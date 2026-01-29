Тысячи лет рядом с человеком — и ни слова вслух: эволюция собак пошла неожиданным путём

Будут ли собаки когда-нибудь говорить? Этот вопрос десятилетиями балансировал между научной фантастикой и наивной мечтой, но сегодня к нему всё чаще обращаются учёные. Современные исследования позволяют рассматривать тему без иллюзий, опираясь на данные биологии и этологии. Интерес к возможностям общения с собаками связан не только с любопытством, но и с пониманием границ языка. Об этом сообщает издание Biologia Futura.

Где проходит граница между фантазией и наукой

Образ "говорящей собаки" прочно закрепился в культуре, однако в научной плоскости вопрос звучит иначе: способны ли собаки освоить элементы речи и что именно им мешает. В новом обзоре исследователи анализируют строение голосового аппарата собак, особенности их мозга и когнитивных процессов, сравнивая их с человеческими. Такой подход позволяет отделить реальные способности животных от популярных заблуждений.

Учёные подчёркивают: если бы речь давала собакам серьёзное эволюционное преимущество, она уже проявилась бы за тысячелетия совместной жизни с человеком. Тем не менее эксперименты показывают, что собаки способны запоминать слова и сигналы, включая ситуации, когда они распознают названия игрушек без прямого обучения, ориентируясь на контекст и наблюдение.

"Главный вопрос заключается в том, действительно ли собаки способны к вербальной коммуникации? Какими навыками, необходимыми для воспроизведения и понимания речи, могут обладать собаки и каких навыков им не хватает?", — задаётся вопросом доктор Рита Ленкей, одна из ведущих авторов исследования.

Биологические и этические ограничения

Авторы обзора подробно описывают анатомические барьеры, мешающие формированию человеческой речи у собак. Строение гортани и дыхательной системы ограничивает диапазон возможных звуков. Хотя зафиксированы отдельные случаи, когда собаки могут имитировать человеческую речь, такие проявления не являются основой для полноценного языка.

Кроме биологии, поднимается и этический вопрос. Исследователи сомневаются, стоит ли стремиться "очеловечивать" собак, навязывая им несвойственные формы общения, вместо того чтобы лучше понимать их естественные сигналы.

"Мы предлагаем сосредоточиться на изучении уникальных способов коммуникации собак и на том, что они говорят нам о сотрудничестве между видами", — отмечает доктор Паула Перес Фрага.

Почему собаки важны для науки о языке

Собаки представляют особый интерес как вид, эволюционировавший рядом с человеком. Их способность считывать интонации, жесты и эмоциональные сигналы делает их ценными моделями для исследований происхождения речи.

"Изучение одомашнивания собак помогает понять ранние этапы формирования готовности к речи у человека", — сказал доктор Тамаш Фараго.

В итоге исследователи приходят к выводу: для эффективного общения собакам не обязательно говорить словами — зачастую достаточно того, чтобы человек научился внимательно слушать.