Собака грызет лапу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 0:16

Узнала, как лечить миозит у собаки — об этом стоит знать каждому владельцу

Миозит у собак диагностировали у 10% немецких овчарок — ветеринары

Миозит у собак — это заболевание, которое затрагивает не только жевательные мышцы, но и другие части тела, например, мимические мышцы и даже глаза. Этот недуг, относящийся к аутоиммунным заболеваниям, может быть достаточно тяжёлым и приводить к серьёзным последствиям для здоровья питомца. Главным симптомом миозита является трудность в жевании, что затрудняет процесс принятия пищи. Однако диагностика заболевания не всегда происходит быстро, поскольку первые признаки миозита схожи с проявлениями других болезней, и владельцы часто не понимают серьёзности ситуации. Об этом сообщает patasdacasa.com.br.

Что такое миозит у собак?

Миозит у собак представляет собой заболевание, при котором организм начинает атаковать собственные мышцы. Это аутоиммунное расстройство может привести к воспалению мышечных тканей, а со временем — к их атрофии. Причины развития миозита у собак до конца не изучены, но существует мнение, что предшествующие инфекции или воспаления могут повысить вероятность его появления. Разновидностей миозита несколько, но наиболее распространённым является жевательный миозит.

Это заболевание затрагивает те мышцы, которые отвечают за жевание, а именно жевательные, височные и крыловидные мышцы. Иммунная система животного вырабатывает антитела, которые начинают атаковать волокна М2, составляющие эти мышцы, что нарушает нормальную функцию жевания. Хотя миозит может развиться у собак разных пород, чаще всего он встречается у немецких овчарок, ротвейлеров, карликовых пинчеров и доберманов.

Симптомы жевательного миозита у собак

Симптоматика жевательного миозита у собак может варьироваться в зависимости от стадии заболевания. Оно может быть острым или хроническим, и на каждой стадии проявляется по-разному.

Острая фаза заболевания

На стадии обострения у собаки обычно наблюдаются такие симптомы:

  1. Проблемы с жеванием и глотанием пищи.

  2. Боль в области челюсти.

  3. Отёк жевательных мышц.

  4. Лихорадка.

  5. Увеличение лимфатических узлов.

  6. Сжатие рта (тризм нижней челюсти) и обильное слюнотечение.

Кроме того, в этом периоде можно заметить, что глаза собаки начинают выпучиваться (экзофтальм). Это происходит из-за отёка в области глаз, что приводит к сильному натяжению зрительного нерва и даже может вызвать частичную потерю зрения.

Хроническая стадия заболевания

Когда болезнь переходит в хроническую форму, симптомы становятся более выраженными. Жевательные мышцы начинают значительно атрофироваться, а глаза собаки становятся сильно запавшими. В этом случае животное, как правило, не может полностью открыть пасть, и страдает от серьёзных проблем с приёмом пищи.

Что делать, если у вашей собаки трудно сжимаются челюсти и она пускает слюни?

Если у вашей собаки возникают проблемы с жеванием, сжатием пасти или её челюсти сильно сжимаются, следует немедленно обратиться к ветеринару. Несмотря на то, что симптомы могут проявляться не слишком ярко в начале болезни, в хронической стадии они становятся гораздо более заметными. Паниковать не стоит, но важно как можно быстрее показать питомца специалисту.

Для диагностики миозита ветеринар обычно исключает другие заболевания, после чего может провести биопсию жевательной мышцы (в частности, височной). Анализ поможет определить, повреждены ли волокна М2. Также специалист может назначить дополнительные исследования, такие как рентген, МРТ или анализы крови, для более точного установления диагноза.

Лечение миозита у собак

Миозит у собак лечится с использованием кортикостероидов. Эти препараты подавляют активность иммунной системы, что помогает нормализовать работу поражённых мышц. Лечение, как правило, достаточно эффективное, но оно требует индивидуального подхода. Дозировка и продолжительность лечения могут варьироваться в зависимости от состояния животного.

У некоторых собак лечение может быть краткосрочным, в то время как у других оно требует постоянного применения препаратов. Это связано с тем, что в некоторых случаях заболевание может переходить в хроническую форму и требовать пожизненной терапии. Регулярные ветеринарные осмотры в процессе лечения помогают отслеживать состояние животного и предотвращать рецидивы.

Как кормить собаку с миозитом?

Проблемы с жеванием, возникающие из-за миозита, делают приём пищи для собаки настоящей проблемой. Она не может нормально пережёвывать пищу, что влияет на её питание и общее состояние. В таких случаях рекомендуется использовать влажный корм. Он представляет собой пастообразную пищу, которая легче проглатывается, так как не требует интенсивного жевания.

Если кормить собаку сухим кормом невозможно, влажные продукты становятся отличной альтернативой. В отдельных случаях ветеринар может порекомендовать использование специальной пищеводной трубки для кормления животного.

Как предотвратить миозит у собак?

На данный момент существует несколько методов профилактики миозита, но стопроцентной гарантии, что болезнь не возникнет, нет. Важно поддерживать хорошее здоровье питомца, следить за его иммунной системой и по возможности избегать инфекционных заболеваний. Регулярные осмотры у ветеринара помогут выявить заболевание на ранних стадиях, что повысит шансы на успешное лечение.

Плюсы и минусы лечения миозита у собак

Плюсы Минусы
Эффективность кортикостероидов при правильном применении Необходимость постоянного контроля дозировки препаратов
Возможность полного восстановления при своевременном лечении При длительном применении препаратов возможны побочные эффекты
Возможность использования влажного корма для облегчения кормления Трудности в диагностике на ранних стадиях заболевания

FAQ

  1. Как выбрать корм для собаки с миозитом?
    Владелец собаки должен выбрать корм, который легко проглатывается и не требует сильного жевания, например, влажный корм.

  2. Сколько стоит лечение миозита у собаки?
    Стоимость лечения зависит от стадии заболевания и необходимости в длительном применении препаратов. Консультация с ветеринаром поможет оценить возможные затраты.

  3. Что лучше: лечение кортикостероидами или хирургия?
    В большинстве случаев лечение кортикостероидами эффективно, но в отдельных ситуациях может понадобиться хирургическое вмешательство для устранения последствий заболевания.

Мифы и правда

  1. Миф: Миозит у собак можно вылечить только операцией.
    Правда: Миозит в большинстве случаев лечится с помощью кортикостероидов, и операция требуется лишь в редких случаях.

  2. Миф: Миозит у собак всегда приводит к слепоте.
    Правда: Хотя миозит может вызывать проблемы с глазами, в большинстве случаев болезнь не приводит к полной потере зрения.

Интересные факты

  1. Миозит у собак — редкое, но достаточно тяжёлое заболевание, которое чаще всего затрагивает крупных собак.

  2. Правильная диагностика миозита важна для успешного лечения — чем раньше будет установлен диагноз, тем быстрее начнётся восстановление.

  3. Хотя миозит у собак может быть врождённым, большинство случаев связано с аутоиммунными процессами или инфекциями.

Исторический контекст

Миозит у собак был впервые описан в середине XX века, когда ветеринары начали замечать, что некоторые заболевания мышц имеют аутоиммунную природу. С тех пор болезни этой группы начали более подробно исследоваться, и в итоге были разработаны методы их лечения, включая использование кортикостероидов.

