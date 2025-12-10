Самая умная собака мира оказалась не бордер-колли: рейтинг перевернулся с ног на голову

Первые впечатления о собаке часто складываются из её внешности, размера или темперамента. Однако за грацией движений, цветом шерсти и дружелюбным взглядом скрывается ещё один важный аспект — интеллект. Оказывается, породы различаются не только по физическим параметрам, но и по уровню когнитивных способностей. Недавнее исследование, проведённое в Финляндии, проливает свет на то, какие собаки обладают наибольшими умственными возможностями. Об этом сообщает Gazeta de S.Paulo.

Ум собак под прицелом науки

Финские учёные решили проверить, какие породы собак наиболее сообразительны. Для этого они провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие около тысячи питомцев, представляющих 13 различных пород. Исследователи изучали, как собаки реагируют на определённые сигналы, справляются с пространственными задачами и взаимодействуют с человеком в сложных ситуациях.

Тесты включали целый ряд упражнений: от понимания человеческих жестов до решения задач на логику. Проверялась способность питомцев различать правдивые и ложные указания, а также проявлять настойчивость при столкновении с "невыполнимой" задачей. Цель эксперимента — выяснить, насколько гибко мышление у представителей разных пород и как они используют свои природные способности.

"У большинства пород были свои сильные и слабые стороны. Например, лабрадор-ретривер отлично интерпретировал человеческие жесты, но не так хорошо решал пространственные задачи. Некоторые породы, например, шетландская овчарка, показали довольно равные результаты почти по всем тестам", — рассказала соавтор исследования, докторант по когнитивным способностям собак в Хельсинкском университете Саара Юнттила.

Самая умная собака мира

Лидером рейтинга стала бельгийская овчарка малинуа. Этот энергичный и выносливый пёс набрал 35 из 39 возможных баллов, уверенно обойдя других участников. Малинуа известны своей исключительной обучаемостью, поэтому неудивительно, что они часто служат в полиции, армии и спасательных подразделениях. Их ум сочетается с физической выносливостью и преданностью человеку, что делает их идеальными партнёрами для серьёзной работы.

На втором месте расположился австралийский келпи — ещё один трудолюбивый представитель пастушьих пород. Эти собаки проявляют впечатляющую способность к самостоятельным решениям, что делает их эффективными помощниками на фермах. Замыкает тройку лидеров лабрадор-ретривер, чья доброжелательность и интуитивное понимание людей давно сделали его одной из самых популярных пород в мире.

Интеллект в действии

Исследователи отмечают, что ум собак проявляется не только в дрессировке, но и в их ежедневном поведении. Породы вроде бордер-колли и пуделя, как показало отдельное исследование ветеринаров о когнитивных способностях, нуждаются в постоянной ментальной стимуляции и активных задачах. Они быстро теряют интерес к однообразию и требуют взаимодействия с хозяином, чтобы сохранять баланс между энергией и вниманием.

Итоги рейтинга

Результаты финского исследования распределились следующим образом:

Бельгийская овчарка малинуа Австралийский келпи Лабрадор-ретривер Бордер-колли Золотистый ретривер Ховаварт Испанская водяная собака Шетландская овчарка Английский кокер-спаниель Австралийская овчарка

Каждая из этих пород проявила свои сильные стороны. Одни лучше понимают человека, другие демонстрируют исключительную настойчивость или ориентацию в пространстве. Исследователи подчеркивают: ум собак многогранен, и не всегда его можно измерить единым тестом.

Почему некоторые собаки не слушаются

Немало владельцев жалуются, что их питомцы "не слушаются", но это вовсе не говорит о низком интеллекте. Некоторые породы — особенно охотничьи — склонны больше полагаться на свои инстинкты. Их внимание легко отвлекают запахи, которые воспринимаются куда острее, чем у человека.

Бладхаунды, бигли и бассет-хаунды, например, настолько сосредоточены на поиске следа, что команды хозяина отодвигаются для них на второй план. Это не глупость, а естественная предрасположенность: такие собаки действуют согласно своим врождённым навыкам.

"Так называемые 'глупые' собаки часто оказываются более независимыми и менее покорными, но вовсе не менее способными", — отмечают исследователи.

Самые сложные породы для дрессировки

Ещё одно известное исследование, проведённое профессором Стэнли Кореном, дало похожие результаты. В своей книге "Интеллект собак" он оценил способности 130 пород и выделил афганскую борзую как одну из самых трудных для обучения. Подобное мнение подтверждает и современное наблюдение — афганская борзая показала независимый характер, сохраняя упрямство и самостоятельность в поведении.

По словам экспертов, представители этой породы могут требовать более 80 повторов, прежде чем усвоят новую команду, а выполняют её менее чем в четверти случаев. К "упрямым" породам также относят басенджи, бульдогов, пекинесов и чау-чау.

Сравнение пастушьих и охотничьих пород

Пастушьи и охотничьи собаки различаются не только внешне, но и по типу интеллекта. Первые — например, бордер-колли или малинуа — ориентированы на взаимодействие с человеком. Они стремятся к сотрудничеству и внимательны к жестам и голосу хозяина. Вторые же — бигли, сеттеры или бладхаунды — действуют более автономно, их внимание сосредоточено на окружающем мире.

В этом смысле интеллект нельзя измерять одинаковой шкалой: каждая порода проявляет ум в своей области — кто-то в логике, кто-то в чуткости или интуиции.

Плюсы и минусы умных собак

Высокий интеллект собаки не всегда облегчает жизнь её владельцу.

Плюсы:

Такие собаки быстро учатся новым командам и трюкам.

Они легче адаптируются к изменениям в среде.

Проявляют гибкость в общении и часто предугадывают желания хозяина.

Минусы:

Умные собаки склонны скучать без стимуляции и могут находить себе "развлечения" — от разборки мебели до побегов.

Они требуют постоянной умственной нагрузки: игр, тренировок, общения.

Иногда интеллект делает их излишне самостоятельными, что затрудняет дрессировку новичкам.

Советы по дрессировке умных пород

Чтобы максимально раскрыть потенциал умной собаки, важно соблюдать несколько принципов.

Используйте позитивное подкрепление: похвала и лакомства действуют эффективнее наказаний. Чередуйте упражнения — однообразие быстро утомляет интеллектуальных питомцев. Добавляйте логические задачи: прятки, игрушки-пазлы, поиск предметов. Не забывайте о физической активности — интеллектуальные и активные собаки нуждаются в балансе. Общайтесь: внимание хозяина важно не меньше дрессировки.

Популярные вопросы о собачьем интеллекте

Какая порода считается самой умной?

По данным финского исследования, лидером стала бельгийская овчарка малинуа.

Можно ли развить интеллект собаки?

Да, регулярные тренировки, общение и разнообразные задачи стимулируют когнитивные способности питомца.

Почему моя собака не выполняет команды?

Возможно, она просто отвлекается или испытывает стресс. Иногда причина в том, что порода ориентирована на самостоятельные решения, а не на подчинение.

Какие породы сложнее дрессировать?

К ним относят афганскую борзую, басенджи, чау-чау, пекинеса и некоторых охотничьих собак.

Сколько времени нужно, чтобы научить собаку командам?

У большинства умных пород достаточно 5-10 повторов, тогда как менее обучаемым может понадобиться до сотни повторений.