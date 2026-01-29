Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лабрадор в горах
Лабрадор в горах
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 12:22

Тысячи лет рядом с человеком — и ни слова вслух: эволюция собак пошла неожиданным путём

Учёные изучили возможность развития речи у собак — Biologia Futura

Будут ли собаки когда-нибудь говорить? Этот вопрос десятилетиями балансировал между научной фантастикой и наивной мечтой, но сегодня к нему всё чаще обращаются учёные. Современные исследования позволяют рассматривать тему без иллюзий, опираясь на данные биологии и этологии. Интерес к возможностям общения с собаками связан не только с любопытством, но и с пониманием границ языка. Об этом сообщает издание Biologia Futura.

Где проходит граница между фантазией и наукой

Образ "говорящей собаки" прочно закрепился в культуре, однако в научной плоскости вопрос звучит иначе: способны ли собаки освоить элементы речи и что именно им мешает. В новом обзоре исследователи анализируют строение голосового аппарата собак, особенности их мозга и когнитивных процессов, сравнивая их с человеческими. Такой подход позволяет отделить реальные способности животных от популярных заблуждений.

Учёные подчёркивают: если бы речь давала собакам серьёзное эволюционное преимущество, она уже проявилась бы за тысячелетия совместной жизни с человеком. Тем не менее эксперименты показывают, что собаки способны запоминать слова и сигналы, включая ситуации, когда они распознают названия игрушек без прямого обучения, ориентируясь на контекст и наблюдение.

"Главный вопрос заключается в том, действительно ли собаки способны к вербальной коммуникации? Какими навыками, необходимыми для воспроизведения и понимания речи, могут обладать собаки и каких навыков им не хватает?", — задаётся вопросом доктор Рита Ленкей, одна из ведущих авторов исследования.

Биологические и этические ограничения

Авторы обзора подробно описывают анатомические барьеры, мешающие формированию человеческой речи у собак. Строение гортани и дыхательной системы ограничивает диапазон возможных звуков. Хотя зафиксированы отдельные случаи, когда собаки могут имитировать человеческую речь, такие проявления не являются основой для полноценного языка.

Кроме биологии, поднимается и этический вопрос. Исследователи сомневаются, стоит ли стремиться "очеловечивать" собак, навязывая им несвойственные формы общения, вместо того чтобы лучше понимать их естественные сигналы.

"Мы предлагаем сосредоточиться на изучении уникальных способов коммуникации собак и на том, что они говорят нам о сотрудничестве между видами", — отмечает доктор Паула Перес Фрага.

Почему собаки важны для науки о языке

Собаки представляют особый интерес как вид, эволюционировавший рядом с человеком. Их способность считывать интонации, жесты и эмоциональные сигналы делает их ценными моделями для исследований происхождения речи.

"Изучение одомашнивания собак помогает понять ранние этапы формирования готовности к речи у человека", — сказал доктор Тамаш Фараго.

В итоге исследователи приходят к выводу: для эффективного общения собакам не обязательно говорить словами — зачастую достаточно того, чтобы человек научился внимательно слушать.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рыбы приспособились к жизни в загрязнённых реках – экологи вчера в 20:51
Эволюция без романтики и прогресса: природа выбирает тех, кто ломает привычные схемы

Эволюция продолжается сегодня: бактерии, животные, растения и люди адаптируются к среде. Учёные фиксируют изменения, которые уже влияют на медицину и природу.

Читать полностью » Кошка проигнорировала дорогую лежанку и выбрала коробку — причина оказалась неожиданной вчера в 19:38

Кошка выбирает простую коробку вместо лежанки: закрытое пространство даёт безопасность, тепло и игру — как коробки снижают стресс, улучшают терморегуляцию и сосуществование.

Читать полностью » Как выражают боль питомцы: тревожные признаки в поведении, которые часто упускают хозяева вчера в 18:02

Ветеринар Татьяна Гольнева рассказала NewsInfo, по каким признакам можно понять, что домашний питомец испытывает боль.

Читать полностью » Дома кошке не так безопасно, как кажется: эти привычные вещи могут навредить незаметно вчера в 14:08

Эксперт Лидия Лопес перечисляет 6 скрытых опасностей в квартире для кошки: окна, токсичные средства, растения, провода, таблетки и курение — что делать.

Читать полностью » Их боятся ещё до знакомства: репутация этих собак оказалась страшнее их настоящего характера вчера в 0:40

Крупные и мощные собаки часто вызывают страх из-за внешности и репутации. Почему одни породы пугают сильнее других и как стереотипы искажают реальность.

Читать полностью » Алкоголь вызывает у собак тяжёлую интоксикацию даже в малых дозах — topetmou 27.01.2026 в 20:01
Отвлеклась на минуту — собака попробовала это из кружки: последствия оказались серьёзными

Собаки и напитки: от алкоголя и кофеина до шоколада и подсластителей — один глоток может вызвать тяжёлые симптомы. Что делать и как предотвратить.

Читать полностью » Дом превращается в поле боя: почему невоспитанная собака берет власть в семье 27.01.2026 в 16:32

Кинолог Константин Карапетьянц объяснил NewsInfo, почему собаку необходимо воспитывать под конкретного хозяина.

Читать полностью » Кошки ориентируются по запахам, как по карте местности 27.01.2026 в 13:11
Нашлась кошка после исчезновения — и стало понятно, что ведёт её домой лучше любого навигатора

Кошка может исчезнуть на дни или месяцы и внезапно появиться дома — не магия, а обоняние, феромоны, слух, сумеречное зрение и пространственная память ведут её обратно.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Самоуверенность после 1–2 лет вождения подводит чаще всего: как новичков выдаёт стиль на дороге
Недвижимость
Свет пропадает на часы и сутки: жильцам муниципального дома подсказали, как заставить УК чинить сети
Туризм
Курортные сценарии надоели, а спешка утомила: "медленный" туризм меняет правила путешествий
Красота и здоровье
Жизнь без отношений к 30 годам оборачивается проблемой — многие понимают это слишком поздно
Питомцы
Мурлыканье кошек оказалось более индивидуальным чем мяуканье — Scientific Reports
Дом
Гостиная без лишнего — но не пустая: японский подход собирает уют из воздуха, дерева и света
Наука
Земная вода получила новый источник: лунные образцы резко урезали роль комет и астероидов
Садоводство
Сосна, которая не капризничает: растёт на песке и глине, а выглядит как дорогой ландшафтный проект
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet