риски и медленно подтачивает здоровье

Почему кошки отказываются от влажного корма, чем опасен однообразный рацион и как без давления помочь питомцу принять более сбалансированное питание.

Читать полностью » Резкие изменения режима вызывают раздражение у кошек — фелинологи 26.01.2026 в 19:25
Кошка злится "на ровном месте" — на самом деле её выводят из себя эти мелочи

Недовольство вашей кошки может скрывать серьезные проблемы. Узнайте о 6 триггерах, которые вызывают стресс у питомцев и как это исправить.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зимой цветы дома почти исчезли — а цикламен выдал "шапку" бутонов: секрет в правильном месте
Авто и мото
Ремень безопасности больше не “один для всех”: Volvo внедряет умную систему с датчиками
Еда
Добавляю в куриные крылышки один напиток — гости в шоке от вкуса: липкие, румяные и улетают мгновенно
Туризм
Крым, о котором не рассказывают на пляжах: эти маршруты возвращают тишину и ощущение уединения
Туризм
Сон как роскошь XXI века: новый формат отдыха обещает перезагрузку без длинного отпуска
Красота и здоровье
Телефон перед сном не всегда враг: в каких случаях экран реально успокаивает и “выключает” мысли
Красота и здоровье
Яркая помада после 50 может старить: замените тон на этот — и губы выглядят моложе
Спорт и фитнес
Просыпаюсь с “деревянной” спиной — делаю 5 движений прямо в постели: тело включается за 10 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet