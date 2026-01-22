Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Маленькая собака лает на большую
Маленькая собака лает на большую
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 19:10

Собака увидела другую и замолчала — сработал один принцип дистанции, а не наказания

Собака на поводке лает из-за страха и перегруза — perchthof

На прогулке всё может быть спокойно, пока навстречу не выйдет другая собака — и ваш пёс вдруг "взрывается" лаем и рывками поводка. Это быстро превращает обычный выход из дома в стресс: неловко перед людьми, тяжело удержать собаку, а настроение портится у всех. Важно понимать: такое поведение чаще всего не про "злобу", а про перегрузку и попытку справиться с ситуацией. Об этом рассказал perchthof.

Почему собака лает на других собак на поводке

Лай для собак — способ общения и сигналов. Одни так сообщают: "Я тебя вижу", другие — "Мне нужно больше расстояния", третьи просто не могут сдержать возбуждение. За внешне похожей реакцией могут стоять разные причины, и от этого зависит тактика работы.
Часто "включатели" повторяются из раза в раз. Обычно это страх или неуверенность, разочарование из-за ограничений поводка, слишком высокая стимуляция окружающей средой или нехватка спокойного опыта встреч. У некоторых собак реакция возникает избирательно — например, только на крупных или слишком активных собратьев, что похоже на человеческие симпатии и антипатии.

Жёлтая лента как просьба о дистанции

Во многих странах жёлтый элемент на поводке, шлейке или ошейнике используют как понятный знак: собаке нужно пространство. Причины могут быть разными — восстановление после неприятного опыта, тренировки, осторожность, нежелание контакта. Это не "ярлык опасности", а сигнал окружающим вести себя деликатнее и не сокращать дистанцию.

Как выстроить тренировки, чтобы прогулки стали спокойнее

Ставка делается не на быстрые "запреты", а на системную работу с управлением ситуацией и поощрениями. Базовый принцип — держаться на таком расстоянии, где собака замечает другую, но ещё способна слышать вас и сохранять контроль. В этот момент спокойный взгляд на собаку впереди связывают с чем-то приятным: лакомством, игрой или безопасным разворотом в сторону. Постепенно дистанцию уменьшают, и у питомца формируется новая логика: появление собаки — не повод паниковать, а сигнал обратиться к человеку. Этот процесс может занять месяцы, особенно если за плечами уже был негативный опыт.

Чем заменить лай в момент встречи

Собаке легче "не лаять", когда у неё есть понятная альтернатива. Подойдут простые действия, которые вы заранее отрабатываете и щедро подкрепляете:

  1. "Смотри на меня" и несколько шагов рядом, пока другая собака проходит мимо.
  2. Короткий "поиск" — пара кусочков корма в траве, чтобы переключить внимание.
  3. Спокойный уход дугой или разворот, если дистанция слишком маленькая.

Смысл в том, чтобы лай перестал приносить "успех", а спокойный выбор давал собаке понятную выгоду.

Что лучше не делать и как вести себя при встречах

Крики вроде "Не лай!" часто звучат для собаки как "поддержка шума" и только усиливают возбуждение. Жёсткие рывки поводком и наказания тоже не решают причину, а могут добавить напряжения и ухудшить доверие. Намного полезнее расширять расстояние заранее: уйти дугой, перейти на другую сторону, не устраивать "перекличку" через дорогу.

Сроки зависят от характера и породы. Отмечается, что некоторые терьеры бывают особенно настойчивыми, а более самостоятельные породы вроде сибирского хаски или аляскинского маламута иногда дольше привыкают к правилам. При этом при регулярной практике заметный прогресс нередко появляется примерно за три месяца, хотя в стрессовые дни старые реакции могут кратко возвращаться — это нормально и не отменяет результатов.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исчезновение насекомых нарушит производство продуктов питания — Science Times вчера в 14:59
Маленькие существа — большая угроза: без них Земля быстро скатится в экологический ад

Полезные насекомые незаметно поддерживают экосистемы и продовольственную безопасность. Почему их исчезновение может привести к глобальному кризису.

Читать полностью » Ветеринары читают состояние животных по позам, движениям и реакциям — Хауме Фатжо вчера в 13:57
Страхи у питомца появлялись будто из ниоткуда — оказалось, дело часто не в травме: виновато другое

Ветеринар Хауме Фатжо раскрывает секреты поведенческой медицины: как ранний опыт, среда и порода влияют на страхи, одиночество и адаптацию питомцев.

Читать полностью » Резкие звуки часто становятся причиной побега собаки — кинологи вчера в 5:44
Никогда не делайте этого, если потеряли собаку: ошибка 99% хозяев

Что делать, если собака убежала и как действовать в первые часы после пропажи. Практичные советы по поиску и профилактике побегов.

Читать полностью » Кошки распознают эмоции по голосу и языку тела — Le mag du chat 20.01.2026 в 20:36
Сказали кошке прости, а она ушла — причина не в словах и ломает привычное мнение

Можно ли извиниться перед кошкой и поймёт ли она это? Разбираемся, как кошки воспринимают конфликты, стресс и примирение с человеком.

Читать полностью » Общение с кошкой снижает стресс и чувство изоляции — антрополог Паула Кальво 20.01.2026 в 17:15
Смеялась над стереотипом "женщина и 40 котов" — потом стало ясно, почему он вообще не про одиночество

Статья объясняет, почему женщины формируют автономную близость с кошками через эмпатию и невербальные сигналы — польза для здоровья, стресса и развития детей.

Читать полностью » Питомцы помогают пожилым людям снизить уровень тревоги — психологи 20.01.2026 в 16:41
Завели кошку и забыли про давление: как питомец меняет здоровье пожилых людей

Почему домашний питомец может изменить жизнь пожилого человека. Пять причин, по которым животные дарят радость, общение и поддержку в зрелом возрасте.

Читать полностью » Домашним кошкам подстригают когти примерно раз в месяц — ветеринары 20.01.2026 в 9:45
Тёмные когти у кошки пугали больше всего — нашёлся способ подстричь и не задеть “живое”

Как часто подстригать когти кошке, когда это нужно и как не задеть пульпу: еженедельный осмотр, когтеточки и безопасная стрижка для котят и пожилых.

Читать полностью » Основу рациона хомяка должны составлять зерновые смеси — ветеринары 20.01.2026 в 4:39
Хомяк ест свои запасы? Срочно проверьте, не совершаете ли вы эту главную ошибку

Что должно быть в рационе хомяка каждый день и почему одних запасов недостаточно. Разбираем основу питания, полезные добавки и важные нюансы ухода.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Mazda3 Carbon Edition 2026 получила полный привод в базе — Autoblog
Спорт и фитнес
Интервальная ходьба усиливает силу ног до 17% — терапевт Бергквист
Красота и здоровье
Чтение помогает снижать стресс через эффект "погружения" — психотерапевт Шоу,
Авто и мото
Буксировочный трос рекомендуют возить для помощи себе и другим — Лысаков
Туризм
Бизнес-отели в Японии изначально рассчитаны на проживание одного — Lonely Planet
Садоводство
Сельдерей сеют в январе из-за медленного развития — salutbonjour
Наука
Космические лучи записали историю Земли в зёрнах пляжного песка — PNAS
Спорт и фитнес
Растяжка без техники и разминки привела к повреждению мышц — Мустафьева гимнастка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet