Собака гоняется за хвостом
Собака гоняется за хвостом
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 17:26

Собака грызёт себя каждый день — нахожу скрытую причину за один вечер

Собаки часто кусают себя из-за зуда, аллергии, паразитов и стресса

Собаки иногда кусают себя — это нормально, если речь о кратком "почесать зубами". Но когда поведение повторяется ежедневно, появляются залысины, покраснение или беспокойство — это сигнал разобраться в причинах. Ниже — шесть самых частых источников проблемы, как их отличить и что делать.

6 причин, из-за которых собаки часто кусают себя

1) Сухая или раздражённая кожа

Холодный сухой воздух, частые купания, несоответствующий шампунь, дефицит жирных кислот — всё это сушит кожу. Собака грызёт и вылизывает зоны, чтобы снять зуд, но только усугубляет раздражение.

2) Аллергия (пищевые и атопические реакции)

Триггеры: кормовые белки, пыльца, пылевые клещи, плесень, укусы насекомых, косметика. Помимо "грызения" возможны расчесы, сыпь, покраснение ушей, слезотечение, чихание, расстройства ЖКТ.

3) Инфекции кожи

Бактериальные (пиодермия) и грибковые (в т. ч. Malassezia) инфекции вызывают зуд, "сальные" участки, перхоть, красноту, иногда неприятный запах и мокнущие ранки. Собака выгрызает очаги, формируя "горячие точки".

4) Паразиты

Блохи — классика: даже одна блоха способна запустить аллергический блошиный дерматит. Возможны также клещи (чесоточные, демодекоз) и вшей/власоедов. Признаки: "рвущие" укусы у основания хвоста, на крестце, бока, выпадение шерсти.

5) Боль в суставах (артрит, травма)

При дискомфорте в коленях, локтях, позвоночнике собака навязчиво лижет/покусывает область сустава или рядом расположенную кожу. Чаще у взрослых и пожилых собак, но бывает и у молодых после нагрузок.

6) Стресс и скука (компульсивное поведение)

Недостаток прогулок, игры и контакта, тревожность при разлуке → вылизывание/выгрызание как способ самозадабривания. Часто сопровождается ходьбой взад-вперёд, "хныканьем", разрушительным поведением.

Быстрый самоосмотр дома

  • Где именно грызёт? Крестец/основание хвоста — думайте о блохах; лапы и межпальцевые пространства — часто аллергия; уши/шея — аллергия/инфекция.

  • Есть ли перхоть, покраснение, запах, мокнутие? Это аргумент за инфекцию.

  • Видны ли чёрные "крошки" (экскременты блох) на коже/подшёрстке? Протрите влажной салфеткой: бурый след — признак блох.

  • Связано ли с сезонами/кормом/новой косметикой? Подозрение на аллергию.

  • Менялось ли поведение и уровень активности? Подозрение на боль или стресс.

Что делать: пошаговый план (HowTo)

  1. Ограничьте травматизацию. Подстригите когти, при необходимости — защитный воротник/боди, чтобы остановить самоповреждение до визита к врачу.

  2. Проведите "антипаразитарный протокол". Современное средство от блох/клещей (по весу и возрасту) + обработка среды (лежанки, ковры, плинтусы). Повтор по схеме.

  3. Запишите триггеры. Когда грызёт, где, чем заканчивалось, чем кормили, чем мыли. Это поможет ветеринару.

  4. Снизьте зуд аккуратно. Мягкий шампунь для чувствительной кожи (по инструкции), омега-3 (EPA/DHA) в рацион — по согласованию с врачом.

  5. Нагрузите голову и тело. Ежедневные прогулки, обогащение среды (пончики-головоломки, "нюхательные" коврики, обучающие 5-10-минутные сессии).

  6. Обратитесь к ветеринару. При признаках инфекции, боли, генерализованного зуда, мокнущих ранах — очно. Врач решит, нужны ли соскобы/лампа Вуда/культура, гипоаллергенная диета, антибиотики/противогрибковые, антизудные препараты или терапия боли.

Сравнение причин и подсказки

Признак Вероятная причина Что проверить/сделать
Грызёт основание хвоста, "крошки" на коже Блохи/блошиный дерматит Немедленная обработка собаки и дома
Красные, жирные, пахнущие очаги Инфекция кожи Ветеринар, анализы, местная/системная терапия
Лижет лапы, сезонность/после прогулки Атопия/аллергия на пыльцу Мыть лапы после улицы, барьеры на кожу, консультация по АСИТ/диете
Ночной дискомфорт, хромота, "облизывает сустав" Боль/артрит Оценка походки, рентген/УЗИ, терапия боли
Нормальная кожа, но "жрёт себя" когда один Стресс/скука Рутины, тренинг "одиночества", обогащение среды

А что если…

  • Собака на строгой диете, а зуд не уходит? Возможно, не пища, а атопия/пылевая аллергия: обсудите АСИТ/барьерные спреи.

  • Живёт дома несколько собак/кошек? Обрабатывать от паразитов нужно всех и одновременно.

  • Пожилой пёс с выгрызанием бёдер/поясницы? Проверьте опорно-двигательный аппарат и позвоночник, подберите мягкий режим нагрузок и терапию боли.

FAQ

Когда срочно к врачу? Мокнущие "горячие точки", кровавые расчёсы, угнетение, отказ от корма, генерализованный зуд — немедленно.
Поможет ли смена корма? Только правильно проведённая элиминационная диета 6-8 недель под контролем врача, а не "просто другой бренд".
Можно ли давать антигистаминные из "человеческой" аптечки? Дозировки и выбор препарата должен делать ветеринар: не все средства безопасны/эффективны для собак.

Частое "само-покусывание" — это не привычка "от скуки", а симптом. Разберитесь с паразитами, защитите кожу, наблюдайте триггеры, добавьте физическую и ментальную нагрузку — и сверьтесь с ветеринаром. Правильный план обычно снимает зуд, предотвращает инфекции и возвращает собаке комфорт.

