Собака в объятиях: почему даже ласковые питомцы впадают в стресс — жаль, раньше не знала
Объятия для людей — это знак любви, заботы и доверия. Мы часто инстинктивно хотим обнять тех, кого любим, в том числе и своих питомцев. Но если кошки иногда терпят такие проявления чувств, то большинство собак воспринимают объятия совсем иначе. Почему же животные, считающиеся самыми преданными и дружелюбными, так не любят, когда их обнимают?
Когда ласка превращается в стресс
Собаки — социальные существа, они любят общение и внимание, но только на своих условиях. Поглаживание, почесывание за ухом или лёгкие похлопывания по боку — приятны и понятны им как форма дружелюбия. Однако крепкие объятия, особенно если они ограничивают движения, воспринимаются как угроза.
"Контакт, который их обездвиживает, восторга не вызывает", — отмечают кинологи.
В природе собаки и волки никогда не "обнимаются" — подобное действие в их языке тела символизирует доминирование или сдерживание. Поэтому, когда человек заключает питомца в объятия, тот не видит в этом любви, а ощущает потерю контроля над ситуацией.
Что говорят учёные
Канадские исследователи проанализировали сотни фотографий собак, которых обнимали люди, и пришли к выводу: в большинстве случаев животные проявляли признаки стресса. Это выражалось в отворачивании головы, закрывании глаз, поджатых ушах и напряжённой позе.
"Учёные из Канады доказали отсутствие любви к объятиям у собак в принципе", — сообщают специалисты.
Такое поведение объясняется инстинктом: если собаке страшно, она хочет иметь возможность убежать. Объятия лишают её этой возможности, вызывая тревогу и раздражение.
Как распознать стресс у собаки
Понять, что питомцу неприятны ваши объятия, несложно. Обратите внимание на язык тела — собаки всегда "говорят" жестами и выражением морды:
-
отворачивает голову и не смотрит в глаза;
-
прижимает уши к голове;
-
зевает или облизывает нос;
-
напрягает тело, поджимает хвост;
-
белки глаз становятся видны сильнее обычного.
Если вы замечаете хотя бы один из этих сигналов, стоит прекратить контакт и дать собаке пространство.
Почему свобода важнее объятий
Для собаки движение — способ снять тревогу. Инстинкт подсказывает ей: при угрозе нужно бежать или защищаться. Когда человек удерживает питомца, он лишает его привычного механизма безопасности. Даже у самых ласковых и спокойных собак это вызывает внутреннее напряжение.
Именно поэтому некоторые животные начинают рычать или даже кусать — не из злости, а из желания освободиться.
Как правильно выражать любовь к собаке
Хорошая новость в том, что собакам всё же приятны физические проявления любви — просто в другой форме. Вместо объятий попробуйте:
-
мягко похлопать по боку или груди;
-
почесать за ухом или под подбородком;
-
аккуратно погладить по голове или спине;
-
говорить ласковым, спокойным голосом.
"Для этого достаточно будет просто нежно похлопать питомца по бокам, погладить по голове или почесать пузико", — советуют кинологи.
Такой контакт вызывает у собаки чувство безопасности и доверия — именно то, что она ценит в отношениях с человеком.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: обнимать собаку крепко, как человека.
Последствие: стресс, страх, желание вырваться.
Альтернатива: лёгкие прикосновения, мягкие поглаживания.
-
Ошибка: заставлять собаку терпеть.
Последствие: животное запоминает неприятный опыт и начинает избегать контакта.
Альтернатива: позволить питомцу самому выбирать, когда хочет близости.
-
Ошибка: обнимать сверху, наклоняясь над собакой.
Последствие: собака воспринимает это как угрозу.
Альтернатива: присесть рядом, повернуться боком, говорить спокойно.
Мифы и правда
|Миф
|Правда
|"Если собака не любит обниматься, она меня не любит"
|У собак другие способы выражения привязанности — они прижимаются боком, кладут голову на колени
|"Щенков нужно приучать к объятиям с детства"
|Насильственное приучение только усиливает стресс
|"Моя собака терпит — значит, ей нравится"
|Терпение ≠ удовольствие: многие собаки просто замерзают от страха
FAQ
Почему моя собака иногда всё же приходит "под руку"?
Это не просьба об объятии, а знак доверия — собака хочет быть рядом, но не зажата.
Есть ли породы, которые любят объятия?
Некоторые (например, лабрадоры или бордер-колли) более терпимы к близости, но даже им важен выбор.
Как понять, что собаке комфортно при прикосновении?
Она расслаблена, моргает, дышит ровно, может тихо вздыхать или прижиматься боком.
3 интересных факта
Уровень стресса у собак при крепких объятиях повышается так же, как при звуке грома.
В собачьей стае выражением дружбы считается прикосновение боком или мордой, но не объятие.
Исследования показывают: спокойный голос хозяина снижает уровень кортизола у собак быстрее, чем физический контакт.
