Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 15:15

Пёс нервничал при виде намордника — несколько шагов изменили реакцию полностью

Резкое надевание намордника закрепляет страх у собаки — кинологи

Собака может сопротивляться наморднику так, будто вы предлагаете ей наказание, хотя на деле это всего лишь инструмент безопасности. Намордник помогает в поездках, на людных улицах и в ситуациях, когда животному больно или его нужно лечить без риска укуса. Если при виде аксессуара питомец нервничает и пытается сорвать его лапой, это ещё не приговор — чаще всего помогает спокойное привыкание шаг за шагом.

Зачем намордник и почему важно приучить заранее

Ношение намордника не означает, что собака агрессивна. Он может быть обязательным для собак 1-й или 2-й категории, а также требуется при поездках с собакой в общественном транспорте — независимо от породы и возраста. Кроме того, в непредвиденных случаях намордник позволяет безопаснее проводить осмотр, обработку ран или другие процедуры, когда питомец испытывает стресс и может реагировать резко.

Главная ошибка — пытаться "надеть и переждать". Если намордник становится символом неприятного опыта, собака начнёт избегать его ещё сильнее. Гораздо лучше превратить аксессуар в нейтральный предмет, а затем — в предвестник чего-то хорошего.

Как выбрать подходящий намордник

Для длительных прогулок и поездок важен комфорт: собаке должно быть удобно дышать с открытой пастью, пить и брать лакомства. Поэтому предпочтение обычно отдают "корзинным" моделям, а мягкие нейлоновые варианты, которые мешают нормальному дыханию, подходят только на очень короткое время и не для регулярного ношения.

Не менее важен размер. Слишком тесный намордник натирает и вызывает боль, слишком свободный легко сбрасывается. Если вы сомневаетесь, лучше подобрать размер вместе с ветеринаром или кинологом — правильно сидящий аксессуар собака принимает заметно легче.

Привыкание без стресса: 11 шагов

  1. Сначала просто покажите намордник и поощрите любой интерес к нему.
  2. Если собака насторожена, оставьте предмет на полу и дождитесь, когда она сама подойдёт понюхать.
  3. Кладите лакомство внутрь, чтобы питомец сам просовывал морду без попыток застегнуть ремешок.
  4. Повторяйте короткие сессии, пока движение "нос внутрь" не станет спокойным и уверенным.
  5. Начните добавлять выдержку: не сразу отдавайте лакомство, пусть собака подождёт пару секунд.
  6. Постепенно увеличивайте паузу до 10-15 секунд, сохраняя спокойный темп.
  7. Только после этого коротко застегните намордник, сразу дайте лакомства и тут же снимите.
  8. Ежедневно понемногу увеличивайте время ношения, но без рывков и "проверок на терпение".
  9. Когда дома всё получается, переходите к коротким прогулкам и хвалите за спокойное поведение.
  10. Не пропускайте этапы: лучше несколько раз повторить предыдущий шаг, чем спровоцировать срыв.
  11. Даже после успеха возвращайте намордник время от времени в игре или на прогулке, чтобы закрепить позитивную привычку.

Что делать, если прогресса нет

Если вы действуете терпеливо, а собака всё равно паникует, замирает или пытается отчаянно сорвать намордник, стоит подключить специалиста. Ветеринар поможет исключить болезненные причины дискомфорта, а кинолог или зоопсихолог — выстроить план десенсибилизации под конкретный характер питомца. В итоге цель простая: намордник должен восприниматься как обычная амуниция, а не как сигнал угрозы.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

