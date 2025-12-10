Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бельгийская овчарка малинуа
Бельгийская овчарка малинуа
© commons.wikimedia.org by Pleple2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International , 3.0 Unported , 2.5 Generic , 2.0 Generic и 1.0 Generic .
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 21:25

Самая умная собака мира оказалась не бордер-колли: рейтинг перевернулся с ног на голову

Бельгийская овчарка признана самой умной собакой — Хельсинкский университет

Первые впечатления о собаке часто складываются из её внешности, размера или темперамента. Однако за грацией движений, цветом шерсти и дружелюбным взглядом скрывается ещё один важный аспект — интеллект. Оказывается, породы различаются не только по физическим параметрам, но и по уровню когнитивных способностей. Недавнее исследование, проведённое в Финляндии, проливает свет на то, какие собаки обладают наибольшими умственными возможностями. Об этом сообщает Gazeta de S.Paulo.

Ум собак под прицелом науки

Финские учёные решили проверить, какие породы собак наиболее сообразительны. Для этого они провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие около тысячи питомцев, представляющих 13 различных пород. Исследователи изучали, как собаки реагируют на определённые сигналы, справляются с пространственными задачами и взаимодействуют с человеком в сложных ситуациях.

Тесты включали целый ряд упражнений: от понимания человеческих жестов до решения задач на логику. Проверялась способность питомцев различать правдивые и ложные указания, а также проявлять настойчивость при столкновении с "невыполнимой" задачей. Цель эксперимента — выяснить, насколько гибко мышление у представителей разных пород и как они используют свои природные способности.

"У большинства пород были свои сильные и слабые стороны. Например, лабрадор-ретривер отлично интерпретировал человеческие жесты, но не так хорошо решал пространственные задачи. Некоторые породы, например, шетландская овчарка, показали довольно равные результаты почти по всем тестам", — рассказала соавтор исследования, докторант по когнитивным способностям собак в Хельсинкском университете Саара Юнттила.

Самая умная собака мира

Лидером рейтинга стала бельгийская овчарка малинуа. Этот энергичный и выносливый пёс набрал 35 из 39 возможных баллов, уверенно обойдя других участников. Малинуа известны своей исключительной обучаемостью, поэтому неудивительно, что они часто служат в полиции, армии и спасательных подразделениях. Их ум сочетается с физической выносливостью и преданностью человеку, что делает их идеальными партнёрами для серьёзной работы.

На втором месте расположился австралийский келпи — ещё один трудолюбивый представитель пастушьих пород. Эти собаки проявляют впечатляющую способность к самостоятельным решениям, что делает их эффективными помощниками на фермах. Замыкает тройку лидеров лабрадор-ретривер, чья доброжелательность и интуитивное понимание людей давно сделали его одной из самых популярных пород в мире.

Интеллект в действии

Исследователи отмечают, что ум собак проявляется не только в дрессировке, но и в их ежедневном поведении. Породы вроде бордер-колли и пуделя, как показало отдельное исследование ветеринаров о когнитивных способностях, нуждаются в постоянной ментальной стимуляции и активных задачах. Они быстро теряют интерес к однообразию и требуют взаимодействия с хозяином, чтобы сохранять баланс между энергией и вниманием.

Итоги рейтинга

Результаты финского исследования распределились следующим образом:

  1. Бельгийская овчарка малинуа

  2. Австралийский келпи

  3. Лабрадор-ретривер

  4. Бордер-колли

  5. Золотистый ретривер

  6. Ховаварт

  7. Испанская водяная собака

  8. Шетландская овчарка

  9. Английский кокер-спаниель

  10. Австралийская овчарка

Каждая из этих пород проявила свои сильные стороны. Одни лучше понимают человека, другие демонстрируют исключительную настойчивость или ориентацию в пространстве. Исследователи подчеркивают: ум собак многогранен, и не всегда его можно измерить единым тестом.

Почему некоторые собаки не слушаются

Немало владельцев жалуются, что их питомцы "не слушаются", но это вовсе не говорит о низком интеллекте. Некоторые породы — особенно охотничьи — склонны больше полагаться на свои инстинкты. Их внимание легко отвлекают запахи, которые воспринимаются куда острее, чем у человека.

Бладхаунды, бигли и бассет-хаунды, например, настолько сосредоточены на поиске следа, что команды хозяина отодвигаются для них на второй план. Это не глупость, а естественная предрасположенность: такие собаки действуют согласно своим врождённым навыкам.

"Так называемые 'глупые' собаки часто оказываются более независимыми и менее покорными, но вовсе не менее способными", — отмечают исследователи.

Самые сложные породы для дрессировки

Ещё одно известное исследование, проведённое профессором Стэнли Кореном, дало похожие результаты. В своей книге "Интеллект собак" он оценил способности 130 пород и выделил афганскую борзую как одну из самых трудных для обучения. Подобное мнение подтверждает и современное наблюдение — афганская борзая показала независимый характер, сохраняя упрямство и самостоятельность в поведении.

По словам экспертов, представители этой породы могут требовать более 80 повторов, прежде чем усвоят новую команду, а выполняют её менее чем в четверти случаев. К "упрямым" породам также относят басенджи, бульдогов, пекинесов и чау-чау.

Сравнение пастушьих и охотничьих пород

Пастушьи и охотничьи собаки различаются не только внешне, но и по типу интеллекта. Первые — например, бордер-колли или малинуа — ориентированы на взаимодействие с человеком. Они стремятся к сотрудничеству и внимательны к жестам и голосу хозяина. Вторые же — бигли, сеттеры или бладхаунды — действуют более автономно, их внимание сосредоточено на окружающем мире.

В этом смысле интеллект нельзя измерять одинаковой шкалой: каждая порода проявляет ум в своей области — кто-то в логике, кто-то в чуткости или интуиции.

Плюсы и минусы умных собак

Высокий интеллект собаки не всегда облегчает жизнь её владельцу.

Плюсы:

  • Такие собаки быстро учатся новым командам и трюкам.
  • Они легче адаптируются к изменениям в среде.
  • Проявляют гибкость в общении и часто предугадывают желания хозяина.

Минусы:

  • Умные собаки склонны скучать без стимуляции и могут находить себе "развлечения" — от разборки мебели до побегов.
  • Они требуют постоянной умственной нагрузки: игр, тренировок, общения.
  • Иногда интеллект делает их излишне самостоятельными, что затрудняет дрессировку новичкам.

Советы по дрессировке умных пород

Чтобы максимально раскрыть потенциал умной собаки, важно соблюдать несколько принципов.

  1. Используйте позитивное подкрепление: похвала и лакомства действуют эффективнее наказаний.

  2. Чередуйте упражнения — однообразие быстро утомляет интеллектуальных питомцев.

  3. Добавляйте логические задачи: прятки, игрушки-пазлы, поиск предметов.

  4. Не забывайте о физической активности — интеллектуальные и активные собаки нуждаются в балансе.

  5. Общайтесь: внимание хозяина важно не меньше дрессировки.

Популярные вопросы о собачьем интеллекте

Какая порода считается самой умной?
По данным финского исследования, лидером стала бельгийская овчарка малинуа.

Можно ли развить интеллект собаки?
Да, регулярные тренировки, общение и разнообразные задачи стимулируют когнитивные способности питомца.

Почему моя собака не выполняет команды?
Возможно, она просто отвлекается или испытывает стресс. Иногда причина в том, что порода ориентирована на самостоятельные решения, а не на подчинение.

Какие породы сложнее дрессировать?
К ним относят афганскую борзую, басенджи, чау-чау, пекинеса и некоторых охотничьих собак.

Сколько времени нужно, чтобы научить собаку командам?
У большинства умных пород достаточно 5-10 повторов, тогда как менее обучаемым может понадобиться до сотни повторений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаке нужен выгул без поводка для психического здоровья — зоопсихологи сегодня в 7:30
Эта одна команда решает всё: почему собаку можно отпускать без поводка, а вашу — пока нет

Нужен ли собаке выгул без поводка и где он безопасен: команды, выбор места, риски города и пошаговые правила, чтобы свобода не стала проблемой.

Читать полностью » Грифы возвращаются в Карпаты спустя сто лет отсутствия — Good News Network сегодня в 5:23
Сто лет тишины — и снова крики над скалами: Карпаты возвращают забытых стражей неба

Грифы возвращаются в Карпаты спустя век, чтобы восстановить природное равновесие и стать частью проекта по созданию Европейского Йеллоустоуна.

Читать полностью » У собак выявили зависимость состояния кишечника от питания — ветеринары сегодня в 3:25
Когда кишечник собаки решает всё: невидимая война, от которой зависит её жизнь

Баланс кишечной микрофлоры играет ключевую роль в здоровье собак. Рассказываем, как распознать дисбиоз и восстановить пищеварение питомца.

Читать полностью » Кошки выражают одиночество через поведение — ветеринар сегодня в 1:01
Если кошка делает это — ей одиноко и срочно нужна ваша помощь: проверьте прямо сейчас

Кошки тоже могут страдать от одиночества: по каким признакам это понять и как помочь питомцу с помощью игр, режима и правильной среды.

Читать полностью » Птицы стоят на одной лапе, чтобы сохранять тепло — Fanpage вчера в 23:17
Легенда о сонных фламинго рушится: стояние на одной лапе скрывает эволюционный трюк для выживания

Почему фламинго и утки стоят на одной лапе? Это не случайность, а эволюционный способ сохранять тепло, экономить энергию и выживать в холоде.

Читать полностью » Кошки регулируют температуру тела с помощью вылизывания — Patas da Casa вчера в 21:24
Когда кошка перестаёт чистить себя, дом наполняется тревогой — это знак, который нельзя пропустить

Почему кошка перестаёт вылизываться, что это значит для её здоровья и как помочь питомцу восстановить гигиену без стресса и ошибок.

Читать полностью » Собаке нужна дистанция при встрече с детьми — зоопсихологи вчера в 19:55
Жалею, что не знала этого раньше: простой способ избежать ссор на прогулке с питомцем

6 правил этикета собаковода: поводок, уборка за питомцем, безопасные знакомства, течка, уважение к чужим собакам и без непрошеных советов.

Читать полностью » Настроение человека влияет на восприятие эмоций собаки — Fanpage вчера в 17:55
Хорошее настроение играет злую шутку: эмоции хозяина перекрашивают собаку в неверное состояние

Учёные выяснили: когда человек счастлив, собака кажется грустной — и наоборот. Почему мозг искажает восприятие эмоций питомцев и что с этим делать.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Правильный микроклимат в погребе сохраняет урожай до весны — Antonovsad
Спорт и фитнес
Прогулки при 18 градусах усиливают метаболизм и расход калорий — физиологи
Еда
Индейка в сливочно-грибном соусе готовится в два этапа для сохранения сочности — повар
Дом
Кухонная копоть проникает в материалы потолков и усложняет очистку — клинеры
Авто и мото
Каждый третий автомобиль на вторичном рынке старше 10 лет — Авто.ру Бизнес
Красота и здоровье
Gehwol выпустил дезодорант для ног с эфирными маслами лаванды и мяты — врачи
Наука
Радиотелескоп ALMA зафиксировал рождение звезды в другой галактике — астрономы
Садоводство
Пониженная температура почвы зимой останавливает рост растений — цветоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet