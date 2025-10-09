Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:19

Собака просит еду, даже когда сыта: вот как сохранить ее здоровый вес без чувства вины

Кинолог Тзордзу рассказала, как помочь собаке сохранить здоровый вес и снизить аппетит

Если ваша собака постоянно ищет еду, заглядывает в миску и просит кусочек с вашего стола, хотя только что поела — не спешите ругать. Такое поведение чаще связано не с жадностью, а с инстинктом. Кинолог Мирто Тзордзу объяснила, почему собаки ведут себя так и как помочь им оставаться в здоровом весе.

"Поиск пищи — естественный инстинкт. Многие собаки просто не чувствуют насыщения и продолжают искать еду, даже когда сыты", — отмечает зоопсихолог Мирто Тзордзу.

Почему собака всегда голодна

Некоторые породы — настоящие "любители покушать": лабрадоры, бигли, кокер-спаниели, мопсы и ретриверы известны своим неутолимым аппетитом. У них генетически снижена чувствительность к лептину — гормону, отвечающему за чувство сытости.

Кроме того, поведение собаки может зависеть от стресса, скуки или привычки получать угощение при каждом взгляде "щенячьими глазами". Иногда повышенный аппетит указывает на болезни — диабет, гипотиреоз, паразитов или синдром Кушинга.

Почему важно поддерживать нормальный вес

Избыточный вес — не просто косметическая проблема.

  • Лишние 10% массы тела повышают риск диабета, сердечных заболеваний и артрита.

  • Перекормленные собаки быстрее устают и хуже спят.

  • Ожирение сокращает продолжительность жизни на 1-2 года.

Ответственность за питание полностью лежит на владельце — собака не может сама рассчитать порцию.

Как помочь собаке оставаться в форме

1. Добавьте активности

Недостаток движения — главная причина набора веса. Увеличьте продолжительность прогулки хотя бы на 10-15 минут. Меняйте маршруты, берите мяч, фрисби или игрушки, чтобы собака больше двигалась. Активная игра утомляет не только тело, но и голову, снижая желание искать еду.

"Уставшая собака меньше думает о миске", — подчеркивает Тзордзу.

2. Давайте перекусы с клетчаткой

Если питомец постоянно просит еду, подберите для него низкокалорийные, богатые клетчаткой продукты, чтобы желудок наполнялся, но калорий поступало меньше. Подойдут:

  • морковь (сырая или тушёная);

  • кусочки огурца;

  • яблоки без косточек;

  • брокколи на пару;

  • зелёная фасоль.

Такие добавки можно смешивать с основным кормом или использовать как лакомство.

3. Не поддавайтесь на "попрошайничество"

Когда собака смотрит с мольбой, хочется дать кусочек — но этим вы только закрепляете привычку. Частые перекусы нарушают выработку лептина и делают питомца ещё более голодным. Постарайтесь игнорировать просьбы вне установленного графика кормления.

Если сложно устоять, отвлеките собаку игрой, дайте игрушку с лакомством внутри или отправьте её на место.

4. Кормите чаще, но понемногу

Разделите дневную норму пищи на 3-4 небольшие порции. Так собака будет чувствовать сытость дольше и не станет выпрашивать еду между приёмами. Последнюю порцию лучше давать перед сном — это поможет снизить ночное беспокойство.

5. Следите за здоровьем

Если питомец не худеет, несмотря на контроль питания и активность, обратитесь к ветеринару. Постоянный голод может быть симптомом:

  • диабета,

  • гипотиреоза,

  • заболеваний ЖКТ,

  • паразитов.

Врач проведёт анализы и подберёт лечение или скорректирует рацион.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: кормить собаку с рук или "жалеть" её.
    Последствие: ожирение и зависимость от перекусов.
    Альтернатива: использовать игрушки-дозаторы для медленного кормления.

  • Ошибка: выбирать корм на глаз.
    Последствие: избыток калорий.
    Альтернатива: рассчитывать порцию по весу и активности собаки.

  • Ошибка: резко сокращать рацион.
    Последствие: стресс и замедление обмена веществ.
    Альтернатива: уменьшать калорийность постепенно, под контролем ветеринара.

А что если собака действительно голодна?

Иногда животное действительно не наедается. Это бывает у активных щенков, кормящих сук или у собак после болезни. В таких случаях стоит:

  • перейти на корм с более высоким содержанием белка;

  • увеличить количество клетчатки;

  • следить, чтобы вода всегда была доступна — жажда часто маскируется под голод.

Плюсы и минусы ограничения калорий

Плюсы Минусы
Улучшение здоровья и подвижности Может потребоваться адаптация к новому режиму
Снижение нагрузки на суставы Собака первое время может ныть и просить еду
Увеличение продолжительности жизни Нужен строгий контроль владельца

FAQ

Как понять, что собака переедает?
Если талия не выражена, рёбра не прощупываются — пора уменьшить порции.

Можно ли давать собаке фрукты?
Да, но в умеренности. В них много сахара, поэтому лучше выбирать овощи.

Какой корм лучше при склонности к ожирению?
Лёгкий, с высоким содержанием белка и клетчатки. Лучше посоветоваться с ветеринаром.

Мифы и правда

  • Миф: собака сама знает, сколько ей нужно есть.
    Правда: большинство собак не контролируют аппетит.

  • Миф: частые перекусы безвредны.
    Правда: это прямой путь к ожирению.

  • Миф: голодная собака — несчастная собака.
    Правда: умеренное чувство голода — норма для здорового обмена веществ.

Интересные факты

  • Исследования показывают, что стерилизованные собаки чаще испытывают повышенный аппетит.

  • Контроль веса снижает риск артрита у крупных пород почти на 50%.

  • Регулярные прогулки по 30 минут дважды в день помогают сжечь до 15% калорий рациона.

Исторический контекст

В древности собаки ели нерегулярно — после охоты или сбора остатков пищи. Современные питомцы живут в изобилии, но их организм по-прежнему "помнит" времена, когда приходилось бороться за еду. Поэтому наша задача — не давать собакам решать рацион самостоятельно, а помогать им сохранять здоровье.

