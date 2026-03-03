Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лапы собаки
© freepik.com by freestockcenter is licensed under Public domain
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 9:22

Невидимый враг под подушечками: обычная пыльца заставляет питомцев страдать от зуда

Весной, когда воздух наполняется ароматом распускающихся почек и свежей травы, многие собаки начинают чаще облизывать лапы. Это не просто привычка — под лапами скапливается пыльца, которая раздражает кожу, вызывая зуд. Ветераны-кинологи вспоминают случаи, когда после прогулок по парку питомцы часами не отходили от миски с водой, пытаясь унять дискомфорт. Пыльца деревьев и трав, особенно в периоды пиковых концентраций, проникает в мелкие трещинки на подушечках, провоцируя аллергическую реакцию. Владельцы часто списывают это на грязь или паразитов, но игнорирование сигнала может привести к воспалениям и хроническому стрессу для животного.

Проблема усугубляется линькой и повышенной влажностью почвы, где размножаются споры плесени. По наблюдениям специалистов, собаки с чувствительной кожей страдают первыми: подушечки краснеют, появляется отек, а облизывание перерастает в самоповреждение. Раннее вмешательство — ключ к комфорту питомца, ведь аллергия не проходит сама, а требует комплексного подхода: от гигиены до корректировки рациона.

"Облизывание лап — классический признак контактной аллергии на пыльцу или плесень. Сначала осматриваем кожу: покраснение, эрозии? Исключаем эктопаразитов под микроскопом. Если аллерген подтвержден, начинаем с протирания лап влажными салфетками с хлоргексидином после каждой прогулки и купания раз в неделю гипоаллергенным шампунем".

врач-ветеринар, эксперт по здоровью и уходу за домашними животными Марина Черкасова

Почему собака облизывает лапы весной

Облизывание лап — инстинктивная реакция на раздражитель, подобная тому, как человек чешет зудящее место. Весной концентрация пыльцы в воздухе взлетает в 10-20 раз, оседая на шерсти и лапах во время прогулок. Этологи объясняют: собака лижет, чтобы удалить антиген, но слюна усиливает контакт, усугубляя воспаление. Если игнорировать, развиваются дерматиты с трещинами, инфекциями и даже хромотой.

По данным исследований, до 15% собак страдают сезонной аллергией, проявляющейся именно на лапах — зоне максимального контакта с грунтом. Симптомы: розовые подушечки, влажные высыпания, потеря шерсти между пальцами. В отличие от пищевой аллергии, здесь триггер внешний, но ослабленный иммунитет усиливает реакцию.

Роль пыльцы и других аллергенов

Пыльца берёзы, ольхи, злаков — главные виновники. Влажная весенняя почва добавляет споры плесени, проникающие в микротрещины. Собаки распознают изменения в окружающей среде инстинктивно, но их кожа не адаптирована к таким нагрузкам. Пиковые часы — утро и вечер, когда пыльца активнее.

Профилактика проста: меняйте маршруты прогулок на асфальт вместо лугов, используйте защитные ботинки. Регулярное мытьё лап снижает нагрузку на 70%, по данным ветклиник.

Поддержка барьера кожи питанием

Здоровая кожа — как крепостная стена: омега-3 из лосося и льна снижают воспаление на 40%, сохраняя липидный слой. Высококачественный белок (курица, утка) ускоряет регенерацию эпидермиса. Антиоксиданты из тыквы и шпината нейтрализуют свободные радикалы от аллергенов.

"Переходите на корм с 5% омега-кислот и пробиотиками постепенно, за 7-10 дней. Это укрепит барьер, минимизируя зуд без медикаментов".

врач-ветеринар, специалист по диагностике и профилактике заболеваний животных Сергей Ермаков

Баланс иммунной системы

Аллергия — гиперреакция иммунитета. Витамины A, C, E из моркови, яблок стабилизируют Т-клетки. Цинк усиливает барьерные функции. Рацион с селеном снижает чувствительность на 30%.

Здоровье кишечника как основа

70% иммунитета — в микробиоте кишечника. Пребиотики из клетчатки питают полезные бактерии, снижая системное воспаление. Усваиваемые белки предотвращают дисбактериоз. Избегайте резких смен корма — стресс усиливает аллергию.

Признаки успеха: меньше лизания, блестящая шерсть, ровный стул. Мониторьте еженедельно.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Когда к ветеринару? Если зуд не проходит за 3 дня, появились язвы или хромота.
  • Можно ли давать антигистаминные? Только по назначению — дозировка по весу.
  • Купание чаще нормы? Да, 1-2 раза в неделю, но не пересушивать кожу.
  • Корм или добавки? Базовый корм с омега + пробиотики эффективнее изоляции.
Проверено экспертом: врач-ветеринар, специалист по диагностике и профилактике заболеваний животных Сергей Ермаков

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

