Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Йоркширский терьер
Йоркширский терьер
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 5:04

Пудели и йоркширы не стареют: вот что делаю для своей собаки, чтобы она прожила больше 15 лет

Мелкие породы собак живут дольше — ветеринары

Собаки — верные спутники человека, но, к сожалению, их жизнь не бывает долгой. Средняя продолжительность жизни собак составляет около 11 лет, но существует значительная разница в зависимости от породы. Некоторые собаки могут дожить до 17 лет и более, в то время как другие не достигают и 5 лет. Исследования показывают, что продолжительность жизни зависит от множества факторов, включая генетику, размер породы, а также окружающие условия.

Продолжительность жизни собак разных пород

Долгожители среди собак

Некоторые породы собак известны своей долгожительностью. К примеру, джек-рассел терьер — это порода с хорошей продолжительностью жизни, которая в среднем составляет 12,7 лет. Эти собаки имеют высокую физическую активность и хорошее здоровье, что способствует долголетию. Также долгожителями являются йоркширские терьеры, пудели, а также таксы. У всех этих пород есть общие черты, такие как небольшие размеры и естественная, гармоничная форма тела, что способствует их долговечности.

Короткая жизнь у некоторых пород

На противоположном конце спектра находятся породы, которые живут значительно меньше. Например, французский бульдог — очень популярная порода, но средняя продолжительность жизни этих собак значительно ниже, чем у многих других. Это связано с их особенностями строения: короткая морда и тяжелое тело создают нагрузку на дыхательную систему и суставы, что сокращает продолжительность жизни. Похожие проблемы наблюдаются у мопсов и английских бульдогов.

Почему одни породы живут дольше?

Генетика и анатомия

Основным фактором, определяющим продолжительность жизни собак, является генетика. Но есть и другие факторы, которые могут влиять на здоровье и долговечность. Например, собаки с длинной мордой и подвижным телом (например, терьеры) имеют лучшие шансы на долгую жизнь, в то время как породы с короткими мордами (мопсы, французские бульдоги) сталкиваются с проблемами дыхания и терморегуляции, что снижает их жизнеспособность.

Влияние кастрации

Недавние исследования показывают, что кастрация может способствовать увеличению продолжительности жизни собак, особенно у самок. Это помогает избежать различных заболеваний репродуктивной системы и уменьшает риск возникновения опухолей.

Качество питания и активность

Качественное питание и регулярные физические нагрузки играют важную роль в продолжительности жизни собак. Собака, страдающая от ожирения, будет испытывать дополнительную нагрузку на сердце, суставы и внутренние органы. Поэтому важно следить за весом питомца, избегать перекорма и обеспечивать достаточную физическую активность.

Как улучшить продолжительность жизни вашего питомца?

1. Обеспечьте правильное питание

Важно кормить собаку сбалансированным кормом, который содержит все необходимые витамины и минералы. Дополнительные добавки и витамины, такие как омега-3 жирные кислоты, кальций и витамины A и D, могут способствовать улучшению здоровья собаки и продлить её жизнь.

2. Регулярная физическая активность

Умеренные физические нагрузки, такие как прогулки и игры на свежем воздухе, помогут поддерживать хорошую физическую форму и предотвратят проблемы с лишним весом.

3. Профилактика заболеваний

Регулярные осмотры у ветеринара и профилактические прививки помогут избежать многих заболеваний, которые могут сократить продолжительность жизни собаки. Также важно следить за состоянием зубов, так как заболевания зубов могут привести к более серьезным проблемам с органами.

4. Стремитесь к умеренности

Как в питании, так и в активности — умеренность всегда будет лучшей стратегией. Нельзя перегружать собаку слишком большими физическими нагрузками или наоборот, оставлять её без движения.

Часто задаваемые вопросы

Какой срок жизни у собак мелких пород?

Мелкие породы собак, как правило, живут дольше крупных. Средняя продолжительность жизни мелких собак составляет около 12-15 лет.

Могут ли заболевания сокращать продолжительность жизни собак?

Да, такие заболевания, как сердечная недостаточность, диабет или артрит, могут сократить жизнь собаки, если их не лечить или не проводить профилактику.

Как выбрать собаку с долгой продолжительностью жизни?

Обратите внимание на породы, которые характеризуются хорошей физической формой, отсутствием генетических заболеваний и меньшими размерами. Проконсультируйтесь с ветеринаром или заводчиком, чтобы выбрать оптимальную породу для вашего образа жизни.

Мифы и правда

Миф: собака крупной породы всегда живет меньше.
Правда: хотя крупные породы имеют более короткую продолжительность жизни, это не всегда так. Некоторые крупные породы могут жить до 12-14 лет при правильном уходе.

Миф: кастрация всегда сокращает жизнь собак.
Правда: кастрация, наоборот, может увеличить продолжительность жизни, особенно у самок, снижая риск заболеваний репродуктивной системы.

3 интересных факта

  1. Малые породы, такие как джек-рассел терьер или йоркширский терьер, могут жить до 16 лет и дольше.

  2. Кастрация собак, особенно самок, может продлить их жизнь на несколько лет.

  3. Здоровье зубов влияет на продолжительность жизни: собаки с чистыми зубами живут дольше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Голуби использовали магнитное поле Земли для доставки сообщений вчера в 21:11
Голуби спасали людей в самых трудных условиях войны — вот как они это делали

Голуби — не только символ мира и любви, но и важный элемент человеческой истории, особенно в области коммуникации. От древних времен до мировых войн, эти удивительные птицы спасали жизни и помогали передавать важнейшие сообщения. Узнайте, как почтовые голуби выполняли свою важную роль и какие удивительные способности они использовали для этого.

Читать полностью » Доктор Смит: кошки тяжело переживают утрату другого питомца вчера в 20:17
Я думал, что кошки не переживают утрату — пока не увидел, как моя кошка горюет

Как переживают потерю домашних животных кошки и другие животные? Научные исследования показывают, что даже кошки могут испытывать горе и выражать его через изменения в поведении. Узнайте, как они переживают утрату.

Читать полностью » Игры с препятствиями в саду развивают координацию и выносливость у собак вчера в 19:16
Мой сад стал игровым полем для собаки: 5 идей для активного отдыха питомца

Вот как создать идеальное пространство для игр вашей собаки в саду. Мы предложим идеи для активного отдыха питомца, которые подойдут для разных возрастов и уровней активности.

Читать полностью » Эколог Энтони: слоны проявляют скорбь, прощаясь с погибшими сородичами вчера в 18:13
Слоны скорбят по погибшим сородичам, как люди — удивительные ритуалы прощания

Исследования показали, что некоторые животные, такие как слоны, демонстрируют ритуалы скорби, напоминающие человеческие похороны. Узнайте, как эти удивительные существа прощаются с погибшими сородичами.

Читать полностью » Кролики нуждаются в регулярном уходе для поддержания здоровья и счастья вчера в 17:15
Я избавилась от проблем со здоровьем у своего кролика: вот что нужно знать

Хотите, чтобы ваш кролик был здоров и счастлив? Узнайте, какие условия нужно создать для его комфорта, как избежать распространённых проблем со здоровьем и на что обращать внимание.

Читать полностью » Кошки отказываются от лотка при стрессе — ветеринары вчера в 16:32
Кошка игнорирует лоток — простая ошибка, из-за которой дом в хаосе: раньше не знала, теперь всегда так

Кошка перестала ходить в лоток? Разбираем причины, которые чаще всего вызывают такие промахи, и способы безопасно вернуть питомца к привычному туалету.

Читать полностью » Собаки часто пугаются новогодних салютов — ветеринары вчера в 15:29
Беру собаку в гости на Новый год — и стресс исчезает за минуты: жаль, раньше не знала

Стоит ли идти в гости в новогоднюю ночь, если дома ждёт собака, или лучше пригласить близких к себе? Разбираемся, как сделать праздник комфортным для всех.

Читать полностью » Трёхцветные кошки символизируют удачу — фольклористы вчера в 14:25
Выбрала трёхцветную кошку — дом наполнился гармонией, а секреты окрасов открылись сами

Узнайте, какие сочетания кошачьих окрасов считаются символами удачи, защиты и карьерного роста, и как выбрать питомца, который усилит вашу энергетику.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Чрезмерный полив кактусов приводит к их гибели — агроном
Авто и мото
Крупные страны планируют отказ от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030–2035 годам — аналитики индустрии
Красота и здоровье
Важность определения вида кашля перед лечением подчеркнули врачи
Спорт и фитнес
Эрин Курдила выиграла женский триатлон в Нью-Джерси — журналист Шейла Монаган
Садоводство
Прохладное место помогает ёлке сохранять хвою дольше, заявил садовник Джек Стокс
Культура и шоу-бизнес
Ремейк "Голого пистолета" 2025 года потерял комедийную живость — режиссёр оригинала Дэвид Цукер
Садоводство
Грибные комарики размножаются во влажной питательной почве
Культура и шоу-бизнес
Том Круз сочувствует Николь Кидман после развода с Китом Урбаном — инсайдеры International Business
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet