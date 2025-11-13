Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
собака с девушкой в ромашках
собака с девушкой в ромашках
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 16:57

Собака в объятиях: почему даже ласковые питомцы впадают в стресс — жаль, раньше не знала

Объятия вызывают тревогу у домашних собак — кинологи

Объятия для людей — это знак любви, заботы и доверия. Мы часто инстинктивно хотим обнять тех, кого любим, в том числе и своих питомцев. Но если кошки иногда терпят такие проявления чувств, то большинство собак воспринимают объятия совсем иначе. Почему же животные, считающиеся самыми преданными и дружелюбными, так не любят, когда их обнимают?

Когда ласка превращается в стресс

Собаки — социальные существа, они любят общение и внимание, но только на своих условиях. Поглаживание, почесывание за ухом или лёгкие похлопывания по боку — приятны и понятны им как форма дружелюбия. Однако крепкие объятия, особенно если они ограничивают движения, воспринимаются как угроза.

"Контакт, который их обездвиживает, восторга не вызывает", — отмечают кинологи.

В природе собаки и волки никогда не "обнимаются" — подобное действие в их языке тела символизирует доминирование или сдерживание. Поэтому, когда человек заключает питомца в объятия, тот не видит в этом любви, а ощущает потерю контроля над ситуацией.

Что говорят учёные

Канадские исследователи проанализировали сотни фотографий собак, которых обнимали люди, и пришли к выводу: в большинстве случаев животные проявляли признаки стресса. Это выражалось в отворачивании головы, закрывании глаз, поджатых ушах и напряжённой позе.

"Учёные из Канады доказали отсутствие любви к объятиям у собак в принципе", — сообщают специалисты.

Такое поведение объясняется инстинктом: если собаке страшно, она хочет иметь возможность убежать. Объятия лишают её этой возможности, вызывая тревогу и раздражение.

Как распознать стресс у собаки

Понять, что питомцу неприятны ваши объятия, несложно. Обратите внимание на язык тела — собаки всегда "говорят" жестами и выражением морды:

  • отворачивает голову и не смотрит в глаза;

  • прижимает уши к голове;

  • зевает или облизывает нос;

  • напрягает тело, поджимает хвост;

  • белки глаз становятся видны сильнее обычного.

Если вы замечаете хотя бы один из этих сигналов, стоит прекратить контакт и дать собаке пространство.

Почему свобода важнее объятий

Для собаки движение — способ снять тревогу. Инстинкт подсказывает ей: при угрозе нужно бежать или защищаться. Когда человек удерживает питомца, он лишает его привычного механизма безопасности. Даже у самых ласковых и спокойных собак это вызывает внутреннее напряжение.

Именно поэтому некоторые животные начинают рычать или даже кусать — не из злости, а из желания освободиться.

Как правильно выражать любовь к собаке

Хорошая новость в том, что собакам всё же приятны физические проявления любви — просто в другой форме. Вместо объятий попробуйте:

  • мягко похлопать по боку или груди;

  • почесать за ухом или под подбородком;

  • аккуратно погладить по голове или спине;

  • говорить ласковым, спокойным голосом.

"Для этого достаточно будет просто нежно похлопать питомца по бокам, погладить по голове или почесать пузико", — советуют кинологи.

Такой контакт вызывает у собаки чувство безопасности и доверия — именно то, что она ценит в отношениях с человеком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: обнимать собаку крепко, как человека.
    Последствие: стресс, страх, желание вырваться.
    Альтернатива: лёгкие прикосновения, мягкие поглаживания.

  2. Ошибка: заставлять собаку терпеть.
    Последствие: животное запоминает неприятный опыт и начинает избегать контакта.
    Альтернатива: позволить питомцу самому выбирать, когда хочет близости.

  3. Ошибка: обнимать сверху, наклоняясь над собакой.
    Последствие: собака воспринимает это как угрозу.
    Альтернатива: присесть рядом, повернуться боком, говорить спокойно.

Мифы и правда

Миф Правда
"Если собака не любит обниматься, она меня не любит" У собак другие способы выражения привязанности — они прижимаются боком, кладут голову на колени
"Щенков нужно приучать к объятиям с детства" Насильственное приучение только усиливает стресс
"Моя собака терпит — значит, ей нравится" Терпение ≠ удовольствие: многие собаки просто замерзают от страха

FAQ

Почему моя собака иногда всё же приходит "под руку"?
Это не просьба об объятии, а знак доверия — собака хочет быть рядом, но не зажата.

Есть ли породы, которые любят объятия?
Некоторые (например, лабрадоры или бордер-колли) более терпимы к близости, но даже им важен выбор.

Как понять, что собаке комфортно при прикосновении?
Она расслаблена, моргает, дышит ровно, может тихо вздыхать или прижиматься боком.

3 интересных факта

Уровень стресса у собак при крепких объятиях повышается так же, как при звуке грома.

В собачьей стае выражением дружбы считается прикосновение боком или мордой, но не объятие.

Исследования показывают: спокойный голос хозяина снижает уровень кортизола у собак быстрее, чем физический контакт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Британская короткошёрстная подходит занятым людям — ветеринары сегодня в 10:42
Работаю по 10 часов в день — но эта кошка не скучает и не портит мебель

Подборка спокойных и неприхотливых пород кошек, которые комфортно живут при плотном графике владельца.

Читать полностью » Кошка выбирает дистанцию, чтобы чувствовать контроль — зоопсихологи сегодня в 9:32
Попробовала обнять кошку — и понял, почему она избегала рук все эти годы

Почему кошки не любят сидеть на руках, но всё время рядом: разбираем кошачий язык любви и доверия.

Читать полностью » Неправильное применение капель опасно для кошек — ветеринары сегодня в 8:32
Кошка чуть не погибла после капель на холку — допустил ошибку, о которой молчат

Капли на холку спасают от паразитов, но при неправильном применении могут повредить кожу и печень. Как безопасно защитить кошку — объясняем просто.

Читать полностью » Агрессивная собака реагирует на страх человека — кинологи сегодня в 7:24
Бежала от собаки — но зря: именно это движение запускает инстинкт атаки

Что делать, если на вас идёт бродячая собака? Расскажем, как действовать спокойно и безопасно.

Читать полностью » Мухи заменят пчёл в горах и на севере — энтомолог Кристоф Дожерон сегодня в 6:11
Человечество недооценило муху — а зря: вот, что она умеет

Учёные раскрыли скрытые способности мух: они не только опылители, но и источник вдохновения для биотехнологий, экоклея и искусственного интеллекта.

Читать полностью » Остатки птичьего корма на земле привлекают грызунов — эксперт Тейлор сегодня в 5:13
Поставил кормушку для птиц — а утром во дворе появились незваные гости: ошибка, которую совершают многие

Расскажем, как помочь птицам зимой, не превратив свой сад в рай для крыс. Простые шаги, которые сохранят баланс в природе и чистоту вашего двора.

Читать полностью » Частое дрожание и прижатые уши говорят о тревоге — ветеринар Таламонти сегодня в 4:12
Собака вдруг стала зевать без устали — причина удивила: вот что на самом деле происходит

Поведение собаки может рассказать больше, чем слова. Узнайте, какие сигналы — от стресса до болезни — требуют внимания хозяина.

Читать полностью » Развивающие коврики помогают кошкам с параплегией развивать передние лапы — ветеринары сегодня в 3:15
Кошачья мята и коврики: способы расслабить и активизировать питомца с ограниченными возможностями

Эксперт рассказал, как можно развлекать и заботиться о кошке с инвалидностью, предлагая игры, которые помогут сохранить её активность и здоровье.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Укрепление позиций холодной палитры для зимнего маникюра 2025 выявили эксперты индустрии
Наука
Древние геномы Аргентины показывают отсутствие смешения на протяжении 8500 лет — Норес
Красота и здоровье
Правильное питание и сон поддерживают слуховую функцию — ЛОР-клиника Зайцева
Культура и шоу-бизнес
Автор "Богатый папа, бедный папа" Кийосаки заявил о долге в 1,2 млрд долларов перед банком — подкаст The Iced Coffee Hour
ДФО
Насилие, упомянутое родителями, побудило прокуратуру начать проверку действий школьного учителя
Садоводство
Сладкий картофель можно размножить и вырастить с помощью черенков
Спорт и фитнес
Новый комплекс упражнений для кора представил тренер Гуннар Петерсон
Культура и шоу-бизнес
Paramount завершит мультсериалы "Истории Черепашек-ниндзя" и "Дора" после финальных сезонов — Deadline
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet