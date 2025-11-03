Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ховаварт
Ховаварт
© commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 0:26

Когда ласка превращается в тревогу: что скрывает привычка собаки вылизывать лапы

Ветеринар: психогенный дерматит у собак связан со стрессом

Собаки нередко тщательно вылизывают лапы, но если это происходит слишком часто, стоит насторожиться. Обычно такое поведение связывают с зудом, вызванным инфекцией, аллергией или паразитами. Однако существует и другая, менее очевидная причина — психоэмоциональное состояние животного. Иногда чрезмерное вылизывание становится своеобразной реакцией на стресс, скуку или тревогу. Такое расстройство называют психогенным дерматитом, и разобраться с ним без внимания к эмоциональному здоровью питомца невозможно.

Психогенный дерматит: когда стресс выходит наружу

Как и у людей, у собак бывают внутренние переживания. Они скучают, тревожатся, ревнуют и чувствуют потерю. При сильном стрессе у некоторых животных развивается навязчивое поведение, напоминающее обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Одной из его форм становится постоянное вылизывание лап, морды или боков. Это и есть психогенный дерматит — когда причина кожных проблем кроется не в микробах, а в эмоциях.

Наиболее частые триггеры:

• тревога разлуки — когда собака плохо переносит одиночество;
• смена режима дня, переезд, появление нового члена семьи или питомца;
• смерть близкого человека;
• конфликты и шум в доме.

Все эти ситуации повышают уровень кортизола — гормона стресса, а животное, не находя другого способа справиться, начинает лизать лапы.

Почему вылизывание приносит собаке облегчение

Механизм компульсивного поведения прост. Вылизывание стимулирует выработку эндорфинов — природных "гормонов радости". Животное чувствует кратковременное облегчение и повторяет действие снова и снова. Так формируется замкнутый круг: временное удовольствие сменяется зудом и болью, из-за чего собака лижет ещё больше. Со временем появляются раны, дерматиты, а кожа перестаёт восстанавливаться.

В тяжёлых случаях такие повреждения требуют длительного лечения и могут приводить к хроническим инфекциям.

Как понять, что причина — не физическая, а психологическая

Определить психогенное происхождение поведения непросто. Ветеринар начинает с исключения всех возможных заболеваний. Проверяются:

  1. наличие паразитов — блох, клещей, гельминтов;

  2. аллергические реакции на корм или бытовую химию;

  3. грибковые и бактериальные инфекции;

  4. опухоли и воспаления.

Если после обследования физические причины не подтверждаются, врач рассматривает эмоциональные факторы. Для этого важно рассказать специалисту обо всех изменениях в жизни питомца: переезды, разлуки, ссоры, появление новых людей или животных.

Как лечить психогенный дерматит

Главная цель терапии — заживить кожу и устранить источник стресса. Обычно лечение включает два направления:

  1. Медикаменты. Врач назначает антибиотики или противовоспалительные препараты для обработки ран. Иногда применяются мази с антисептическим эффектом. Самостоятельно использовать домашние растворы категорически не рекомендуется: они могут вызвать ожог или аллергию.

  2. Коррекция поведения. Если проблема связана с тревогой, важно стабилизировать эмоциональное состояние собаки. Иногда требуется помощь зоопсихолога, который подбирает индивидуальные упражнения и режим.

Советы шаг за шагом

  1. Посетите ветеринара, чтобы исключить заболевания.

  2. Проанализируйте, что изменилось в жизни питомца.

  3. Увеличьте физическую активность: прогулки, игры, дрессировка.

  4. Добавьте в рацион витамины группы B и омега-3 (по согласованию с врачом).

  5. Обогатите среду — игрушками, когтеточками, интерактивными кормушками.

  6. Уделяйте собаке внимание каждый день, особенно при тревоге разлуки.

  7. При необходимости используйте успокаивающие средства на основе трав или феромонов.

"Иногда достаточно просто вернуть собаке чувство стабильности — и компульсивное поведение исчезает", — считает ветеринар Ольга Соколова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: владельцы мажут лапы йодом или спиртом.
    Последствие: ожог и усиление зуда.
    Альтернатива: использовать аптечные антисептики для животных — например, спреи с хлоргексидином.

  • Ошибка: наказание за вылизывание.
    Последствие: рост тревоги и усугубление поведения.
    Альтернатива: отвлекайте питомца играми или лакомствами, а не наказаниями.

  • Ошибка: полное игнорирование.
    Последствие: глубокие раны и дерматиты.
    Альтернатива: своевременная консультация ветеринара и коррекция среды.

А что если собака продолжает вылизывать лапы?

Иногда даже после лечения животное возвращается к старым привычкам. Это может говорить о хронической тревожности. В таком случае врач может назначить курс поведенческой терапии или мягкие успокаивающие препараты. Главное — не останавливаться на полпути. Поведение, закреплённое стрессом, исчезает постепенно.

Плюсы и минусы подходов к терапии

Подход Плюсы Минусы
Медикаментозное лечение Быстрое снятие воспаления Не устраняет психологическую причину
Коррекция среды Безопасно, естественно Требует времени и внимания
Феромоновые диффузоры Успокаивают животное Эффект индивидуален
Поведенческая терапия Помогает устранить корень проблемы Долгосрочный процесс

FAQ

Как выбрать средство от вылизывания лап?
Только по рекомендации ветеринара. Самостоятельный выбор может усугубить воспаление.

Сколько стоит лечение психогенного дерматита?
В среднем курс обходится от 50 до 200 евро, включая консультации, анализы и препараты.

Что лучше — мазь или спрей?
Зависит от локализации ран. Для лап удобнее спрей, так как он быстрее впитывается и не оставляет следов.

Мифы и правда

Миф: собака лижет лапы, потому что ей скучно.
Правда: скука может быть лишь одним из факторов; в основе часто лежит тревожное расстройство.

Миф: это просто привычка.
Правда: вылизывание почти всегда сигнализирует о внутреннем дискомфорте.

Миф: можно лечить народными средствами.
Правда: домашние рецепты опасны и нередко ухудшают состояние кожи.

Сон и психология

Недосып влияет на собак не меньше, чем на людей. Хроническое недосыпание усиливает тревогу и раздражительность. Если питомец плохо спит, стоит пересмотреть его распорядок: убрать лишние раздражители, обеспечить тёплое, тихое место для отдыха.

Три интересных факта

  1. Лабрадоры чаще других пород страдают психогенным дерматитом из-за повышенной эмоциональности.

  2. В природе собаки лижут лапы и морду сородичей как знак примирения.

  3. Некоторые животные реагируют на стресс музыкой — им действительно помогает спокойная мелодия.

Исторический контекст

Первые описания навязчивого вылизывания у собак появились ещё в XIX веке. Тогда ветеринары связывали его исключительно с кожными инфекциями. Лишь в конце XX века специалисты начали рассматривать поведение животных через призму психологии. Сегодня понятие "психогенный дерматит" официально признано ветеринарной наукой и рассматривается как аналог человеческого ОКР.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чёрные кошки и собаки из приюта пристраиваются хуже всего из-за суеверий вчера в 16:56
Мечтаете взять собаку из приюта: вот почему новички чаще всего возвращают её обратно

Мечтаете спасти животное из приюта? Узнайте, в каких случаях этот благородный порыв лучше отложить и как помочь питомцам другими способами.

Читать полностью » Язык кошки при питье работает как высокоскоростной насос вчера в 16:20
Кошки и унитаз: инстинкт выживания, который работает против хозяев

Ваша кошка предпочитает унитаз своей миске? Узнайте о древних инстинктах, которые управляют её поведением, и как предложить ей достойную альтернативу.

Читать полностью » Подшёрсток у многих пород собак обладает водоотталкивающими свойствами вчера в 15:45
Ваша собака пахнет мокрой псиной после ванны? Это знак, что вы сушите её неправильно

Осенние лужи — испытание для чистоты собаки. Узнайте, как правильно купать питомца в холодное время года, чтобы не навредить его здоровью.

Читать полностью » Крупные собаки едят больше, их лечение и содержание обходятся дороже, чем декоративных вчера в 15:42
Как выбрать собаку по вашему ритму: активные любят рабочих, лентяи — декоративных компаньонов

Чем отличаются собаки, выведенные для работы, от декоративных пород? Узнайте, как история влияет на характер питомца и какой выбор подходит именно вам.

Читать полностью » У кошек есть специальные рецепторы на лапах, которые помогают им определять текстуру и температуру вчера в 14:14
Секрет кошачьего хулиганства: падение предметов — это не шалость, а генетическая память тысячелетий

Ваш кот постоянно сбрасывает всё со столов? Узнайте, какие древние инстинкты управляют его поведением и почему это делают даже большие дикие кошки.

Читать полностью » У собак нормальная температура тела выше, чем у человека на несколько градусов вчера в 14:11
Осень несёт холод и болезни: секреты, которые защитят вашего питомца от простуды

Холода и сырость могут быть опасны для вашего питомца. Узнайте, как правильно подготовить его к осени и защитить от простудных заболеваний.

Читать полностью » Кошки и собаки проявляют наибольший интерес к новой игрушке в первые 2-4 дня вчера в 13:36
Игрушки как наркотик: почему постоянная смена делает вашего кота или собаку активнее и умнее

Замечали, что питомец быстро теряет интерес к новым игрушкам? Узнайте, как система их ротации поможет поддерживать его активность и умственную стимуляцию.

Читать полностью » Принося вам дохлую мышь или птицу, кошка демонстрирует высшую степень доверия вчера в 13:33
Кошка выбирает не того, кто кормит: секреты инстинктов, которые решают судьбу привязанности

Почему кошка выбирает одного хозяина, игнорируя того, кто о ней заботится? Узнайте о тайных критериях, которыми руководствуется ваша питомица.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Мастер автосервиса: зубная паста эффективно удаляет налёт с фар
УрФО
Опрос: жители Курганской области заводят второго ребёнка не из-за денег
Питомцы
Кинолог РКФ: раннее спаривание у щенков может вызвать врождённые дефекты
Еда
Куриные крылышки с медово-соевым маринадом сохраняют сочность при запекании до карамелизации
Спорт и фитнес
Подтягивания улучшают осанку и снижают нагрузку на позвоночник — отметил тренер Джейк Харкофф
Красота и здоровье
Стоматолог Инна Гришина рассказала, почему зимой усиливается чувствительность зубов
Дом
Дизайнеры рассказали, как сделать спальню уютной с помощью света и текстиля
Авто и мото
Обогрев стекла автомобиля восстанавливают токопроводящим составом за 20–30 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet