Красивая собака бордер-колли
Красивая собака бордер-колли
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:05

Заметил зимой, как пёс вылизывает пол и ковёр — оказалось, он "ищет" совсем не то, о чём думала

Если зимой ваш пёс вдруг начинает настойчиво вылизывать пол или ковёр, это выглядит странно и даже немного тревожно. Часто хозяева списывают такое поведение на "привычку", хотя у собаки обычно есть причина. В холодный сезон меняются маршруты, запахи и сама нагрузка на питомца, поэтому реакции становятся заметнее. Об этом сообщает iReceptar.

Что собака "ищет" языком

Язык для собаки — не только про еду. Он помогает собирать микрочастицы и "читать" информацию об окружении, когда одних нюхательных сигналов не хватает. Зимой химические реагенты и соль, которыми посыпают тротуары, могут перебивать естественные запаховые следы, по которым собака ориентируется. Из-за этого некоторым животным сложнее получать привычную сенсорную "картину" на улице, и они начинают добирать стимулы дома, исследуя поверхности языком.

Почему реагенты усугубляют ситуацию

Соль и противогололёдные смеси нередко раздражают кожу подушечек лап: они сушат ткани, могут вызывать трещины и жжение. Вернувшись домой, пёс пытается "смыть" неприятные ощущения — вылизывает лапы, а иногда переключается на пол и ковры. Дополнительный риск в том, что при вылизывании собака может проглотить соль и реагенты, а это способно привести к расстройству желудка и нарушению баланса электролитов при значительном количестве.

Когда дело не только в соли

Постоянное облизывание поверхностей бывает и признаком нехватки активности: зимой прогулки часто короче, а игр и новых впечатлений меньше. Тогда лизание становится способом занять себя и снять напряжение. Ветеринарные обзоры также отмечают, что навязчивое "лизание пола" иногда связано с тошнотой или дискомфортом в ЖКТ, особенно если поведение сопровождается слюнотечением или рвотой. В таких случаях важно смотреть на общую картину, а не на один симптом.

Как помочь питомцу безопасно

  1. После каждой прогулки промывайте лапы тёплой водой и вытирайте насухо, а на улицу по возможности используйте ботинки или защитный бальзам.
  2. Добавьте "домашнюю стимуляцию": короткие тренировки, поиск лакомств, игрушки-головоломки, чтобы снизить скуку.
  3. Наблюдайте за частотой: если лизание усиливается, появляется вялость, рвота, понос или собака постоянно вылизывает лапы до покраснения, лучше не затягивать с консультацией у ветеринара.

Зимняя привычка лизать пол часто оказывается сигналом о дискомфорте или нехватке впечатлений, а не "странностью характера". Если убрать раздражители, вернуть собаке больше активности и следить за самочувствием, поведение обычно становится реже и спокойнее. При сомнениях правильнее проверить здоровье: так вы сохраните питомцу комфорт и избежите неприятных осложнений.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

