Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Корги
Корги
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 7:50

Лижет руки и не отстаёт: что собака пытается вам сказать этим жестом

Лизание рук выражает привязанность и доверие собаки к человеку — AnimalWized

Собачий язык по рукам иногда кажется милой привычкой, а иногда — настоящей "липучкой", от которой сложно отвязаться. За этим жестом обычно стоит не каприз, а понятный собаке способ общения. И нередко таким образом питомец пытается сообщить о своих чувствах или состоянии. Об этом сообщает AnimalWized.

Любовь, внимание и "разговор без слов"

Облизывание для собаки — один из самых естественных способов установить контакт. Ещё со щенячьего возраста этот ритуал связан с безопасностью и привязанностью: так животные поддерживают связь внутри семьи и стаи. Поэтому, когда питомец аккуратно лижет руку, он часто выражает симпатию и доверие, а заодно укрепляет "социальную ниточку" между вами.

Есть и более практичная причина: собака быстро запоминает, что такое поведение приносит результат. Один раз вы ответили лаской, разговором или поглаживанием — и жест закрепился как удобный способ привлечь внимание. Важно смотреть на контекст: если лизание начинается, когда вы заняты, встречаете гостей или берёте поводок, это может быть просьба о взаимодействии.

Вкус, запах и попытка "привести в порядок"

Кожа человека — целая карта запахов. Пот содержит соли и ароматические следы, которые собака считывает намного внимательнее, чем мы привыкли думать. Поэтому лизание может быть способом "собрать информацию": где вы были, кого гладили, чем пахнут руки после кухни или прогулки.

Иногда включается и элемент ухода. Внутри стаи животные помогают друг другу поддерживать чистоту, и попытка "очистить" хозяина воспринимается как проявление заботы. В поведении собак также встречаются примирительные сигналы: мягкое облизывание в сочетании с расслабленной позой может означать уважение и стремление сохранить спокойный контакт.

Когда стоит насторожиться

Если облизывание становится навязчивым — повторяется без остановки, сопровождается беспокойством, переключается на пол, лапы или хвост, — это уже может быть не "поцелуй", а способ самоустокоения. В таких случаях лучше не ругать собаку и не усиливать привычку непреднамеренно, а спокойно переключать её на другое действие: игрушку, команду, короткую игру, поиск лакомства.

"Навязчивое поведение может проявляться как у домашних животных, так и на скотоводческих фермах. Собакам можно помочь разными способами, — говорит ветеринар Ярослав Хонак, который практиковал в Чехии и за рубежом. — После ветеринарного осмотра при помощи владельца корректируются окружающая среда, в которой живёт животное, и его повседневный распорядок. Следующий шаг — поведенческая терапия, при которой собака учится реагировать иначе, и в некоторых случаях требуется фармакологическое лечение".

В повседневности полезно помнить и о гигиене: собака исследует мир ртом, поэтому лучше не поощрять облизывание после улицы и следить за тем, где питомец успел "попробовать" мир на вкус. А если жест стал постоянным и выглядит как стрессовая привычка, разумнее обсудить это с ветеринаром и заняться коррекцией режима и нагрузки.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки распознали названия игрушек после подслушивания — Шани Дрор 13.01.2026 в 21:35
Слова прилетают мимоходом: собаки усваивают язык в моменты, когда люди уверены, что их не слушают

Некоторые собаки могут запоминать слова, просто подслушивая разговоры хозяев. Результаты исследования неожиданно сблизили их с маленькими детьми.

Читать полностью » После кастрации кот теряет интерес к побегам — фелинологи 13.01.2026 в 15:25
Поведение кота после операции повергло хозяев в шок: ждали одно, а получили вот это

Кот после кастрации может стать спокойнее и перестать метить, но есть нюансы. Объясняем, как проходит восстановление и почему важно следить за весом.

Читать полностью » Малый мозг у собак связали с лучшей обучаемостью — Biology Letters 13.01.2026 в 9:32
Маленький мозг — острый ум: собаки переворачивают привычные представления об интеллекте

Ученые выяснили, что интеллект собак не зависит напрямую от размера мозга. Исследование меняет взгляды на породы, обучение и последствия искусственного отбора.

Читать полностью » Большие уши фенека помогают ему охлаждаться в жару — биологи 13.01.2026 в 3:04
Большие уши фенека нужны не только для слуха: главный секрет выживания в пустыне

Фенек — не игрушка, а пустынный хищник с характером. Рассказываем, как обустроить дом, чем кормить и что важно для здоровья.

Читать полностью » Домашние кошки сохраняют охотничьи повадки диких предков — Cville Cat Care 12.01.2026 в 20:18
Она смотрит на вас с открытым ртом не просто так: у кошек есть способности, о которых мало кто знает

Кошки кажутся привычными, но их тело, повадки и способы общения скрывают десятки неожиданных деталей. Эти факты помогают понять питомцев глубже и внимательнее.

Читать полностью » Усы кошки ломаются из-за нехватки витаминов — ветеринар 12.01.2026 в 14:22
У кошки сломались усы — это вам не линька: что скрывает такой сигнал

Усы кошки ломаются и выглядят короткими? Это может быть ожог, дефицит витаминов или кожная проблема. Разбираемся, когда это норма, а когда — повод к врачу.

Читать полностью » Агрессия у кошек возникает из-за стресса и нехватки пространства — ветеринары 12.01.2026 в 8:17
Кошка ведёт себя странно и непослушно — обстановка дома незаметно превращает её в хулигана

Почему кошки царапают мебель, проявляют агрессию или игнорируют лоток и какие скрытые причины чаще всего стоят за тревожными изменениями в их поведении.

Читать полностью » Попугаю нужно неделю для адаптации в новом доме — зоологи 12.01.2026 в 2:10
Взяла ткань и накрыла угол клетки: через 2 дня попугай стал другим — простой способ снять стресс у птицы

Попугай после переезда может молчать и бояться — это нормально. Объясняем, как помочь ему адаптироваться, не усилив стресс, и наладить контакт.

Читать полностью »

Новости
Наука
Голуби демонстрируют субъективное восприятие визуальных иллюзий — Гюнтюркюн
Еда
Матча усиливает вкус овсянки на ночь — Tasting Table
Туризм
Парос возглавил рейтинг лучших греческих островов на 2026 год — CNT
Красота и здоровье
Сауна усиливает кровообращение и временно улучшает тон кожи — Папачараламбус
Авто и мото
Инспектор ГАИ не имеет права останавливать на мостах и эстакадах — автоюрист
Спорт и фитнес
Регулярное движение и питание помогают сжигать жир и формировать рельеф — тренеры
Спорт и фитнес
Вертикальные упражнения на пресс укрепляют кор без коврика и скручиваний — Каллиопи Спанакидо
Туризм
Поездку в новогодний Крым вышла около 70 тыс. рублей путешественникам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet