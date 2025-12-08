Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чау-чау с синим языком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 3:25

Хвост за спиной, язык в воздухе — странное поведение собак, которое тревожит питомцев

Облизывание воздуха у собак связано с болью в желудке — Patas da Casa

Пес может лизать воздух, и на первый взгляд это кажется забавным — будто он играет с невидимыми ароматами или просто ведёт себя странно. Но за этим поведением часто скрываются важные причины: от попыток исследовать окружающую среду до признаков стресса, проблем с зубами или желудком. Об этом сообщает Patas da Casa.

Почему собака лижет воздух

Собачий язык — универсальный инструмент. Им животное не только ест и пьёт, но и исследует мир, передаёт эмоции и даже пытается избавиться от неприятных ощущений. Поэтому, если питомец начинает часто облизывать воздух, стоит внимательно присмотреться к ситуации: в каких обстоятельствах это происходит, как долго продолжается и сопровождается ли другими изменениями в поведении.

Исследование запахов

У собак обоняние развито в десятки раз сильнее, чем у человека. Иногда они используют язык как дополнительный орган чувств — словно "вкушают" запахи из воздуха. В новой обстановке или в месте с множеством ароматов (например, в парке, на рынке, на улице после дождя) пес может облизывать воздух, чтобы лучше уловить информацию о происходящем вокруг. Это естественный и безопасный способ взаимодействия с миром.

"Такое поведение помогает животному ориентироваться в пространстве и понимать, кто или что находится поблизости", — отмечается на сайте издания.

Эмоциональные причины

Психика собаки устроена тонко: она способна переживать стресс, скуку, одиночество. Если питомец часто остаётся один, слышит громкие звуки (например, салют или ремонт), сталкивается с переменами в доме, он может начать облизывать воздух как способ саморегуляции. Это напоминает привычку человека грызть ногти или качаться на стуле — повторяющееся движение, которое снимает внутреннее напряжение. Поведенческие реакции усиливаются в периоды повышенного возбуждения, например во время громких звуков или фейерверков.

"Облизывание воздуха может быть признаком тревоги. Собака таким образом старается успокоиться", — говорится в рекомендациях ветеринарных специалистов.

Если владелец замечает, что поведение усиливается при определённых обстоятельствах (например, когда хозяин собирается уходить), стоит обратить внимание на эмоциональное состояние животного и попробовать уменьшить уровень стресса.

Зубная боль и воспаления

Ещё одна частая причина — стоматологические проблемы. При кариесе, воспалении дёсен или болях в зубах собака может чувствовать дискомфорт и пытаться его снять, облизывая воздух. Это один из сигналов, указывающих на возможное заболевание полости рта. Владельцу стоит проверить, нет ли у питомца запаха из пасти, затруднений при жевании или повышенного слюноотделения. Иногда такие симптомы сопровождают переломы зубов у собак, вызванные привычкой грызть твёрдые предметы.

Если признаки повторяются, необходим осмотр у ветеринара-стоматолога. Зубная боль у животных не менее мучительна, чем у людей, а своевременное лечение избавит питомца от страданий и предотвратит осложнения.

Желудочно-кишечные расстройства

Облизывание воздуха может быть своеобразной реакцией на дискомфорт в желудке. При тошноте, гастрите, метеоризме или изжоге собака рефлекторно делает такие движения, пытаясь облегчить состояние. Иногда это сопровождается урчанием в животе, отказом от пищи или рвотой.

"Когда собака ощущает неприятные ощущения в желудке, она может совершать повторяющиеся движения языком — это инстинктивная попытка уменьшить дискомфорт", — говорится в пояснении ветеринаров.

Если подобное происходит часто, важно не откладывать визит к врачу — возможно, потребуется корректировка рациона или лечение желудочно-кишечного тракта.

Неврологические нарушения

В редких случаях подобное поведение связано с нарушениями в работе нервной системы. Если помимо облизывания воздуха появляются признаки дезориентации, судороги, шаткость походки или резкие перепады настроения, следует немедленно обратиться к ветеринарному неврологу. Такие симптомы могут указывать на серьёзные заболевания — от эпилепсии до нарушений мозгового кровообращения.

Сравнение причин: поведение, стресс или болезнь

Чтобы понять, с чем связано облизывание воздуха, нужно учитывать контекст:

  1. Если собака делает это только на улице или при знакомстве с новым местом — вероятнее всего, это естественная реакция.

  2. Если поведение сопровождается тревожностью, дрожью или поджатым хвостом — возможен стресс.

  3. Если добавляются физические симптомы (рвота, запах изо рта, отказ от еды) — речь идёт о проблемах со здоровьем.

Сравнение этих признаков помогает владельцу отличить норму от тревожных сигналов и своевременно обратиться за помощью.

Плюсы и минусы реакции "лизать воздух"

У этого поведения есть и положительные, и настораживающие стороны.

Плюсы:

  • помогает животному исследовать окружающий мир;
  • усиливает восприятие запахов;
  • иногда служит способом расслабления.

Минусы:

  • может быть проявлением боли или болезни;
  • указывает на стресс или скуку;
  • при постоянстве требует ветеринарной диагностики.

Регулярное наблюдение за питомцем — лучший способ сохранить его здоровье. Если владелец отмечает изменения в привычках, стоит фиксировать, когда и при каких обстоятельствах они происходят.

Советы по наблюдению за поведением собаки

  1. Следите за контекстом — где и когда собака лижет воздух.

  2. Проверьте состояние зубов и дёсен: налёт, неприятный запах или кровоточивость требуют внимания.

  3. Наблюдайте за аппетитом: отказ от еды или тошнота сигнализируют о возможных проблемах ЖКТ.

  4. Поддерживайте эмоциональное равновесие питомца: создайте спокойную атмосферу, избегайте резких звуков и долгого одиночества.

  5. При любых подозрениях на болезнь обращайтесь к ветеринару, не дожидаясь ухудшения.

"Задача владельца — уметь различать обычные поведенческие особенности и признаки заболеваний. Это ключ к долголетию и комфорту питомца", — говорится в публикации Patas da Casa.

Популярные вопросы о поведении собак

Почему собака внезапно начала облизывать воздух?
Возможны проблемы с зубами, стресс или тошнота. Если поведение повторяется, стоит посетить ветеринара.

Опасно ли, если пес делает это часто?
Если нет других симптомов, опасности нет. Но при регулярности и других признаках дискомфорта лучше провести обследование.

Можно ли отучить собаку от этой привычки?
Если причина эмоциональная, поможет работа с поведением и уменьшение стресса. При болезнях — лечение основной проблемы.

